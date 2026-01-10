శని గమనంలో మార్పు: జనవరి 20 నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, ఆర్థికంగా లోటుండదు
2026 జనవరి 20న శని దేవుడు ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల కర్కాటక, మిథున, మకర రాశుల వారికి అద్భుతమైన రాజయోగం పట్టబోతోంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో వీరికి తిరుగుండదని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఖగోళ శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా భావించే శని దేవుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం మీన రాశిలోని పూర్వాభాద్రపద నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న శని, త్వరలోనే తన గమనాన్ని మార్చనున్నాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మలుపులు తీసుకురాబోతోంది.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం.. 2026, జనవరి 20వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:13 గంటలకు శని దేవుడు ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. విశేషమేమిటంటే, ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి స్వయంగా శని భగవానుడే. తన సొంత నక్షత్రంలోకి శని రావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి 'గోల్డెన్ డేస్' మొదలవుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారిపై శని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం:
కర్కాటక రాశి: కెరీర్లో తిరుగుండదు
కర్కాటక రాశి వారికి శని నక్షత్ర మార్పు ఎంతో మేలు చేకూర్చనుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ అదృష్టం తోడుంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే, ఈ సమయంలో మంచి ఆఫర్లు మీ తలుపు తడతాయి. వ్యాపారస్తులు గతంలో పడ్డ కష్టానికి ఇప్పుడు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆర్థికంగా మీరు మునుపటి కంటే చాలా బలంగా తయారవుతారు.
మిథున రాశి: కోరికలు నెరవేరే సమయం
మిథున రాశి వారిపై శని దేవుని ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండబోతున్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారం చేసే వారికి, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. అకస్మాత్తుగా ధన లాభం కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక పెద్ద కోరిక ఈ కాలంలో నెరవేరే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి: కష్టాల నుంచి విముక్తి
మకర రాశి వారికి కూడా శని సంచారం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటమే కాకుండా, పాత బాకీలు తీరిపోయే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు చదువుపై చక్కని ఏకాగ్రత చూపగలుగుతారు, పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, బంధం మరింత బలపడుతుంది.
పరిహారం: శని ప్రభావం మరింత అనుకూలంగా ఉండాలంటే, శనివారం నాడు "ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల విశ్లేషణలు, నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీటిని పాటించే ముందు వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)