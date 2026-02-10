Edit Profile
    Weekly Lucky Rasis: ఈ వారం ఈ రాశుల వారికి గ్రహాల అనుకూలంతో విపరీతమైన లాభాలు, అదృష్టం, సంపద డబుల్!

    ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన కొత్త వారం కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతోంది. ఫిబ్రవరి 9 నుంచి 15 వరకు కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందబోతున్నారు. ఈ రాశుల వారికి వివిధ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ వారంలో సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు, బుధుడు, రాహువు కూడా ఇదే రాశిలో ఉన్నారు. 

    Published on: Feb 10, 2026 10:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి నెల, ప్రతి వారం కూడా కొన్ని గ్రహాల సంచారంలో మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి. ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన కొత్త వారం కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టాన్ని తీసుకు రాబోతోంది. ఫిబ్రవరి 9 నుంచి 15 వరకు కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందబోతున్నారు. ఈ రాశుల వారికి వివిధ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

    ఈ వారం ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు (pinterest)
    ఈ వారం ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు (pinterest)

    ఈ వారంలో సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు, బుధుడు, రాహువు కూడా ఇదే రాశిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు సూర్యుడు ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో చాతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. పైగా ఈ వారం విజయ ఏకాదశి, ప్రదోష వ్రతం, మహాశివరాత్రి కూడా ఉన్నాయి.

    అలాంటి సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం కలగబోతోంది. గ్రహాల అనుగ్రహంతో పాటు దేవతల అనుగ్రహం కూడా కలగబోతోంది. మరి ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం పెరగబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఈ వారం ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు.. కొత్త ఉద్యోగాలు, అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం చాలా బాగా కలిసి వస్తుంది. మేష రాశి వారు ఇంట్లో, బయట కూడా సహాయ సహకారాలను పొందుతారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి రిలేషన్‌షిప్‌లో ఆనందం పెరుగుతుంది.

    కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. వ్యాపారంలో కూడా లాభాలు వస్తాయి. విదేశాల్లో పని చేసే వారికి కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఈ వారం ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉండడానికి చాలీసా రోజూ చదవడం మంచిది. అలాగే దుర్గాదేవిని ఆరాధించాలి.

    2.కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం పెరుగుతుంది. శుభవార్తలను వింటారు. జీవిత భాగస్వామికి సంబంధించిన విషయాల్లో శుభవార్తలు ఉంటాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం బాగా కలిసి వస్తాయి.

    గ్రహాల అనుకూలతతో ఈ రాశి వారి వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి ఇది శుభ సమయం. హనుమంతుని ఆరాధిస్తే ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది.

    3.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఆనందం పెరుగుతుంది. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఆనందంగా ఉంటారు. టీచర్లకు ఈ వారం బాగా కలిసి వస్తుంది.

    ఉద్యోగస్తులు కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. హనుమంతుడిని పూజించి, చాలీసాను ఏడు సార్లు చదువుకుంటే మీకు అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది.

