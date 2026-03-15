    నేడు ఓ రాశి వారు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది!

    రాశి ఫలాలు 15 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 15 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 15, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్చి 15, ఆదివారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం సూర్యుడిని ఆరాధించడం గౌరవాన్ని కాపాడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 15 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 15న ఏ రాశిచక్రం వల్ల ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 15 మార్చి 2026
    మార్చి 15న మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారు పనిలో బిజీగా ఉండవచ్చు. కొన్ని బాధ్యతలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. అందువల్ల సమయాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకోవడం మంచిది. కొన్ని పాత పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ఇంట్లో వారితో మాట్లాడటం వల్ల మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    ఈరోజు సాధారణంగా సాగవచ్చు. పనిలో క్రమేపీ మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మీకు తెలిసిన వారి నుండి సహాయం పొందవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో కొంత శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. కుటుంబంతో కూర్చుని సమయం గడపడం వల్ల మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది.

    మిథున రాశి:

    మనస్సు కొంచెం అయోమయంగా ఉండవచ్చు. అనేక విషయాలు ఒకేసారి మనస్సులోకి రావచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో అవసరమైన పనిని ముందుగా పూర్తి చేయడం మంచిది. మీరు పాత స్నేహితుడితో మాట్లాడవచ్చు. రోజు చివర్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కొంత సమయం లభిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    పనిలో స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో సహనం అవసరం. ఇంటికి సంబంధించిన ఏదైనా విషయంలో శ్రద్ధను కోరవచ్చు. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. పనిలో కష్టపడి పనిచేసే మనసు ఉంటుంది. దాని ఫలితాలు కూడా క్రమంగా కనిపిస్తాయి. మీరు కొత్త ప్రణాళిక గురించి ఆలోచించవచ్చు. స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో సంభాషణలు బాగుంటాయి.

    కన్యా రాశి:

    నేడు కన్యా రాశి వారికి పని బాధ్యతలు కొంచెం ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు. మీరు ఓపికగా పనిచేస్తే క్రమంగా అంతా సవ్యంగా ఉంటుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి నుండి సహాయం పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    తులా రాశి:

    ఊహించిన దాని కంటే పనులు కొంచెం నెమ్మదిగా సాగవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో కలత చెందకుండా ప్రశాంతంగా పని చేయడం మంచిది. చిన్న విషయాలను పెద్దదిగా చేసుకోకండి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఏదైనా కొత్తది చేయాలనే కోరిక ఉండవచ్చు. కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మిత్రులతో సంభాషణ బాగుంటుంది. పనిలో విషయాలు క్రమంగా స్పష్టమవుతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    నేడు ధనుస్సు రాశి వారికి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి, మరికొన్ని కొంత సమయం పట్టవచ్చు. పాత సమస్యను పరిష్కరించే అవకాశం ఉండవచ్చు. మిత్రులతో సంభాషణ బాగుంటుంది.

    మకర రాశి:

    కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల్లో క్రమంగా పురోగతి ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగవచ్చు. మనసులో ఉన్న గందరగోళం తగ్గవచ్చు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మంచిగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు కొత్త ప్రణాళికల గురించి ఆలోచిస్తారు. ఏదైనా పనిలో మార్పు చేయాలని అనిపించవచ్చు. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఇంట్లో వాతావరణం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి:

    భావోద్వేగాల్లో ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి. ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే మంచి మార్గాన్ని కనుగొనవచ్చు. పనిలో పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండవు. కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది. మనస్సు కూడా కొంత తేలికగా ఉంటుంది.

