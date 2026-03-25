    శ్రీరామనవమి 2026: రామ నవమి రోజున ఈ 5 పనులు చేయండి, రాముని అనుగ్రహంతో ఆనందం, శ్రేయస్సును పొందవచ్చు!

    2026 సంవత్సరంలో, శ్రీరామనవమి శుక్రవారం, మార్చి 27, 2026న వచ్చింది. నవమి తిథి 26 మార్చి 2026న ఉదయం 11:50 గంటలకు ప్రారంభమై, 27 మార్చి 2026న ఉదయం 10:08 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం మార్చి 27న శ్రీరామనవమి ఉపవాసం ఉండి, పూజలు నిర్వహిస్తారు. రామ నవమి రోజున ఈ 5 పనులు చేయండి.

    Published on: Mar 25, 2026 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శ్రీరామనవమి 2026: ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసం శుక్ల పక్షంలో తొమ్మిదవ రోజున శ్రీరామనవమి పండుగను జరుపుకుంటారు. 2026 సంవత్సరంలో, శ్రీరామనవమి శుక్రవారం, మార్చి 27, 2026న వచ్చింది. నవమి తిథి 26 మార్చి 2026న ఉదయం 11:50 గంటలకు ప్రారంభమై, 27 మార్చి 2026న ఉదయం 10:08 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం మార్చి 27న శ్రీరామనవమి ఉపవాసం ఉండి, పూజలు నిర్వహిస్తారు.

    శ్రీరామనవమి 2026: రామ నవమి రోజున ఈ 5 పనులు చేయండి (pinterest)
    ఈ రోజున రాముడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు మరియు అదృష్టం కలుగుతాయి. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా కొన్ని ప్రత్యేక పనులు చేస్తే ఆ శ్రీరాముడు సంతోషంగా ఉంటాడు మరియు ఆయన ఆశీస్సులతో అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.

    శ్రీరామ నవమి 2026 సందర్భంగా చేయాల్సిన 5 ముఖ్యమైన పనులు

    1. శ్రీరాముడిని ఆరాధించడం

    శ్రీరామనవమి రోజున చేయవలసిన మొదటి మరియు ముఖ్యమైన పని శ్రీరాముడిని ఆరాధించడం. ఉదయాన్నే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి, పసుపు లేదా తెలుపు దుస్తులు ధరించండి. ప్రార్థనా స్థలంలో రాముని ఫోటో లేదా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయండి. పసుపు పువ్వులు, పసుపు వస్త్రాలు, గంధం, పండ్లు మరియు స్వీట్లు స్వామికి సమర్పించండి. నెయ్యి దీపం వెలిగించి శ్రీరామునికి హారతి ఇవ్వండి. ఈ పూజ ఇంటిలో సానుకూల శక్తి ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది మరియు సంతోషం, సంవృద్ధిని అందిస్తుంది.

    2. ఉపవాసం పాటించడం

    శ్రీరామనవమి రోజున ఉపవాసం ఉండటం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉపవాసం పాటించండి. ఉపవాసం సమయంలో సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోండి. మీరు పండ్లు, పాలు, బియ్యం మరియు కూరగాయలు తినవచ్చు. ఉపవాసం పాటించడం వల్ల రాముడికి సంతోషం కలుగుతుంది. భక్తులకు మానసిక శాంతి, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. నవమి తిథి ముగిసిన తరువాత, మార్చి 28న ఉపవాసం విరమించాలి.

    3. శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రం పఠనం

    శ్రీరామ నవమి రోజున, శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రాన్ని పఠించాలని నిర్ధారించుకోండి. దీనిని చదవడం వలన జీవితంలోని అన్ని కష్టాలను తొలగించి, శత్రువుపై విజయం సాధించి, కుటుంబాన్ని రక్షిస్తుంది. స్తోత్ర పఠనాన్ని ఉదయం లేదా సాయంత్రం ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా పఠనం చేయడం వల్ల రాముని ఆశీర్వాదం నిరంతరం లభిస్తుంది.

    4. రామచరితమానస్ పఠనం

    శ్రీరామనవమి నాడు శ్రీ రామచరితమానస్ యొక్క బాలకాండాన్ని పఠించడం చాలా ఫలప్రదం అవుతుంది. ఈ పఠనం శ్రీరాముని ఆశీస్సులను తెస్తుంది మరియు కోరికలను నెరవేరుస్తుంది. మొత్తం సాధ్యం కాకపోతే, కనీసం బాలకాండ లేదా సుందరకాండ పఠించండి. పఠనం సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచండి మరియు భక్తితో చదవండి. ఇది ఇంట్లో సంతోషం, శాంతి మరియు సంవృద్ధిని పెంపొందిస్తుంది.

    5. రామ మంత్రాలను జపించడం

    శ్రీరామ నవమి రోజున రాముడి ప్రత్యేక మంత్రాలను పఠించడం చాలా శుభప్రదమైనది. ఈ క్రింది మంత్రాలను పఠించండి:

    ఓం శ్రీ రామాయ నమః

    శ్రీ రామచంద్రాయ నమః

    శ్రీ రామ్ జై రామ్ జై జై రామ్

    ఈ మంత్రాలను కనీసం 108 సార్లు జపించండి. జపం చేయడం మనస్సును శాంతపరుస్తుంది, ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది మరియు రాముని దయతో జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. జపం సమయంలో మాలను ఉపయోగించండి మరియు భక్తి భావాన్ని కొనసాగించండి.

    శ్రీరామ నవమి 2026 సందర్భంగా ఈ 5 పనులు చేయడం చాలా శుభప్రదం. ఈ నివారణలు జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను తొలగిస్తాయి మరియు ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సుతో ఆశీర్వదిస్తాయి. ఈ పవిత్రమైన రోజున, ఆరాధన, ఉపవాసం, పఠనం, జపంతో శ్రీరాముడిని స్మరించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/శ్రీరామనవమి 2026: రామ నవమి రోజున ఈ 5 పనులు చేయండి, రాముని అనుగ్రహంతో ఆనందం, శ్రేయస్సును పొందవచ్చు!
