నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 22 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
మాసం (నెల): చైత్ర మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: చవితి రాత్రి 9:17 వరకు తర్వాత పంచమి
నక్షత్రం: భరణి రాత్రి 10:42 వరకు తర్వాత కృతిక
యోగం: వైధృతి మధ్యాహ్నం 3:33 వరకు
కరణం: వనిజ ఉదయం 10.37 వరకు విష్టి రాత్రి 9:17 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 6:42 నుంచి రాత్రి 8:11 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 9:27 నుంచి ఉదయం 10:55 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:47 నుంచి సాయంత్రం 5:35 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.53 నుంచి సాయంత్రం 6.23 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.23 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.53 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం