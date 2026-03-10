Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ugadi: ఈ ఉగాది నుంచి ఈ రాశుల వారి కష్టాలు తీరినట్టే.. కొత్త ఏడాది వీళ్ళకే ఫుల్లు లక్కు, ఐశ్వర్య యోగం!

    ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగు పెట్టడంతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కొత్త తెలుగు నామ సంవత్సరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి, భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ ఉగాది నుంచి గురు గ్రహాల గమనం మారుతుంది. 

    Published on: Mar 10, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కొత్త తెలుగు నామ సంవత్సరం (Ugadi 2026) త్వరలోనే రాబోతోంది. విశ్వావసుకి స్వస్తి పలికి పరాభవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగు పెట్టడంతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కొత్త తెలుగు నామ సంవత్సరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి, భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ ఉగాది నుంచి గురు గ్రహాల గమనం మారుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం రాబోతోంది.

    Ugadi 2026: కొత్త ఏడాది వీళ్ళకే ఫుల్లు లక్కు, ఐశ్వర్య యోగం (pinterest)
    Ugadi 2026: కొత్త ఏడాది వీళ్ళకే ఫుల్లు లక్కు, ఐశ్వర్య యోగం (pinterest)

    కొన్ని రాశుల వారికి వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు రానున్నాయి. ఆకస్మిక ధన లాభంతో పాటు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఎవరికి ఆర్థికపరంగా, కెరీర్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి? ఏ విధంగా లాభాలను పొందుతారు? ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.

    ఈ ఉగాదితో ఈ మూడు రాశుల వారికి సమస్యలు తొలగిపోతాయి.. విపరీతమైన అదృష్టం కలగబోతోంది.

    1.తులా రాశి:

    తులా రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ ఏడాది తులా రాశి వారికి బాగా కలిసి రాబోతుంది. శుక్రుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉండడంతో ఈ రాశి వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో సొంత ఇల్లు, కారు వంటివి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి.

    అయితే కాస్త ఆవేశాన్ని తగ్గిస్తే విజయాన్ని చేరుకోవచ్చు. అనుకున్న వాటిని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా పూర్తి చేయొచ్చు. ఈ ఏడాది కుటుంబంలో శుభకార్యాలు కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వివాహ ప్రయత్నాలు కూడా ఫలిస్తాయి.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారు ఈ ఏడాది విపరీతమైన అదృష్టాన్ని పొందబోతున్నారు. మార్చి నెలలో గురువు మీ రాశిలో ఉండడంతో అనేక విధాలుగా లాభాలు కలుగుతాయి. అన్ని రంగాల్లో కూడా విజయాలను అందుకుంటారు.

    నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ ఏడాది ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. మొండి బకాయిలను కూడా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా వసూల్ చేస్తారు. మీరు ఏ పని మొదలుపెట్టినా కూడా ఈ ఏడాది విజయాలను అందుకుంటారు.

    3.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి అధికార యోగం ఈ ఏడాది కలుగుతుంది. ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. సూర్య ప్రభావం వలన గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన కోర్టు కేసులు, తీరని ఆస్తి గొడవలు ఈ ఏడాది పరిష్కారం అవుతాయి.

    రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది గోల్డెన్ టైమ్ అని చెప్పవచ్చు. మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా గతంలో వేధించిన అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా ఈ సంవత్సరం బయట పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Ugadi: ఈ ఉగాది నుంచి ఈ రాశుల వారి కష్టాలు తీరినట్టే.. కొత్త ఏడాది వీళ్ళకే ఫుల్లు లక్కు, ఐశ్వర్య యోగం!
    News/Rasi Phalalu/Ugadi: ఈ ఉగాది నుంచి ఈ రాశుల వారి కష్టాలు తీరినట్టే.. కొత్త ఏడాది వీళ్ళకే ఫుల్లు లక్కు, ఐశ్వర్య యోగం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes