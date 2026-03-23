    Today Horoscope: ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారి ఆర్ధిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, పురోగతి ఉంటుంది!

    Published on: Mar 23, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం మరియు శాంతి లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 23న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఈరోజు ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారు వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితంలో సమస్యలకు దూరంగా ఉండగలరు. మీ కెరీర్ పట్ల మీరు చేసిన కృషి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థికంగా అదృష్టం మీ కోసం వేచి ఉంది. ఏ తీవ్రమైన సమస్య మీ ప్రేమ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయదు.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి ప్రేరణ పొందవచ్చు. మీ సమతుల్య విధానం ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితులకు శాంతిని తెస్తుంది. ఓపెన్ మైండ్ తో ఉండండి. శృంగార జీవితంలో సంతోషం కొనసాగుతుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి సులభమైన ప్రణాళికలు శాంతిని తెస్తాయి. కొత్త కనెక్షన్లు మరియు సృజనాత్మక ఆలోచనలను పెంపొందించండి. రోజును ఆస్వాదిస్తారు. పెండింగ్ సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు. స్నేహాలను బలపరుస్తారు.

    కర్కాటక రాశి

    నేడు కర్కాటక రాశివారు సరదాగా మరియు సులభంగా పని చేసుకుంటారు. చిన్న చిన్న విషయాలు మనసును సంతోష పెడతాయి. ఏకాగ్రత కోసం స్థలాన్ని ఎంచుకునే ముందు ఆలోచించండి. సరిగ్గా మాట్లాడితే మీ మానసిక స్థితి బాగుంటుంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం జీవితంలోని ప్రతి భాగంలో సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. ఈరోజు మీరు ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి మరియు తేలికపాటి పనులను ప్లాన్ చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటారు. ప్రేమ విషయంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. పెద్ద ఆరోగ్య సమస్య లేదు, కానీ ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొనవచ్చు.

    తుల రాశి

    తుల రాశివారికి మార్పును తీసుకు వస్తుంది. ముఖ్యమైన విషయాల గురించి మీకు మరింత అవగాహన ఉంటుంది. మీ శాంతికి మద్దతు ఇవ్వని దేనినైనా వదిలివేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశివారి కార్యాలయంలో పనితీరు బాగుంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ కొన్ని చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ముందుకు సాగుతూ, మిమ్మల్ని మీరు స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించడానికి ప్రయత్నించండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశివారికి అన్నీ సవ్యంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. మీ శ్రద్ధ మరియు చిన్న చర్యలు రోజంతా ప్రేమ, పని, డబ్బుకి సంబందించిన విషయాల్లో స్పష్టతను తెస్తాయి.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఆర్థిక నిర్ణయాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. మీ శక్తి మెరుగుపడుతుంది. మీ ఆలోచనలను నిర్వహించడానికి మరియు లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి ఇది గొప్ప సమయం.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశివారికి ఆలోచనాత్మక మార్గాల్లో ఇతరులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశాలతో నిండిన రోజు. మీరు మరింత ఏకాగ్రతతో మరియు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. సంబంధాలు బానే ఉంటాయి. పనిలో మీ ప్రయత్నాలు పురోగతిని చూపుతాయి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారు సంతోషకరమైన, ప్రేమపూర్వక సంబంధాన్ని కొనసాగించాలి. అహంకారం మరియు విభేదాల నుండి దూరంగా ఉండండి. వృత్తిపరమైన అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉన్నారా అనే దానిపై జాగ్రత్త వహించండి. ఈ రోజు ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

