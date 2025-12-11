Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Saphala Ekadashi Remedies: డిసెంబర్ 15న సఫల ఏకాదశి.. ఆ రోజు ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే విజయాలను అందుకోవచ్చు!

    Saphala Ekadashi: ఏకాదశి తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును పూజించడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి, ఆనందంగా ఉండొచ్చు. మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి చాలా విశేషమైనదైనందున సఫల ఏకాదశి అని అంటారు. డిసెంబర్ 15న ఈ వచ్చే సఫల ఏకాదశి వ్రతం చాలా ఫలితమైనది అని చెబుతారు. 

    Published on: Dec 11, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Saphala Ekadashi: ప్రతి నెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఏకాదశి తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును పూజించడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి, ఆనందంగా ఉండొచ్చు. మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి చాలా విశేషమైనదైనందున సఫల ఏకాదశి అని అంటారు. డిసెంబర్ 15న ఈ వచ్చే సఫల ఏకాదశి వ్రతం చాలా ఫలితమైనది అని చెబుతారు. మార్గశిర మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఈ సఫల ఏకాదశి నాడు ఏం చేయాలి? ఎలాంటి పరిహారాలను పాటిస్తే మంచి జరుగుతుంది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    సఫల ఏకాదశి 2025 (pinterest)
    సఫల ఏకాదశి 2025 (pinterest)

    విజయాన్ని అందుకోవచ్చు

    మార్గశిర మాసంలో వచ్చే సఫల ఏకాదశి నాడు విష్ణువును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే విజయాలను అందుకోవచ్చు. ఈ తిథి అందుకు చాలా ఉత్తమమైనది. ఆ రోజు చేసే పరిహారాలు కూడా చాలా మంచి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి.

    సఫల ఏకాదశి వ్రతం 2025

    సఫల ఏకాదశి వ్రతాన్ని డిసెంబర్ 15న జరుపుకోవాలి. డిసెంబర్ 14 సాయంత్రం ఏకాదశి తిథి మొదలవుతుంది. డిసెంబర్ 15 రాత్రి 9:19 దాకా ఉంటుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం ఏకాదశిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి కాబట్టి డిసెంబర్ 15న సఫల ఏకాదశి జరుపుకోవాలి.

    పిండి దీపం పెట్టండి

    ఏదైనా పనిలో విజయాన్ని సాధించాలని అనుకుంటే దీపాన్ని వెలిగించండి. విష్ణు ముందు పిండి దీపాన్ని పెట్టడం వలన శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు చూడాలనుకుంటే పిండితో దీపం చేసి అఖండ జ్యోతిని వెలిగిస్తే ఇంకా ఎక్కువ రెట్లు ఫలితాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది.

    తియ్యటి పదార్థాలు నివేదించండి

    విష్ణువుకు సఫల ఏకాదశి నాడు తియ్యటి పదార్థాలను నైవేద్యంగా పెట్టండి. అలాగే విష్ణు సహస్రనామం జపించండి. ఈ విధంగా చేయడం వలన కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని అందుకోవచ్చు, విజయాలను పొందవచ్చు. ఏ ఇబ్బంది రాదు, పనులు మధ్యలో ఆగిపోవడం వంటివి ఉండవు. అనుకున్నవి చక్కగా పూర్తవుతాయి.

    వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు

    మీ వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఉంటున్నట్లయితే అరటి చెట్టుకు దారాన్ని చుట్టి పూజ చేయండి. ఇలా చేయడం వలన భాగస్వామితో ఆనందంగా ఉంటారు. వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి, ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    News/Rasi Phalalu/Saphala Ekadashi Remedies: డిసెంబర్ 15న సఫల ఏకాదశి.. ఆ రోజు ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే విజయాలను అందుకోవచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/Saphala Ekadashi Remedies: డిసెంబర్ 15న సఫల ఏకాదశి.. ఆ రోజు ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే విజయాలను అందుకోవచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes