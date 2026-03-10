Ugadi: ఈ ఉగాది నుంచి ఈ రాశుల వారి కష్టాలు తీరినట్టే.. కొత్త ఏడాది వీళ్ళకే ఫుల్లు లక్కు, ఐశ్వర్య యోగం!
ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగు పెట్టడంతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కొత్త తెలుగు నామ సంవత్సరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి, భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ ఉగాది నుంచి గురు గ్రహాల గమనం మారుతుంది.
కొన్ని రాశుల వారికి వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు రానున్నాయి. ఆకస్మిక ధన లాభంతో పాటు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఎవరికి ఆర్థికపరంగా, కెరీర్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి? ఏ విధంగా లాభాలను పొందుతారు? ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ ఉగాదితో ఈ మూడు రాశుల వారికి సమస్యలు తొలగిపోతాయి.. విపరీతమైన అదృష్టం కలగబోతోంది.
1.తులా రాశి:
తులా రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ ఏడాది తులా రాశి వారికి బాగా కలిసి రాబోతుంది. శుక్రుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉండడంతో ఈ రాశి వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో సొంత ఇల్లు, కారు వంటివి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి.
అయితే కాస్త ఆవేశాన్ని తగ్గిస్తే విజయాన్ని చేరుకోవచ్చు. అనుకున్న వాటిని సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేయొచ్చు. ఈ ఏడాది కుటుంబంలో శుభకార్యాలు కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వివాహ ప్రయత్నాలు కూడా ఫలిస్తాయి.
2.మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారు ఈ ఏడాది విపరీతమైన అదృష్టాన్ని పొందబోతున్నారు. మార్చి నెలలో గురువు మీ రాశిలో ఉండడంతో అనేక విధాలుగా లాభాలు కలుగుతాయి. అన్ని రంగాల్లో కూడా విజయాలను అందుకుంటారు.
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ ఏడాది ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. మొండి బకాయిలను కూడా సక్సెస్ఫుల్గా వసూల్ చేస్తారు. మీరు ఏ పని మొదలుపెట్టినా కూడా ఈ ఏడాది విజయాలను అందుకుంటారు.
3.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి అధికార యోగం ఈ ఏడాది కలుగుతుంది. ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. సూర్య ప్రభావం వలన గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన కోర్టు కేసులు, తీరని ఆస్తి గొడవలు ఈ ఏడాది పరిష్కారం అవుతాయి.
రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది గోల్డెన్ టైమ్ అని చెప్పవచ్చు. మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా గతంలో వేధించిన అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా ఈ సంవత్సరం బయట పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి.