విజయ ఏకాదశి 2026: విజయ ఏకాదశి ఎప్పుడు? తేదీ, ముహూర్తం, పూజా విధానం తెలుసుకోండి!
ప్రతీ ఏటా మాఘ మాసంలో కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి రోజున వస్తుంది. ఈ రోజున ఉపవాసం చేయడం ద్వారా భక్తులు శత్రువులపై విజయం, భయం నుండి విముక్తి మరియు అన్ని పనులలో విజయం పొందుతారు. కాబట్టి ఈ ఉపవాసానికి “విజయ” అని పేరు పెట్టారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రత్యేక అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
ఏకాదశి తిధికి ఉన్న విశిష్టత గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. ఈసారి వచ్చే విజయ ఏకాదశి చాలా ముఖ్యమైన ఉపవాసం. ప్రతీ ఏటా మాఘ మాసంలో కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి రోజున వస్తుంది. ఈ రోజున ఉపవాసం చేయడం ద్వారా భక్తులు శత్రువులపై విజయం, భయం నుండి విముక్తి మరియు అన్ని పనులలో విజయం పొందుతారు. కాబట్టి ఈ ఉపవాసానికి “విజయ” అని పేరు పెట్టారు.
ఈ రోజున విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రత్యేక అనుగ్రహం లభిస్తుంది. 2026లో ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం విజయ ఏకాదశిని జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున అభిజిత్ ముహూర్తం కూడా ఏర్పడుతోంది, ఇది పూజకు మరింత పవిత్రమైనది. విజయ ఏకాదశి తేదీ, ముహూర్తం, ప్రాముఖ్యత మరియు పూజా విధానాన్ని వివరంగా తెలుసుకుందాం.
విజయ ఏకాదశి 2026 తేదీ, సమయం
పంచాంగం ప్రకారం, మాఘ కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి ఫిబ్రవరి 12, 2026న మధ్యాహ్నం 12:21 గంటలకు ప్రారంభమై, ఫిబ్రవరి 13న మధ్యాహ్నం 2:26 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ఆధారంగా ఫిబ్రవరి 13న ఉపవాసం ఉండాలి. వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.
ఏకాదశి తిథి ప్రారంభం: 12 ఫిబ్రవరి 2026, మధ్యాహ్నం 12:21
ఏకాదశి తిథి ముగింపు: 13 ఫిబ్రవరి 2026, మధ్యాహ్నం 2:26
అభిజిత్ ముహూర్తం
విజయ ఏకాదశి రోజున, అభిజిత్ ముహూర్తం మధ్యాహ్నం 12:13 నుండి 12:58 వరకు ఉంటుంది. ఈ ముహూర్తాన్ని ఆరాధనకు ఉత్తమ సమయంగా భావిస్తారు. అభిజిత్ ముహూర్తంలో విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల కోరికలు త్వరగా నెరవేరుతాయి. విష్ణు సహస్రనామం, విష్ణు చాలీసా లేదా విష్ణు స్తోత్రం పఠనం ఆరాధనలో ముఖ్యంగా ఫలవంతంగా ఉంటుంది.
విజయ ఏకాదశి ఉపవాసం ప్రాముఖ్యత
విజయ ఏకాదశి ఉపవాసం పాటించడం ద్వారా విజయం, ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు శత్రువులపై విజయం లభిస్తుంది. విష్ణువు ఈ ఉపవాసంతో సంతోషిస్తాడని, భక్తుల కష్టాలన్నింటినీ తొలగిస్తాడని పురాణాలలో పేర్కొనబడింది. ఈ ఉపవాసం భయం, వ్యాధి, శత్రుత్వం మరియు ఆర్థిక బాధల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఈ ఉపవాసం ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు మరియు ఉద్యోగస్తులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉపవాసం ద్వారా గత జన్మల పాపాలు నాశనం అవుతాయి మరియు పుణ్యం వస్తుంది. ఈ రోజున దానాలు చేయడం ద్వారా పుణ్యఫలాలను పొందవచ్చు.
విజయ ఏకాదశి పూజా విధి
విజయ ఏకాదశి నాడు ఉదయం స్నానం చేసి స్వచ్ఛమైన దుస్తులు ధరించండి.
విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా చిత్రం ముందు కూర్చోండి.
కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసి పువ్వులు, అక్షింతలతో పూజను ప్రారంభించండి.
విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు పువ్వులు, తులసి ఆకులు ఇష్టం.
విష్ణు సహస్రనామం లేదా “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
సాయంత్రం దీపం వెలిగించి హారతి ఇచ్చి కథ వినండి.
రాత్రిపూట మేల్కొని భజన చేస్తూ కీర్తనలు పాడండి.
ద్వాదశి రోజున ఉదయం 7:00 నుండి 9:14 మధ్య ఉపవాసం విరమించవచ్చు.
విజయ ఏకాదశి ఉపవాసం జీవితంలో విజయం, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది. నిబంధనల ప్రకారం ఉపవాసం ఉంటే శత్రువులు ఓడిపోతారు మరియు పనులు విజయవంతమవుతాయి.