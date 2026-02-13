Edit Profile
    Donation for Wealth: గుడిలో రహస్యంగా ఈ 6 దానం చేస్తే డబ్బుకి లోటు ఉండదు.. అదృష్టం, ఆనందం రెట్టింపు!

    దానం చేయడం వలన ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. అయితే మనం చేసిన దానాన్ని ఇతరులకు చెప్పుకోకూడదు. రహస్యంగా దానం చేయడం వలన ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. వీటిని దేవాలయంలో రహస్యంగా దానం చేయడం వలన ఎన్నో విధాలుగా లాభాలను పొందవచ్చు. ఆలయంలో దానం చేయాల్సినవి ఏంటి?

    Published on: Feb 13, 2026 3:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    దానాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. మనం చేసే దానాన్ని బట్టి శుభఫలితాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. కొన్నిటిని దానం చేయడం వలన ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. అదృష్టం కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ముఖ్యంగా వీటిని దేవాలయంలో రహస్యంగా దానం చేయడం వలన శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం పెరుగుతుంది. అనేక విధాలుగా లాభాలను కూడా పొందడానికి వీలవుతుంది. మరి ఎలాంటి వాటిని దానం చేయాలి? వీటిని దానం చేస్తే పుణ్యం కలుగుతుంది. ఆలయంలో దానం చేయాల్సినవి ఏంటి వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Donation for Wealth: గుడిలో రహస్యంగా ఈ 6 దానం చేస్తే డబ్బుకి లోటు ఉండదు (pinterest)
    Donation for Wealth: గుడిలో రహస్యంగా ఈ 6 దానం చేస్తే డబ్బుకి లోటు ఉండదు (pinterest)

    దానం ప్రాముఖ్యత

    దానం చేయడం వలన ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. అయితే మనం చేసిన దానాన్ని ఇతరులకు చెప్పుకోకూడదు. రహస్యంగా దానం చేయడం వలన ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. వీటిని దేవాలయంలో రహస్యంగా దానం చేయడం వలన ఎన్నో విధాలుగా లాభాలను పొందవచ్చు.

    1.కర్పూరం

    కర్పూరాన్ని మనం పూజలో వాడుతూ ఉంటాం. ఆలయాల్లో కూడా కర్పూరాన్ని వెలిగిస్తారు. కర్పూరాన్ని వెలిగిస్తే ప్రతికూల ఆలోచనలు తొలగిపోతాయి. మానసికంగా కూడా తేలికగా అనిపిస్తుంది. కర్పూరాన్ని దానం చేయడం వలన శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. దేవాలయంలో రహస్యంగా కర్పూరాన్ని దానం చేయడం మంచిది.

    2.ఆసనాలు

    పూజ చేసేటప్పుడు ఆసనాలను వాడుతుంటాం. ఆసనాలు స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక స్థిరత్వం కలుగుతుంది. ఆసనాలను దానం చేయడం కూడా శుభఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. త్వరగా విజయాలను అందుకోవచ్చు. వీటిని దానం చేయడం వలన ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.

    3.గొడుగు

    గొడుగులను దానం చేయడం కూడా శుభఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. గొడుగును దానం చేయడం వలన భయాలు తొలగిపోతాయి. నమ్మకం పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రయాణాలను మొదలుపెట్టడానికి వీలవుతుంది. గొడుగును దానం చేస్తే కూడా శుభఫలితాలు కలుగుతాయి.

    4.అగ్గిపెట్టెలు

    అగ్గిపెట్టెలను దీపారాధన చేయడానికి వాడతాము. అగ్గిపెట్టెలను దానం చేస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది. అప్పులు, బాధలతో బాధపడుతున్న వారు, ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారు అగ్గిపెట్టెలను దానం చేయడం మంచిది. అగ్గిపెట్టెలు దానం చేయడం వలన పేరు ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి.

    5.దీపాలు

    దీప దానం చేస్తే శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. గుడిలో రహస్యంగా దీపదానం చేస్తే శుభఫలితాలను పొందవచ్చు. వంశం వృద్ధి చెందుతుంది. దీపదానానికి చాలా విశిష్టత ఉంది. కాబట్టి దీపదానాన్ని తేలికగా తీసుకోకుండా దానం చేయడం ఉత్తమ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది.

    6.అన్నదానం

    ఒకరి ఆకలిని తీర్చడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అన్నదానం చేయడం వలన శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. చాలామంది దేవాలయాల్లో అన్నదానం చేస్తూ ఉంటారు. అన్నదానం చేయడం వలన ప్రశాంతత, సానుకూల ఆలోచనలు రావడం ఇలా అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అన్నదానం చాలా గొప్పదనం. అన్నదానానికి మించిన దానం లేదని కూడా అంటారు. కాబట్టి అన్ని దానాల్లో ఉత్తమమైన అన్నదానాన్ని రహస్యంగా గుడిలో చేయడం వలన అద్భుతమైన ఫలితాలను చూడవచ్చు.

