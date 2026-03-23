    శ్రీరామనవమి 2026: రామనవమికి ముందే ఈ 8 ఇంటికి తీసుకురండి.. శ్రీరామ, లక్ష్మీ అనుగ్రహంతో ఆనందం, శాంతి కలుగుతాయి!

    Published on: Mar 23, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శ్రీరామ నవమి హిందువులు జరుపుకునే ప్రధాన పండుగ. ఇది చైత్ర మాసంలో శుక్ల పక్షంలో తొమ్మిదవ రోజున వస్తుంది. 2026లో మార్చి 27న శ్రీరామనవమి రానుంది. ఈ రోజున శ్రీరాముని జయంతిని ఎంతో ఉత్సాహంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. శ్రీరామనవమికి ముందు, ఇంటికి కొన్ని ప్రత్యేక శుభమైన వస్తువులను తీసుకువచ్చే సంప్రదాయం ఉంది. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని ప్రసరింపజేస్తుంది, వాస్తు లోపాలను తొలగిస్తుంది, చెడ్డ దృష్టి ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు లక్ష్మీమాత యొక్క కృపను కలిగి ఉంటుంది.

    శ్రీరామనవమికి ముందు ఇంటికి ఈ 8 తీసుకు వస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి

    విగ్రహాలు: రామ నవమికి ముందు ఇంట్లో రామ్ దర్బార్ విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని తీసుకురావడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. రాముడు, సీతామాత, లక్ష్మణుడు మరియు హనుమాన్ కలిసి ఉండేలా చూసుకోండి. ఈ విగ్రహం కుటుంబంలో ఐక్యత, ప్రేమ, గౌరవం, ఆనందం, శాంతికి చిహ్నం. దీనిని పూజ స్థలంలో ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి రోజూ రాముని నామాన్ని జపించడం, పూజించడం ద్వారా ఇంట్లో వ్యతిరేక శక్తి తొలగిపోతుంది.

    ఇది ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది మరియు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యాన్ని పెంచుతుంది. ఒకవేళ వాస్తు లోపం లేదా చెడ్డ దృష్టి యొక్క ప్రభావం ఉన్నట్లయితే, అప్పుడు ఈ విగ్రహం క్రమేపీ వాటిని తొలగిస్తుంది.

    పంచముఖి హనుమాన్ విగ్రహం: శ్రీరామనవమికి ముందు పంచముఖి హనుమాన్ విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఇంటికి తీసుకురావడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పంచముఖి హనుమాన్ ఐదు ముఖాలు కలిగి ఉంటారు. ఇది అన్ని దిశల నుండి వచ్చే ప్రతికూల శక్తులను నిరోధిస్తుంది. అలాగే ఇంటిని అన్ని రకాల బాధలు, భయం మరియు చెడ్డ దృష్టి నుండి సంరక్షిస్తుంది.

    క్రమం తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడం, హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వలన మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది మరియు జీవితంలో అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ముఖ్యంగా పితృ దోషం ఉంటే తప్పక ఇంట్లో పెట్టండి.

    గ్రంథాలు: శ్రీరామ నవమికి ముందు రామచరితమానస్, హనుమాన్ చాలీసా పుస్తకాలను ఇంట్లో ఉంచండి. రామచరితమానస్ అనేది తులసీదాస్ స్వరపరిచిన ఒక ఇతిహాసం. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా పారాయణం చేయడం వల్ల ఇంటి వాతావరణం భక్తితో నిండిపోతుంది.

    హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల చెడు శక్తులు తొలగిపోతాయి మరియు సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ గ్రంథాలను ప్రార్థనా స్థలంలో మర్యాదపూర్వకంగా ఉంచండి. రోజూ కొద్దిగా పఠించండి. ఇది ఇంటికి శాంతి, శ్రేయస్సు మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని తెస్తుంది. ఒకవేళ ఇంట్లో ఏదైనా వాస్తు లోపం ఉన్నట్లయితే, ఈ గ్రంథాలు ఉండటం ద్వారా అది క్రమేపీ తొలగించబడుతుంది.

    తులసి మాల, పూలదండలు: శ్రీరామనవమికి ముందు తులసి మాల, పూలదండలు, పసుపు రంగు బట్టలు ఇంటికి తీసుకురావడం చాలా శుభప్రదమైనది. తులసి మాల స్వచ్ఛత, సానుకూల శక్తిని సూచిస్తుంది. ఇంట్లో ఆనందం మరియు శాంతి కూడా పెరుగుతాయి.

    పసుపు రంగు: పసుపు రంగు విష్ణువు మరియు శ్రీరాముడితో ముడిపడి ఉంది. ఇది శ్రేయస్సు, జ్ఞానం మరియు శాంతికి ప్రతీక. పసుపు దుస్తులు లేదా పసుపు వస్తువులను ఇంటికి తీసుకు రావడం ద్వారా లక్ష్మీమాత యొక్క ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి మరియు సంపద, సంవృద్ధి పెరుగుతాయి.

    శ్రీరామనవమికి ముందు ఇంటిని శుభ్రపరచడం, అలంకరించడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన పని. ఇంటిని పూర్తిగా శుభ్రపరచడం వల్ల వ్యతిరేక శక్తి తొలగిపోతుంది. ప్రధాన ద్వారం వద్ద మామిడి తోరణాలను కట్టండి. ఇంటిని పూల దండలతో అలంకరించండి.

    శ్రీరామనవమి రోజున ఉదయం స్నానం చేసి, కొత్త బట్టలు ధరించి, రాముని నామాన్ని జపించండి. ఈ వస్తువులన్నింటిని ఇంటికి తీసుకొని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వాస్తు లోపాలు ఉండవు. చెడ్డ దృష్టి ప్రభావం తగ్గుతుంది మరియు లక్ష్మీమాత, శ్రీరాముడి దయతో ఇంట్లో సంతోషం, శాంతి మరియు సంవృద్ధి పెరుగుతుంది.

