    ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మేష రాశి నుంచి మీన రాశి ఫలితాలు తెలుసుకోండి!

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. మార్చి 28, 2026న ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.  

    Published on: Mar 28, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. మార్చి 28, 2026న ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
    ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి

    ఈ రాశికి సమయం మంచిది, కానీ మీ మనస్సు చంచలంగా ఉంటుంది. మీ మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వైవాహిక ఆనందం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మార్పుతో పురోభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశికి సమయం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఈ రోజు మీకు మంచి సమయం. మీ పని ఆత్మవిశ్వాసంతో పూర్తవుతుంది. స్నేహితుడి సాయంతో ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి గందరగోళ పరిస్థితి ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది. ముఖ్యంగా నిపుణుల మద్దతు అవసరం అవుతుంది. ఈ సమయంలో మీ బాధ్యతలు మారవచ్చు. ఒక అధికారితో వాదనలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారు మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. ఈ సమయంలో మీ జీవితంలో మరింత హడావిడి ఉంటుంది. లాభావకాశాలు ఉంటాయి. విద్యారంగంలో గౌరవం పొందవచ్చు. ఎలాంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రేమికులతో సమస్యలు మిమ్మల్ని బాధించవచ్చు. విద్యా మరియు మేధోపరమైన పనిలో గౌరవం పొందుతారు. వాహన సౌకర్యం పెరుగుతుంది. మీ కోసం మంచి సమయం కేటాయించండి.

    కన్య రాశి

    సానుకూలంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితంలో మార్గదర్శకత్వం తీసుకోవాలి. వాహనం లేదా ఇల్లు కొనవచ్చు. ఖర్చులను నియంత్రించండి. యోగా, ధ్యానం చేయడం మంచిది.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారు మేధోపరమైన పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. గౌరవం దక్కుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్టలు మొదలైన వాటిపై ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఈ రోజు డబ్బు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ రోజు ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ప్రస్తుత పరిస్థితిని నివారించండి. భాగస్వామితో భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరచండి. మీ రికార్డులను సురక్షితంగా ఉంచుకోండి. శక్తిని నిలుపుకోవడానికి వ్యాయామం చేయండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి సమయం ఉంటుంది. ఇల్లు కొనడానికి ప్రణాళిక చేయవచ్చు. వృత్తిపరమైన జీవితంలో దృష్టితో పనిచేయండి. డబ్బు విషయాల్లో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    మకర రాశి

    ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ స్థానం నుండి వెనక్కి తగ్గాల్సిన అవసరం లేదు. సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. జీవనశైలిని సరిచేసుకోండి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగకండి. ఆఫీసులో సహచరుల మద్దతు అవసరం అవుతుంది.

    కుంభ రాశి

    ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వవద్దు. మీ వ్యక్తిత్వానికి అనుగుణంగా పని చేయండి. ఆర్థిక విషయాల్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ఎవరినీ సులభంగా నమ్మవద్దు, మోసం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించకండి.

    మీన రాశి

    ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రణాళిక ప్రకారం పని చేయాలి. కొంత టెన్షన్ ఉన్నా శ్వాస వ్యాయామాలు చేయండి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో దృష్టి సారించండి. తప్పులేని పని చేయడం చాలా ముఖ్యం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మేష రాశి నుంచి మీన రాశి ఫలితాలు తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మేష రాశి నుంచి మీన రాశి ఫలితాలు తెలుసుకోండి!
