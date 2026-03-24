నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 24 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
మాసం (నెల): చైత్ర మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: షష్ఠి సాయంత్రం 4:10 వరకు తర్వాత సప్తమి
నక్షత్రం: రోహిణి రాత్రి 7:05 వరకు తర్వాత మృగశిర
యోగం: ప్రీతి ఉదయం 9:07 వరకు
కరణం: తైతుల సాయంత్రం 4.10 వరకు గరజి రాత్రి 2:59 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 4:06 నుంచి సాయంత్రం 5:35 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 11:39 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:08 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:45 నుంచి ఉదయం 9:33 వరకు రాత్రి 11:10 నుంచి రాత్రి 11:58 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.53 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.21 నుంచి ఉదయం 10.52 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం