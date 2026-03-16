ఈరోజు నుంచి ఈ రాశులకు ధన వర్షం.. కుజ, చంద్రుల మహాలక్ష్మీ యోగంతో అదృష్టం, ఆనందం డబుల్!
మార్చి 16, 2026న సాయంత్రం 06:13 గంటలకు చంద్రుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుజ గ్రహం ఇప్పటికే ఈ రాశిచక్రంలో వున్నాడు. మార్చి 18వ తేదీ ఉదయం వరకు చంద్రుడు, కుజ గ్రహం కలయికతో ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో కొన్ని రాశిచక్రాలు ఈ రాజయోగం నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో చంద్రుడు, కుజ గ్రహాల యొక్క కదలిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కుజ గ్రహాన్ని కమాండర్గా భావిస్తారు. చంద్రుడు భావోద్వేగాలకు కారకం. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒక రాశిలో కలిసి ఉన్నప్పుడు అవి శుభప్రదమైన సంయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. కుజ గ్రహం, చంద్రుడి కలయిక మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో మహాలక్ష్మి యోగం అనేది చాలా ప్రయోజనకరంగా భావించబడుతుంది.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, మార్చి 16, 2026న సాయంత్రం 06:13 గంటలకు చంద్రుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుజ గ్రహం ఇప్పటికే ఈ రాశిచక్రంలో వున్నాడు. మార్చి 18వ తేదీ ఉదయం వరకు చంద్రుడు, కుజ గ్రహం కలయికతో ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో కొన్ని రాశిచక్రాలు ఈ రాజయోగం నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. మరి ఇక ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు కూడా ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
మార్చి 16 నుంచి 3 రాశులకు కాసుల వర్షం కురుస్తుంది.. కుజ–చంద్ర కదలికతో అనేక లాభాలు
1.వృశ్చిక రాశి
చంద్రుడు, అంగారక సంయోగం ద్వారా ఏర్పడిన మహాలక్ష్మి రాజయోగం వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో వృశ్చిక రాశి వ్యక్తుల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
మీ జీవిత భాగస్వామితో ప్రేమ సంబంధాల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. అదే సమయంలో వ్యాపారంలో, మీరు దీర్ఘకాలం పాటు మంచి పెట్టుబడిని తెచ్చే ప్రణాళికలను రూపొందించాలి. మీరు కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు.
2.కర్కాటక రాశి
చంద్రుడు మరియు కుజ గ్రహం కలయిక ద్వారా ఏర్పడిన మహాలక్ష్మి రాజయోగం కర్కాటక రాశి ప్రజలకు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. గ్రహాల యొక్క శుభ ప్రభావం కారణంగా నిలిచిపోయిన పనులు జరగడం ప్రారంభమవుతుంది. మీరు వ్యాపారంలో మంచి ఒప్పందాన్ని పొందవచ్చు.
డబ్బు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో మీరు అనవసరమైన ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. మీ ఆరోగ్యం, తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి మరియు ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
3.మేష రాశి
చంద్ర, అంగారక గ్రహం కలయిక ద్వారా ఏర్పడిన మహాలక్ష్మి రాజయోగం మేష రాశి వ్యక్తులకు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సమయంలో ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడం మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది.
తోబుట్టువులతో ఉన్న సంబంధం మరింత దృడంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు క్రమేపీ మెరుగుపడటం ప్రారంభమవుతాయి. మీరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పర్యటనకు కూడా వెళ్లవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
నిరాకరణ:
ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.