Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Astro Remedies: ఆర్థిక ఇబ్బందులు, రుణ విముక్తి కోసం జ్యోతిష్య పరిహారాలు!

    అప్పుల సమస్య అనేది చాలా మందిని వేధిస్తోంది. కష్టపడి సంపాదించినా డబ్బు చేతిలో నిలవకపోవడం, అనవసర ఖర్చులు పెరగడం వెనుక గ్రహ దోషాలు కూడా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. గురు, శని, మంగళ మరియు రాహు గ్రహాల స్థితిగతులను మెరుగుపరుచుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక కష్టాల నుండి ఎలా గట్టెక్కవచ్చో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 10, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి జాతకంలో గ్రహాలు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు పొదుపులో ఆటంకాలు, అప్పులు పెరగడం, ధన నష్టం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. శని, కుజ (మంగళ), రాహు గ్రహాలు అప్పులకు కారకులు కాగా, బృహస్పతి (గురు) సంపదకు కారకుడు. ఈ గ్రహాలను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి పాటించాల్సిన సులభమైన మార్గాలు ఇవే:

    Astro Remedies: ఆర్థిక ఇబ్బందులు, రుణ విముక్తి కోసం జ్యోతిష్య పరిహారాలు!

    1. బృహస్పతి (గురు) గ్రహాన్ని బలోపేతం చేయండి

    గురు గ్రహం అనుగ్రహం ఉంటేనే సంపద స్థిరంగా ఉంటుంది.

    దానం: ప్రతి గురువారం పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పసుపు లేదా శనగ పప్పును దానం చేయండి.

    పూజ: ఇంట్లో లక్ష్మీనారాయణుల ఫోటో ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించి పూజించండి. 'విష్ణు సహస్రనామ' పారాయణం చేయడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.

    స్నానం: స్నానం చేసే నీటిలో ఒక చిటికెడు పసుపు వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల గురు దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది.

    మంత్రం: "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని రోజుకు 108 సార్లు జపించండి.

    2. శని గ్రహ అనుగ్రహం కోసం

    జాతకంలో శని ప్రభావం వల్ల పనులు ఆగిపోవడం, అప్పులు తీరకపోవడం వంటివి జరుగుతాయి.

    దీపారాధన: శనివారం సాయంత్రం శని దేవుని ముందు నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించండి.

    దానం: నల్ల నువ్వులు లేదా ఇనుప వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.

    సేవ: పేదలకు లేదా అవసరార్థులకు భోజనం పెట్టడం వల్ల శని దోషం నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.

    యంత్రం: శని యంత్రాన్ని పూజించడం ద్వారా ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించుకోవచ్చు.

    3. రాహువు ప్రభావాన్ని అదుపు చేయండి

    రాహువు వల్ల అకస్మాత్తుగా ధన నష్టం సంభవిస్తుంది.

    వస్తువుల దానం: శనివారం నాడు నీలం లేదా బూడిద రంగు వస్తువులను దానం చేయండి.

    పరిశుభ్రత: మీ ధనం ఉంచే బీరువా లేదా కబోర్డ్ ప్రాంతాన్ని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల రాహువు శాంతిస్తాడు.

    4. కుజ (మంగళ) గ్రహ పరిహారాలు

    అప్పుల నుండి త్వరగా బయటపడాలంటే కుజుడి అనుగ్రహం చాలా ముఖ్యం.

    మంగళవారం వ్రతం: మంగళవారం నాడు ఉపవాసం ఉండటం మరియు కుజ మంత్రాలను పఠించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

    ఎరుపు రంగు: శక్తి కొలది ఎరుపు రంగు వస్తువులను (కందిపప్పు వంటివి) దానం చేయండి.

    హనుమాన్ ఆరాధన: హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పురోగతి లభిస్తుంది. క్రమంగా అప్పుల బాధల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/Astro Remedies: ఆర్థిక ఇబ్బందులు, రుణ విముక్తి కోసం జ్యోతిష్య పరిహారాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes