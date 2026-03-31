నేడు ఆ రాశి వారి పనిలో పురోగతి ఉంటుంది.. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది!
ఈరోజు రాశి ఫలాలు: జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఈ రోజున కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 31, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూర్చుతాయో, ఏ రాశులకు ఇబ్బందులను పెంచుతాయో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈరోజు బిజీగా ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి పని వేగం పెరుగుతుంది. ఒక పని పూర్తి కాకముందే మరొకటి వస్తుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత దక్కించుకోవచ్చు. మొదట కొంచెం ఒత్తిడి ఉంటుంది, కానీ మీరు దానిని నిర్వహిస్తారు. మీ కృషిని సీనియర్లు గమనిస్తారు. డబ్బు విషయంలో శ్రద్ధ వహించండి. ఆకస్మిక ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టడం మానుకోండి. ఇంట్లో దేని గురించి అయినా వాగ్వాదం జరగవచ్చు. ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. సాయంత్రం పూట మీకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీరు అలసిపోయినట్లు భావిస్తారు, కాబట్టి విశ్రాంతి ముఖ్యం.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు నెమ్మదిగా కదులుతుంది. మీరు తొందర పడడం మంచిది కాదు . పాత పనుల వల్ల లాభాలు లభించే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఆఫీసులో మీ పనిని సకాలంలో చేయండి. ఇతరుల మాటల్లో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకోవద్దు. ఇంట్లో వాతావరణం మామూలుగా ఉంటుంది. తల్లి లేదా పెద్దలతో స్వల్ప వాదన జరగవచ్చు. విషయాన్ని పెంచడం మానుకోండి. డబ్బు గురించి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు రెండుసార్లు ఆలోచించండి. సహనం ఈ రోజు మీకు అతిపెద్ద మద్దతు.
మిథున రాశి:
ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు కొత్త వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా ఉంటారు. ఇది భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది. మీ కష్టపడి పనిచేయడం ఆఫీసులో కనిపిస్తుంది. మీకు కొన్ని శుభవార్తలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులతో మాట్లాడతారు లేదా కలవడానికి ప్రణాళిక రూపొందించవచ్చు. పని మధ్యలో ఉపశమనం కలిగించే క్షణాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. అధికంగా ఖర్చు చేయకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు మనస్సు కాస్త గందరగోళానికి గురికావచ్చు. అనేక విషయాలు ఒకేసారి మనస్సులో వస్తాయి. పని ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే క్రమేపీ ప్రతిదీ బాగుంటుంది. మీరు ఇంటి వ్యవహారాలపై శ్రద్ధ వహించాలి. కుటుంబానికి సమయం కేటాయించండి. ఈ రోజు డబ్బు గురించి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోకండి. రోజు సెకండ్ హాఫ్లో పరిస్థితి మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది. సాయంత్రానికి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నిద్ర తప్పనిసరి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్ళీ మొదలవుతాయి. ఆఫీసులో మీ పనిని ప్రశంసించవచ్చు. ప్రజలు మీ మాటను జాగ్రత్తగా వింటారు. మీ ప్రభావం చుట్టూ ఉన్న వారిపై కనిపిస్తుంది. ఖర్చులు స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నిత్యావసరాల మీద మాత్రమే ఖర్చు చేయండి. సంబంధాల్లో అంతా బాగుంటుంది. మొత్తం మీద రోజు సానుకూలంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి:
ఈ రోజు ఎక్కువ పని ఉంటుంది. ఒకేసారి అనేక బాధ్యతలు ఉండవచ్చు. మీరు అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది, కానీ కష్టపడి పనిచేయడం ఫలిస్తుంది. సీనియర్ల మద్దతు లభిస్తుంది. మీ పనికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. డబ్బు విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులను నివారించండి. రోజు చివరలో ఉపశమనం ఉంటుంది.
తులా రాశి:
ఈ రోజు ప్రణాళికతో పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం. తొందరపడితే ఇబ్బందులు రావచ్చు. ఆఫీసులో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే మీరు దానిని జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తారు. మీ ఆలోచనలు ఉపయోగపడతాయి. వాటిని సరిగ్గా వినియోగించండి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అప్పు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం మానుకోండి. ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. రోజు చివరలో ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు మంచి రోజు. మీరు కొత్త ప్రణాళికపై పనిచేయడం ప్రారంభించవచ్చు. ప్రజలు మీ ఆలోచనలను ఇష్టపడతారు. స్నేహితులు మరియు సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరుగుతాయి, కానీ నిర్వహించగలుగుతారు. రోజు సానుకూలంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు బాగుంటుంది. పని, ఇల్లు రెండూ బాగానే సాగుతాయి. ఆఫీసులో మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు పొందవచ్చు. భాగస్వామితో సమయం బాగా గడుస్తుంది. సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
ఈ రోజు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్న విషయాలు కూడా వివాదంగా మారవచ్చు. మాట్లాడేటప్పుడు పదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. పని వద్ద ఏకాగ్రతను కొనసాగించండి. డబ్బుతో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకండి. రోజు రెండవ భాగంలో పరిస్థితులు సాధారణంగా మారతాయి.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు మంచి రోజు. పనిలో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. వాటిని గుర్తించడం ముఖ్యం. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. క్లిష్టమైన పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రయాణ అవకాశాలు ఉంటాయి.
మీన రాశి:
ఈ రోజు కొద్దిగా గందరగోళంగా ఉంటుంది. నిర్ణయం తీసుకోవడానికి తొందరపడవద్దు. పని వద్ద సహనంగా ఉండండి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులను నివారించండి. రోజు చివరలో విషయాలు స్పష్టంగా మారతాయి. ఒంటరిగా సమయం గడపడం మీకు మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More