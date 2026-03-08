Edit Profile
    ఆదివారం పరిహారాలు: ఆదివారం నాడు ఈ పని చేయండి, సూర్య భగవానుడి దయతో మీ అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది!

    ఆదివారం సూర్యదేవుడికి అంకితం చేయబడిందని భావిస్తారు. జీవితంలో శక్తి, ఆరోగ్యం, విజయం, గౌరవం, ఆనందం, శ్రేయస్సుకు సూర్యదేవుడు కారకుడు. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం, కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల జాతకంలో సూర్యుడి స్థానం బలపడుతుంది. అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.

    Published on: Mar 08, 2026 8:54 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతంలో ప్రతి రోజు ఒక దేవతకు అంకితం చేయబడుతుంది. ఆదివారం సూర్యదేవుడికి అంకితం చేయబడిందని భావిస్తారు. జీవితంలో శక్తి, ఆరోగ్యం, విజయం, గౌరవం, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సుకు సూర్యదేవుడు కారకుడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం, కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల జాతకంలో సూర్యుడి స్థానం బలపడుతుంది.

    ఆదివారం పరిహారాలు: ఆదివారం నాడు ఈ పని చేయండి, సూర్య భగవానుడి దయతో మీ అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది
    ఇది జీవితంలోని అనేక సమస్యలను తొలగించి అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. ఉదయాన్నే సూర్యోదయానికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. సూర్య భగవానుడి కృపను పొందడంలో సహాయపడే కొన్ని ప్రభావవంతమైన నివారణలను తెలుసుకుందాం.

    ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి ఆదివారం పరిహారం:

    ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేకపోయినా లేదా డబ్బు కొరత ఉన్నా, ఆదివారం ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేయండి. పరిశుభ్రమైన దుస్తులను ధరించండి మరియు పూజ స్థలం వద్ద సూర్య భగవానుడి చిత్రం లేదా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయండి. ఒక రాగి కుండను స్వచ్ఛమైన నీటితో నింపి, ఎరుపు రంగు పువ్వులు, అక్షింతలు, బెల్లం వెయ్యండి. ఈ నీటిని సూర్యుడికి సమర్పించండి మరియు 'ఓం ఆదిత్య నమః' మంత్రాన్ని పఠించండి. ప్రతి ఆదివారం ఈ పరిహారం చేయడం ద్వారా సూర్య భగవానుడు సంతోషిస్తాడు, ప్రతికూలత తొలగిపోతుంది మరియు ఇంట్లో సంపద, శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది. ఈ సరళమైన పరిష్కారం ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగించి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

    ఆర్ధిక లాభం, వ్యాపారంలో లాభం కోసం పరిహారాలు:

    ఆదివారం డబ్బు సంపాదించడానికి మరియు వ్యాపారాన్ని పెంచడానికి శుభ మార్గాలలో ఒకటి. సాయంత్రం నది, చెరువు లేదా జలాశయం వద్దకు వెళ్లి పిండితో చిన్న చిన్న బంతులను తయారు చేసి చేపలకు ఆహారం ఇవ్వాలి. ఈ పనిని భక్తిశ్రద్ధలతో చేయండి. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఈ పరిహారం పుణ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఇది సంపదను పెంచుతుంది మరియు వ్యాపారంలో లాభాల అవకాశాలను పెంచుతుంది. అలాగే ఉదయం సూర్యుడికి నీటిని అందించడం ఈ ప్రభావాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ప్రతి ఆదివారం ఇలా చేయడం ద్వారా సూర్య భగవానుడి ప్రత్యేక కృప లభిస్తుంది మరియు జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం వస్తుంది.

    సమాజంలో గౌరవం, శ్రేయస్సు కోసం మంత్రం:

    ఆదివారం సమాజంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు గౌరవాన్ని పెంచడానికి 'ఓం ఘృణి సూర్య నమః' మంత్రాన్ని పఠించడం చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఉదయం స్నానం చేసిన తరువాత నారింజ, బంగారు, గులాబీ లేదా ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించండి. ఈ మంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు పఠించండి. సూర్యభగవానుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం ద్వారా ఆయన సంతోషిస్తాడు, జాతకంలో సూర్యుడు బలంగా ఉంటాడు మరియు కోరికలు నెరవేరడం ప్రారంభమవుతుంది. ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. జీవితంలో సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది.

    ఆదివారం దానం:

    ఆదివారాల్లో విరాళం ఇవ్వడం ముఖ్యంగా పురోగతి మరియు అడ్డంకుల నివారణకు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. నిరుపేదలకు ఉప్పును దానం చేయండి. ఇది ధర్మాన్ని పెంచి జీవితంలోని సమస్యలను తొలగిస్తుంది. సాయంత్రం సమయంలో ఉప్పు దానం చేయవద్దని గుర్తుంచుకోండి, లేనిపక్షంలో అశుభ ప్రభావం ఉండవచ్చు. అలాగే దేవాలయానికి గోధుమలు మరియు బెల్లం దానం చేయండి. ఈ పరిహారం కుటుంబ సభ్యులను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు పనిలో అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. సూర్యభగవానుడి దయతో అదృష్టం కలిగి జీవితంలో పురోగతి వేగంగా జరుగుతుంది. ఎల్లప్పుడూ స్వచ్ఛమైన హృదయంతో దానం చేయండి.

    జీవితంలోని దుఃఖాలు, అడ్డంకులను తొలగించే పరిహారం:

    జీవితంలో పదే పదే దుఃఖాలు, సమస్యలు లేదా అడ్డంకులు ఎదురైతే ఆదివారం సాయంత్రం మర్రి ఆకుపై మీ కోరిక లేదా సమస్యను వ్రాయండి. ఆ ఆకును రాత్రంతా తలకింద ఉంచండి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ ఆకును తీసుకుని ప్రవాహంలో ఉన్న నీటిలో వేయండి. ఈ సరళమైన పరిహారం ద్వారా జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి, కోరికలు నెరవేరుతాయి మరియు సూర్య భగవానుడి దయతో అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. ఈ పరిహారం ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి సానుకూలతను తెస్తుంది.

    ఈ పరిహారాలను క్రమం తప్పకుండా చేయడం ద్వారా సూర్య భగవానుడి ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. ఆదివారం సూర్యారాధన, ఈ నివారణలు జీవితంలో శక్తి, విజయం మరియు ఆనందాన్ని తెస్తాయి. మీరు వీటిని విశ్వాసం మరియు భక్తితో చేస్తే, ఖచ్చితంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు.

