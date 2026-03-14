గురు శుక్రుల సంయోగం 2026: ఈ 4 రాశులకు నుండి మార్చి 18 నుంచి అనేక లాభాలు.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు, అవకాశాలు ఇలా ఎన్నో
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల స్థానం దాదాపు ప్రతి రాశిచక్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని నమ్ముతారు. గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో అన్ని రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. రాబోయే రోజుల్లో గురువు మరియు శుక్రుడు కలిసి దృష్టి యోగ కేంద్రాన్ని ఏర్పరుస్తారు.
ఈ రెండు గ్రహాలు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనవి. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రెండూ కలిసినప్పుడు కొన్ని రాశిచక్రాలు దాని నుండి చాలా ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఈ సంయోగం మార్చి 18న జరుగుతుంది. ఏదేమైనా సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరం.
గురు, శుక్ర గ్రహాల సంయోగం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.వృషభ రాశి:
గురువు కారణంగా వృషభ రాశి ప్రజలు చాలా ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. ఈ వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జీవితం ఇప్పుడు మెరుగుపడుతుంది. భాగస్వామితో మంచి సంబంధాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన జీవితం గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు వృషభ రాశి ప్రజలు మంచి వాతావరణాన్ని పొందుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ప్రజల నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి, ఎందుకంటే సరైన ఎంపిక వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
2.తులా రాశి:
గురువు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక తులా రాశికి చాలా ప్రత్యేకమైనది. వాస్తవానికి ఈ రాశిచక్రం యొక్క గ్రహాధిపతి శుక్రుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ సంయోగం వారికి మంచి అవకాశాలను తెస్తుంది.
వైవాహిక జీవితం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. అదే సమయంలో ప్రజలతో సంబంధాలు కూడా మునుపటి కంటే బలపడతాయి. వృత్తి జీవితంలో మంచి అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడటం ప్రారంభిస్తుంది.
3.ధనుస్సు రాశి:
ఈ కలయిక ధనుస్సు రాశికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశికి అధిపతి బృహస్పతి కావడంతో ప్రయోజనం కలుగుతుంది. వ్యక్తులతో సంబంధాలు మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది.
పనికి సంబంధించి స్పష్టత ఉంటుంది. వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వారు రాబోయే కాలంలో విజయం సాధిస్తారు. అదే సమయంలో ఉద్యోగాలు ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
4.మీన రాశి:
ఈ కలయిక మీన రాశిపై కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మీరు మీ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సంబంధాల్లో మంచి మార్పు కనిపిస్తుంది.
చాలా మందికి కెరీర్లో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదే సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే వివేచనాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరం.