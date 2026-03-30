ఏప్రిల్ 5 నుంచి 11 వరకు ఈ వారం ఈ రాశుల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది.. డబ్బు, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు, కుజుడు మరియు శని ఈ వారం మీనంలో సంచారం చేయనున్నారు. గ్రహాల యువరాజు అయిన బుధుడు కుంభ రాశిలో ఉంటాడు. మేష రాశిలో శుక్రుడు ఉంటాడు. గురువు మిథున రాశిలో ఉంటాడు. చంద్రుని సంచారం వృశ్చిక రాశి, ధనుస్సు రాశి, మకర రాశి, కుంభ రాశిలో ఉంటుంది.
గ్రహాల కదలిక ప్రకారం, వార ఫలాలను అంచనా వెయ్యచ్చు. కొత్త వారం ఏప్రిల్ 5న ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహాల కదలిక శుభ సంయోగం, రాజయోగం ఏర్పడటానికి దారి తీస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు, కుజుడు మరియు శని ఈ వారం మీనంలో సంచారం చేయనున్నారు. గ్రహాల యువరాజు అయిన బుధుడు కుంభ రాశిలో ఉంటాడు.
మేష రాశిలో శుక్రుడు ఉంటాడు. గురువు మిథున రాశిలో ఉంటాడు. చంద్రుని సంచారం వృశ్చిక రాశి, ధనుస్సు రాశి, మకర రాశి మరియు కుంభ రాశిలో ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, గ్రహాల కదలిక ఈ వారంలో కుజ ఆదిత్య రాజయోగం ఏర్పడటానికి దారి తీస్తుంది. ఆస్తిలో చేసిన ఏదైనా పాత పెట్టుబడి మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఏప్రిల్ 5 నుండి 11 వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు వారం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
ఈ వారంలో ఈ రాశిచక్రాల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది.. ఏప్రిల్ 5 నుండి 11 వరకు వార ఫలాలు తెలుసుకోండి
1.మేష రాశి
ఏప్రిల్ 5 నుండి 11 వరకు గ్రహాల సంచారం మేష రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. మీరు పని కోసం ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు. వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులకు శుభవార్త వస్తుంది. ఆస్తిలో చేసిన ఏదైనా పాత పెట్టుబడి మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. న్యాయపరమైన విషయాల్లో విజయం సాధించవచ్చు. అదే సమయంలో, మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
2.తులా రాశి
తులా రాశి వాసులకు, ఏప్రిల్ 5 నుండి 11 వరకు ఈ వారంలో గ్రహాల సంచారం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. సంపద, ఆస్తులు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు తల్లి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో, వ్యాపారవేత్తలకు ఈ వారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కొన్నేళ్లుగా నిలిచిపోయిన మీ పని ఊపందుకుంటుంది.
3.వృశ్చిక రాశి
గ్రహాల సంచారం వృశ్చిక రాశిచక్ర రాశికి శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీ కుటుంబం మరియు పూర్వీకులచే మీరు ఆశీర్వదించబడతారు. గ్రహాల దయతో సమాజంలో మీ స్థానం మరియు ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. వ్యాపార సమస్యల్లో లాభాలు పొందుతారు. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా క్రమంగా పోతాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More