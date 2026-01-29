Edit Profile
    ఈరోజు జయ ఏకాదశి.. ఈ విశేషమైన రోజున ఏం చెయ్యాలి, ఏం చెయ్యకూడదో తెలుసుకోండి!

    ప్రతి ఏకాదశికీ ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి నెలా రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, మరొకటి కృష్ణ పక్షంలో. మాఘమాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని జయ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఈ సంవత్సరం జయ ఏకాదశి జనవరి 29, అనగా ఈరోజు వచ్చింది. ఈరోజు కొన్ని నియమాలు పాటించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. 

    Published on: Jan 29, 2026 8:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఏకాదశి తిధికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి విష్ణువును ఆరాధిస్తే మోక్షం లభిస్తుందని, ఆనందంగా ఉండవచ్చని నమ్ముతారు. సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి విశిష్టత గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. ప్రతి ఏకాదశికీ ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి నెలా రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, మరొకటి కృష్ణ పక్షంలో.

    ఈరోజు జయ ఏకాదశి.. ఈ విశేషమైన రోజున ఏం చెయ్యాలి, ఏం చెయ్యకూడదో తెలుసుకోండి (pinterest)
    ఇక మాఘమాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని జయ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఈ సంవత్సరం జయ ఏకాదశి జనవరి 29, అనగా ఈరోజు వచ్చింది. ఈరోజు కొన్ని నియమాలు పాటించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొన్ని పొరపాట్లు చేయకుండా చూసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.

    ఏకాదశి ఉపవాసం

    ఏకాదశి ఉపవాసం విష్ణువుకు అంకితం చేయబడింది. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును ఆరాధించి ఉపవాసం ఉంటే జనన, మరణ చక్రం నుంచి విముక్తిని పొందవచ్చని నమ్ముతారు. మరణం తర్వాత జీవితం ఉండదని విశ్వసిస్తారు. అందుకే చాలా మంది ఏకాదశి నాడు విష్ణువును పూజిస్తూ ఉపవాసం ఉంటారు.

    జయ ఏకాదశి నాడు ఈ తప్పులు చేయకండి

    జయ ఏకాదశి నాడు అన్నం, బియ్యంతో చేసిన ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. జయ ఏకాదశి నాడు ఈ తప్పు చేయడం వలన విష్ణువుకి కోపం వస్తుందని నమ్మకం. అలాగే సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.

    పొరపాటున కూడా వెల్లుల్లి, ఉల్లి, మాంసం, మద్యం వంటివి తీసుకోకూడదు. అలా చేస్తే సమస్యలు వస్తాయి, పేదరికం కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    తులసి విష్ణువుకు ఎంతో ఇష్టం. తులసిని ఆయనకు నైవేద్యంగా పెడితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

    ఏకాదశి నాడు పొరపాటున కూడా తులసి ఆకులను కోయడం, తులసికి నీరు పోయడం వంటివి చేయకూడదు. తులసి విష్ణువు కోసం ఏకాదశి నాడు నీరు లేకుండా ఉపవాసం ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి.

    అలాగే పెద్దవాళ్లతో గొడవలు పెట్టుకోవడం, అవమానించడం, బాధ పెట్టడం వంటివి చేయకూడదు. ఎవరిపైనా దుర్భాషలాడడం కూడా మంచిది కాదు.

    జయ ఏకాదశి నాడు ఈ పనులు చేస్తే మంచి జరుగుతుంది

    “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” అనే మంత్రాన్ని నిత్యం పఠిస్తే మంచి జరుగుతుంది.

    అలాగే సామర్థ్యాన్ని బట్టి పండ్లు, పాలు తీసుకోవచ్చు.

    తెల్లవారుజామున లేచి స్నానం చేసి ఉపవాసాన్ని ప్రారంభించాలి.

    నిర్జల ఉపవాసాన్ని చాలామంది పాటిస్తారు. అంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండాలి. అలా చేయలేని వారు పండ్లు, పాలు తీసుకుని ఉపవాసం చేయవచ్చు.

    జయ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండడం వలన శ్రేయస్సు కలుగుతుంది, మనశ్శాంతి లభిస్తుంది, సమస్యలు తొలగిపోతాయి, ఆనందంగా ఉండవచ్చు.

    జయ ఏకాదశి నాడు వ్రతం చేయడం వలన పాపాలు తొలగిపోతాయి. అకాలమరణ భయం కూడా తొలగిపోతుంది. చనిపోయిన తర్వాత మోక్షం లభిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు.

    జయ ఏకాదశి నాడు తులసి కోట దగ్గర దీపం పెడితే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటుంది. అలాగే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేస్తే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

    © 2026 HindustanTimes