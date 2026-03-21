    Gajakesari Yogam: మార్చి 25న చంద్ర-గురువుల సంయోగంతో గజకేసరి రాజయోగం.. 4 రాశులకు ఊహించని లాభాలు!

    మార్చి 25న ఈ రెండు గ్రహాలు మిథున రాశిలో సంయోగం చెంది మార్చి 27 వరకు ఉంటాయి. ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందడంతో గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది చాలా శుభప్రదమైన యోగం. గజకేసరి యోగం జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకొస్తుంది. పైగా కొన్ని రాశుల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. 

    Published on: Mar 21, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. వాటి సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. మార్చి 25న చంద్రుడు, గురువు ఒకే రాశిలో సంచారం చేయబోతున్నారు. ఈ రెండిటి కలయిక మార్చి 27 వరకు ఉంటుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు మిథున రాశిలో సంయోగం చెందబోతున్నాయి. చంద్ర-గురువుల మహా సంయోగం ఈ నెలలో విపరీతమైన అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతోంది.

    మరో నాలుగు రోజుల్లో చంద్ర-గురువుల సంయోగంతో గజకేసరి రాజయోగం (pinterest)
    గజకేసరి యోగం

    మార్చి 25న ఈ రెండు గ్రహాలు మిథున రాశిలో సంయోగం చెంది మార్చి 27 వరకు ఉంటాయి. ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందడంతో గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది చాలా శుభప్రదమైన యోగం. గజకేసరి యోగం జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకొస్తుంది.

    పైగా కొన్ని రాశుల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కొన్ని రాశుల వారికి బాగుంటుంది. అలాగే కెరీర్‌లో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. గౌరవం, మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి. మరి గజకేసరి రాజయోగంతో ఏ రాశుల వారు భారీగా లాభాలను పొందబోతున్నారు, ఎవరు ఎలాంటి ప్రయోజనాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే భారీగా లాభాలు వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. విదేశాల్లో కెరీర్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకునే వారి కలలు నెరవేరుతాయి.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం అనేక విధాలుగా లాభాలను తీసుకొస్తుంది. కెరీర్‌లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. ప్రమోషన్లు వస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను చూస్తారు. కొత్త ఇల్లు లేదా ప్రాపర్టీలను కొనుగోలు చేసే అవకాశముంది.

    3.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వలన ఏర్పడే ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. మీ పనికి తగ్గ ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి వస్తాయి. ఎప్పటినుంచో పూర్తి కాని పనులను ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి.

    4.ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే లాభాలు వస్తాయి. కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.

