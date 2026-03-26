    ఈరోజు మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ దిన ఫలాలు చెక్ చేసుకున్నారా?

    గురువారం నాడు విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో సంపద పెరుగుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు మార్చి 26 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 26న ఏ రాశులకు మేలు చేస్తాయో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 26, 2026 4:02 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం నాడు విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో సంపద పెరుగుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు మార్చి 26 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 26న ఏ రాశులకు మేలు చేస్తాయో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
    మేష రాశి

    మీ భాగస్వామితో సమయం గడిపేటప్పుడు మీ భావాలను పంచుకోండి. ఆఫీసులో ప్రొడక్టివ్‌గా ఉండండి మరియు కేటాయించిన పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయండి. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేటప్పుడు మెడికల్ కిట్ సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. ఖర్చులను తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యం.

    వృషభ రాశి

    మీ భాగస్వామితో వాదించడం మానుకోండి. పనిపై దృష్టి పెట్టండి. మీరు మీ అత్యుత్తమ పనితీరును కనబరిచేలా చూసుకోండి. డబ్బు వృథా చేయకండి. చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు.

    మిథున రాశి

    వివిధ వనరుల నుండి డబ్బు వస్తుంది. ప్రతి మార్పును ఆత్మవిశ్వాసంతో హ్యాండిల్ చేయండి. ఈ రోజు మీరు సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. మీరు మీ ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    కర్కాటక రాశి

    నేడు కర్కాటక రాశి వారు ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి ఎన్నో అవకాశాలు రానున్నాయి. విందు లేదా ఆశ్చర్యకరమైన బహుమతి సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి సులభమైన మార్గం. మీరు ఈ రోజు కొత్త భాగస్వామ్యంపై సంతకం చేయవచ్చు, ఇది డబ్బును తెస్తుంది.

    సింహ రాశి

    శృంగారభరితంగా ఈ రోజు మీరు అదృష్టవంతులు. ప్రొఫెషనలిజం ఆఫీసులో విజయాన్ని అందిస్తుంది. నేడు సంపద మరియు ఆరోగ్యం రెండూ మంచి స్థితిలో ఉన్నాయి. పెద్ద సమస్యలు ఏవీ మిమ్మల్ని బాధించవు.

    కన్య రాశి

    నేడు కన్య రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో శాంతిని కాపాడుకుంటారు. మీ భాగస్వామిని వాదనలకు దూరంగా ఉంచండి. ఆఫీసు విషయాల్లో భావోద్వేగాలు ఆధిపత్యం చెలాయించనివ్వవద్దు. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలను కొనసాగించడానికి సంబంధాల సమస్యలను పరిష్కరించండి.

    తులా రాశి

    ఆయిలీ ఫుడ్ కంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినండి. సంబంధంలో మీ నిజాయితీని కొనసాగించండి. వృత్తిపరమైన అడ్డంకులు ఏవీ మీ పనితీరును ప్రభావితం చేయవు. ఆర్థికంగా మీరు స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా నిపుణుడి సలహా తీసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి

    మీ శృంగార జీవితంలోని సమస్యలను తెలుసుకుంటారు. జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో సవాళ్లు ఉంటాయి, అయితే నేడు డబ్బు మరియు ఆరోగ్యం రెండూ కూడా సానుకూలంగా ఉంటాయి.

    ధనుస్సు రాశి

    నేడు ధనుస్సు రాశి వారు మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు గత పెట్టుబడుల నుండి నిధులను పొందవచ్చు. జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయండి, ముఖ్యంగా సాయంత్రం. బెట్టింగ్ లో పెట్టుబడి పెట్టవద్దు.

    మకర రాశి

    నేడు మకర రాశి వారు గడువులో ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. స్వల్ప ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కొంతమంది మహిళలు పాత సంబంధానికి తిరిగి రావచ్చు, ఇది వారికి సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచుతాయి. ఆరోగ్యం మరియు సంపద రెండూ కూడా సానుకూలంగా ఉంటాయి. కొన్ని చిన్న వృత్తిపరమైన సమస్యలు ఉండవచ్చు, ఇవి మీ ఉత్పాదకతను ప్రభావితం చేస్తాయి.

    మీన రాశి

    మీ ప్రేమ జీవితాన్ని సాధారణ స్థితిలో ఉంచుకోండి. ఏ పెద్ద వృత్తిపరమైన సవాలు కూడా నేటి రోజును ప్రభావితం చేయదు. వివరాలపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆర్థికంగా మీరు ఈ రోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

