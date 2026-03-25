నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 25 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!
తేదీ మార్చి 25, 2026 బుధవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
మాసం (నెల): చైత్ర మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: సప్తమి మధ్యాహ్నం 1:52 వరకు తర్వాత అష్టమి
నక్షత్రం: మృగశిర సాయంత్రం 5:34 వరకు తర్వాత ఆరుద్ర
యోగం: సౌభాగ్య తెల్లవారుజామున 3:09 వరకు
కరణం: వనిజ మధ్యాహ్నం 1.52 వరకు విష్టి రాత్రి 12:49 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 9:17 నుంచి ఉదయం 10:47 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 1:31 నుంచి తెల్లవారుజామున 3:02 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:58 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:46 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.22 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.52 వరకు
యమగండం: ఉదయం 7.50 నుంచి ఉదయం 9.21 వరకు
