పరాభవ: ఈ సంవత్సరంలో 13 నెలలు.. గురువు రాజు, కుజుడు మంత్రి.. ఆర్థిక వ్యవస్థ, కెరీర్, ప్రపంచంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
మార్చి 19, 2026 నుండి చైత్ర శుక్ల ప్రతిపదతో కొత్త తెలుగు సంవత్సరం ప్రారంభమైంది. ఈ సంవత్సరం అనేక విధాలుగా ప్రత్యేకమైనది. అతి పెద్ద విషయం ఏంటంటే, ఈ సంవత్సరం 12 కాదు, 13 నెలలు. జ్యేష్ఠ మాసంలో అధిక మాసం ఉండడం వల్ల ఈ ఏడాది 13 నెలలు వున్నాయి. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం పేరు 'పరాభవ', ఇది మార్పులు మరియు ఉత్కంఠభరిత సంఘటనలను సూచిస్తుంది.
ఈ సంవత్సరం 13 నెలలు ఎందుకు?
అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ఉంటుంది. మతపరమైన పనులు, ఆరాధన, దాతృత్వానికి అధిక మాసాలు ప్రత్యేకమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఈ కారణంగానే ఈ ఏడాది మతపరమైన కార్యక్రమాలు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
రాజు బృహస్పతి, మంత్రి అంగారక గ్రహం
ఈ సంవత్సరం రాజు బృహస్పతి, మంత్రి అంగారక గ్రహం. బృహస్పతి జ్ఞానం, విద్య, మతం మరియు ఆర్థిక బలంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. దీని ప్రభావం విద్య, ఉద్యోగాలు మరియు వ్యాపారంలో మెరుగుదలను సూచిస్తుంది. అదే సమయంలో, అంగారక గ్రహం శక్తి, ధైర్యం మరియు వేగానికి కారణం. కానీ ఇది కోపం మరియు ఘర్షణకు కూడా దారితీస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, సంవత్సరం పొడవునా పనులు వేగంగా ఉంటాయి, కానీ చాలా చోట్ల వివాదాలు లేదా విభేదాలు కూడా కనిపిస్తాయి.
కెరీర్, వ్యాపారంపై ప్రభావం:
ఈ సంవత్సరంలో కొత్త పని అవకాశాలను కనుగొనవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి నూతన బాధ్యతలు లభిస్తాయి. వ్యాపారం చేసేవారికి విస్తరణకు అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే, తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలు వాటిల్లవచ్చు, అందువల్ల ఆలోచనాత్మకంగా చర్యలు తీసుకోవడం ముఖ్యం.
ఆర్థికపరంగా ఎలా ఉంటుంది?
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం ఆర్థికంగా బాగుంటుందని భావిస్తున్నారు. కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టించవచ్చు. పెట్టుబడి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి, కానీ రిస్క్ తీసుకునే ముందు సరైన సమాచారం అవసరం. విపరీతమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కాబట్టి బడ్జెట్తో ముందుకు సాగడం మంచిది.
దేశం, ప్రపంచంపై సంభావ్య ప్రభావం:
ఆర్థిక కార్యకలాపాల పరంగా ఈ సంవత్సరం సానుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. దేశంలో అభివృద్ధి పనులు ముందుకు సాగగలవు. అదే సమయంలో, ప్రపంచ స్థాయిలో రాజకీయ కలకలం లేదా ఉద్రిక్తత పరిస్థితి ఉండవచ్చు. ఇది మార్కెట్ మరియు వాణిజ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
మతపరమైన దృక్కోణం నుండి ఈ సంవత్సరం ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?
సూర్యుడు మరియు చంద్రుల కదలికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఇది సమతుల్య పంచాంగంగా పరిగణించబడుతుంది. కొత్త సంవత్సరం చైత్ర నవరాత్రితో ప్రారంభమవుతుంది. అధిక మాసం కారణంగా ఈ సంవత్సరం ఆరాధన, ఉపవాసం మరియు దానం యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది.
వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి:
ఈ సంవత్సరం అవకాశాలు మరియు సవాళ్లు కూడా ఉంటాయి. పని వద్ద సహనంగా ఉండండి మరియు తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కోపాన్ని నివారించండి మరియు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. మొత్తంమీద, ఈ ఏడాది కష్టపడి పనిచేసే వారికి ప్రయోజనాలు పొందే సంవత్సరంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, నిర్లక్ష్యం వహించే వారు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.