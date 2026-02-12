విజయ ఏకాదశి 2026: రేపే విజయ ఏకాదశి.. వీటిని దానం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.. డబ్బు, అదృష్టం, విజయాలు!
మాఘ మాసంలో ఈ ఏకాదశి వస్తుంది. ఈ మాసంలో వచ్చే కృష్ణ పక్షం ఏకాదశిని విజయ ఏకాదశి అంటారు. ఈ తిథిని విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేశారు. ఆ రోజున ఉపవాసం చేసే ఆచారం ఉంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 13న విజయ ఏకాదశి వచ్చింది. ఉపవాసంతో పాటు ఈ దానాలు చేయడం కూడా శుభప్రదం. ఈ రోజున దానం చేయడం వల్ల అదృష్టం పెరుగుతుంది.
హిందూ మతంలో విజయ ఏకాదశికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. మాఘ మాసంలో ఈ ఏకాదశి వస్తుంది. ఈ మాసంలో వచ్చే కృష్ణ పక్షం ఏకాదశిని విజయ ఏకాదశి అంటారు. ఈ తిథిని విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేశారు. ఆ రోజున ఉపవాసం చేసే ఆచారం ఉంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 13న విజయ ఏకాదశి వచ్చింది. ఉపవాసంతో పాటు ఈ దానాలు చేయడం కూడా శుభప్రదం.
ఈ రోజున దానం చేయడం వల్ల అదృష్టం పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వున్న సమస్యలు కూడా ముగుస్తాయి. కానీ ఈ రోజున దానం చేయడానికి కొన్ని నియమాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రోజున ఏం దానం ఇవ్వాలో, ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం.
పసుపు రంగు వస్త్రాలను దానం చేయడం:
విజయ ఏకాదశి రోజున పసుపు రంగు వస్త్రాలను దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం. పసుపు రంగు దుస్తులను పేద లేదా నిరుపేదలకు ఇవ్వండి. ఇది ఒక వ్యక్తికి అపారమైన సంపద, అదృష్టాన్ని ఇస్తుంది. అన్ని వ్యాధులు, లోపాలను కూడా తొలగిస్తుందని చెబుతారు. దీనితో పాటు, విష్ణుమూర్తి కృప లభిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి జీవితంలోని అన్ని సమస్యలను కూడా అధిగమించవచ్చు.
వీటిని కూడా దానం చేయండి
విజయ ఏకాదశి రోజున మీరు బియ్యం కూడా దానం చేయవచ్చు. ఈ రోజున బియ్యం దానం చేయడం వల్ల ఇంటికి సంతోషం మరియు శ్రేయస్సు వస్తాయి. ఆహారం కొరత ఉండదు. అదే సమయంలో, ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపాలన్నీ నాశనం చేయబడతాయి. అతను మోక్షాన్ని పొందుతాడు.
విజయ ఏకాదశి రోజున నెయ్యి దానం చేయండి. ఇది వ్యక్తి యొక్క గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే, స్థానికుల జాతకంలో శుక్రుడు మరియు బృహస్పతి యొక్క స్థానం బలంగా ఉంటుంది. ఈ రెండూ కూడా అదృష్టానికి కారకాలుగా పరిగణించబడతాయి. అందువల్ల ప్రత్యేక నిబంధనలతో విరాళం ఇవ్వాలి.
విజయ ఏకాదశి రోజున శ్రీమద్ భగవద్గీత లేదా విష్ణు సహస్రనామం వంటి మత గ్రంథాలను దానం చేయండి. ఇది మీ జీవితంలోని అన్ని సమస్యలను తొలగిస్తుంది మరియు సానుకూల శక్తిని ప్రసారం చేస్తుంది.
విజయ ఏకాదశి రోజున నువ్వులు, బెల్లం దానం చేయడం ద్వారా విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులు పొందవచ్చు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. మనశ్శాంతిని కూడా అందిస్తుంది. అలాగే, శని దోషాలను తగ్గించవచ్చు. నల్ల నువ్వులను దానం చేయడం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది.
విజయ ఏకాదశి రోజున వీటిని పొరపాటున కూడా దానం చెయ్యద్దు
- ఈ రోజున ఇనుము దానం చేయవద్దు.
- విజయ ఏకాదశి రోజున నల్ల బట్టలు దానం చేయవద్దు.
- ఈ రోజున సూదులు, కత్తులు, కత్తెర వంటి పదునైన వస్తువులను కూడా దానం చేయకూడదు.
- అనర్హుడైన వ్యక్తికి విరాళాలు ఇవ్వకూడదు మరియు విరాళంగా ఇచ్చిన వస్తువులు ఉత్తమ నాణ్యతతో ఉండాలి.
- దానం చేసేటప్పుడు ఈ వస్తువు దేవుడు ఇచ్చిందని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి మరియు నేను ఈ సేవ లేదా దానం దేవునికి అంకితం చేస్తున్నాను అని భావించాలి.
విజయ ఏకాదశి ఉపవాసం:
విజయ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేసే ఆచారం ఉంది. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం ద్వారా అన్ని పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుంది. అలాగే, ఈ రోజున ఉపవాసం చేయడం ద్వారా సాధకుడికి ప్రతి రంగంలోనూ విజయం లభిస్తుంది. లంకను జయించడానికి ముందు శ్రీరాముడు విజయ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం చేశాడని నమ్ముతారు. అందువల్ల, ఈ ఉపవాసాన్ని పాటించడం ద్వారా శత్రువులను జయించి అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి.