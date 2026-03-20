    రేపు శని సంచార మార్పుతో మేష రాశితో పాటు ఈ రెండు రాశులకు ఉపశమనం, పురోగతి.. అనేక విధాలుగా లాభాలు!

    మార్చి 21, 2026, శనివారం, సాయంత్రం 4 గంటలకు, శని ఈ నక్షత్రంలో మూడవ పాదంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ సమయంలో శని కూడా అస్తమించే స్థితిలో ఉంటుంది, ఇది అనేక రాశిచక్రాల జీవితంలో మార్పులను చూపగలదు. శని నక్షత్ర పాద మార్పు యొక్క ప్రభావం 3 రాశిచక్రాలపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. 

    Published on: Mar 20, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శని నక్షత్ర సంచారం: వేద జ్యోతిష్యంలో, శనిని కర్మ, న్యాయం మరియు క్రమశిక్షణ యొక్క గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. దీని వేగం చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది, కాబట్టి దాని ప్రభావం చాలా కాలం పాటు కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో ఉంటూ ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో వున్నాడు. పంచాంగం ప్రకారం, ఇప్పుడు మార్చి 21, 2026, శనివారం, సాయంత్రం 4 గంటలకు, శని ఈ నక్షత్రంలో మూడవ పాదంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ సమయంలో శని కూడా అస్తమించే స్థితిలో ఉంటుంది, ఇది అనేక రాశిచక్రాల జీవితంలో మార్పులను చూపగలదు.

    శని నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, శని నక్షత్ర పాద మార్పు యొక్క ప్రభావం ముఖ్యంగా శని ప్రభావం వున్నా రాశిచక్రాలపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈసారి కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఉపశమనం మరియు పురోగతి సంకేతాలు ఉన్నాయి. తల్లి ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల సాధ్యమవుతుంది. అప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది. శని నక్షత్ర పాదం మారడం వల్ల ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలగబోతోంది అనేది తెలుసుకుందాం.

    1.మేష రాశి

    మేష రాశిలో శని ప్రస్తుతం పన్నెండవ ఇంట్లో వున్నాడు. ఈ రాశి వారికి ఈ మార్పు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో మెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఖర్చులను క్రమేపీ నియంత్రించగలుగుతారు. ఆర్థిక లాభాల కోసం చిన్న అవకాశాలు లభించవచ్చు. అప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది. మొత్తంమీద, దీర్ఘకాల ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పడవచ్చు.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి, శని ఎనిమిదవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు, ఇది ఆకస్మిక సంఘటనలు మరియు హెచ్చుతగ్గులతో ముడిపడి ఉంటుంది. కానీ ఈ మార్పు తరువాత, పరిస్థితి మెరుగుపడే సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందవచ్చు. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. కుటుంబానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించబడవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా మారే సూచనలు ఉన్నాయి.

    3.ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి ప్రజలు ప్రస్తుతం శని ప్రభావంలో ఉన్నారు మరియు శని నాల్గవ ఇంట్లో వున్నాడు. నక్షత్ర మార్పు తరువాత సానుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. తల్లి ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల సాధ్యమవుతుంది. ఉద్యోగస్తులు బదిలీ లేదా కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ప్రత్యర్థులపై గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    నిరాకరణ:

    ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    News/Rasi Phalalu/రేపు శని సంచార మార్పుతో మేష రాశితో పాటు ఈ రెండు రాశులకు ఉపశమనం, పురోగతి.. అనేక విధాలుగా లాభాలు!
