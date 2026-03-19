    మకర రాశిలో శని, కుజ గ్రహాల సంయోగం, మూడు రాశులకు అనేక లాభాలు.. డబ్బు, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో

    కుజ, శని గ్రహాల కలయిక అనేక రాశిచక్రాల ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఏప్రిల్ 2, 2026న కుజుడు కుంభరాశి నుంచి వెళ్లి మీనానికి వెళ్తాడు. దీనికి ముందే కుజ గ్రహం, రాహువు కలయిక ఏర్పడింది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ కలయిక కొన్ని రాశిచక్రాలకు సమస్యలను తెస్తుంది. అదే సమయంలో అనేక రాశిచక్రాలకు శుభయోగాలు ఉంటాయి.  

    Published on: Mar 19, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శని, కుజ గ్రహాల సంయోగం: ఇప్పటి వరకు కుజ గ్రహం రాహువుతో కుంభరాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కుజ గ్రహం, శని కలయికతో జరగబోతోంది. ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో అనేక రాశిచక్రాలకు పెద్ద మార్పులు రాబోతున్నాయి. కుజ గ్రహం, శని గ్రహాల కలయిక అనేక రాశిచక్రాల ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఏప్రిల్ 2, 2026న కుజుడు కుంభరాశి నుంచి వెళ్లి మీనానికి వెళ్తాడు. దీనికి ముందే కుజ గ్రహం, రాహువు కలయిక ఏర్పడింది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ కలయిక కొన్ని రాశిచక్రాలకు సమస్యలను తెస్తుంది. అదే సమయంలో అనేక రాశిచక్రాలకు శుభయోగాలు ఉంటాయి. కుజ, శని కలయిక అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

    శని, కుజ గ్రహాల సంయోగం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు (gemini)
    ఈ సంయోగం కారణంగా రాశిచక్రాల ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం వల్ల కలిగే ఫలం చెడ్డదని చెబుతారు. ఈ యోగం వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది ప్రజల వివాహాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.

    కుజ గ్రహం సంచారం ద్వారా రెండు రాశిచక్రాలు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతాయి. వాటిలో మేష రాశి, కన్య రాశి ఉన్నాయి. పుట్టిన సమయంలో కుజ గ్రహం, శని కలిసి ఉంటే అలాంటి వ్యక్తి సంతోషంగా ఉండడు. ఇప్పుడు ఈ గ్రహాల కలయిక నుండి ఎవరు ప్రయోజనం పొందుతారో చూద్దాం.

    1.వృశ్చిక రాశి:

    డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. వృశ్చిక రాశి వారు ఈ సమయంలో డబ్బును పొందవచ్చు, కానీ పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ఏవైనా లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా తమ సంబంధంలో సమస్యలు ఉన్న వ్యక్తులకు వారి వివాహం విచ్ఛిన్నమయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

    2.మకర రాశి:

    కుజ, శని కలయిక మకర రాశికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు వ్యాపారంలో లాభాలను పొందుతారు. మీ కృషి ఉద్యోగంలో కూడా ఫలిస్తుంది. శని, కుజ సంయోగంతో మీరు మీ తల్లి లేదా తండ్రి నుంచి శుభవార్త పొందవచ్చు. మీ పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.

    3.మీన రాశి:

    మీన రాశి వారు ఉద్యోగంలో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మీన రాశి ప్రజలు తమ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో విషయాలు మీ నియంత్రణలో ఉంటాయి. అవి మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. మీ వివాహం ధృవీకరించబడితే, ఈ కలయిక కారణంగా అది ఆలస్యం కావచ్చు. కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండండి.

    News/Rasi Phalalu/మకర రాశిలో శని, కుజ గ్రహాల సంయోగం, మూడు రాశులకు అనేక లాభాలు.. డబ్బు, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో
