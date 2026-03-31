    April Lucky Rasis: ఏప్రిల్ నెలలో ఈ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. ఇంట్లో ప్రశాంతత, అందమైన ప్రేమ జీవితం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం పరంగా ఏప్రిల్ నెల చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ సమయంలో, అనేక పెద్ద గ్రహాలు తమ కదలిక మరియు స్థానాన్ని మారుస్తాయి, ఇది ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఏప్రిల్ నెలలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 31, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఏప్రిల్ నెల చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ సమయంలో, అనేక పెద్ద గ్రహాలు తమ కదలిక, స్థానాన్ని మారుస్తాయి. ఇది ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల మార్పుల కారణంగా జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సంచారం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.

    ఏప్రిల్ నెలలో మేష రాశి నుంచి మీన వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది?

    కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఈ నెల ఎదుగుదల, సంపద మరియు ఆనందానికి కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్ర రాశిలు తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని మరియు సహనాన్ని కొనసాగించడం మంచిది. ఏప్రిల్ నెలలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    ఏప్రిల్ నెలలో మేష రాశి నుంచి మీన వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి:

    నెల ప్రారంభంలో కాస్తంత బిజీగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. మధ్యలో ఊరట ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. బాస్ మీపై ఒక కన్నేసి ఉంచుతారు. వ్యాపారంలో ఒకటి లేదా రెండు మంచి అవకాశాలుంటాయి, అయితే తొందరపడటం వల్ల నష్టాలు వాటిల్లవచ్చు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ అది ఎక్కువ కాలం ఉండదు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. చిన్న విషయాలపై వాదన జరగవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలు ఉండవచ్చు. స్పష్టంగా మాట్లాడండి. తలనొప్పి, అలసట కలవరపెడతాయి.

    వృషభ రాశి:

    రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన మాసం ఇది. పని కొనసాగుతుంది, కానీ అలా అనిపించదు. మీరు కార్యాలయంలో ఒకరి మాటలను హృదయానికి తీసుకోవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు ఇది మంచి సమయం. పాత పనులను పరిష్కరిస్తారు. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. ఇంటికి సంబంధించిన ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆదరణ ఉంటుంది. సంబంధాల్లో కాస్త అహం ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మిథున రాశి:

    ఈ నెల మీకు బాగుంటుంది. పని పెరుగుతుంది. ఫలితాలు కూడా లభిస్తాయి. మీరు ఉద్యోగాలు మార్చాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందుతారు, ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ రంగం వారికి బాగుంటుంది. ఆర్ధిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. ఇంట్లో మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    పనిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటే నష్టం వాటిల్లవచ్చు. దృష్టిని కొనసాగించండి. మొదట్లో ఒత్తిడి ఉంటుంది, తరువాత పరిస్థితులు బాగుంటాయి. మీ కష్టం ఆఫీసులో కనిపిస్తుంది, అయితే ఆలస్యంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఇంట్లో ఒకరి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన ఉండవచ్చు. సంబంధాలు బాగుంటాయి. నిద్ర మరియు ఒత్తిడితో సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    ఈ నెల మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు పనిలో ముందుంటారు. ప్రజలు మీ మాట వింటారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతుల అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాన్ని పెంచే ప్రణాళిక ఉండవచ్చు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ దానితో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. ఇంట్లో వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    కన్య రాశి:

    ఈ నెల కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. పని నిలిచిపోతుంది. ఆఫీసులో ఒత్తిడి ఉంటుంది. సీనియర్లతో వాదించడం మానుకోండి. వ్యాపారంలో నష్టాలను నివారించడానికి జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇంట్లో దేనికైనా టెన్షన్ ఉండవచ్చు. సంబంధాల్లో దూరం ఉండొచ్చు. ఉదర సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    తులా రాశి:

    క్రమేపీ విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఊరట ఉంటుంది. కార్యాలయంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. సీనియర్లకు మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఇంట్లో మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ నెల అంత తేలికగా ఉండదు. మీరు మరింత కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫలితం ఆలస్యం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు అనే ఆలోచన రావచ్చు. వ్యాపారంలో వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. డబ్బు మామూలుగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఉద్రిక్తత తలెత్తే అవకాశం ఉంది. సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి, కానీ నెమ్మదిగా. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ నెలలో అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. పనులు వేగవంతం అవుతాయి. మీరు మీ ఉద్యోగంలో ఎదుగుదలను చూస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందుతారు. ఆర్ధిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇంట్లో శాంతి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    మకర రాశి:

    పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. మనస్సు కాస్త కలతపడుతుంది. ఆఫీసులో జాగ్రత్త అవసరం. తప్పుడు నిర్ణయాలు నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. వ్యాపారం నెమ్మదిగా సాగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. ఇంట్లో ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. సంబంధాల్లో దూరం ఉండొచ్చు. మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.

    కుంభ రాశి:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    మీన రాశి:

    మాసం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పనిలో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. మీరు ఉద్యోగంలో మార్పు గురించి ఆలోచించవచ్చు. వ్యాపారంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. డబ్బు మామూలుగా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

