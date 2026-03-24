మంగళవారం చదువుకోవాల్సిన హనుమాన్ శ్లోకాలు, పూజా విధానం.. సక్సెస్, ఉద్యోగం, సంతోషం కోసం పాటించాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోండి
మంగళవారం నాడు హనుమంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి చాలా ఉత్తమమైన రోజు. ఈ రోజు హనుమంతుడిని పూజించేటప్పుడు సుందరకాండ పారాయణం చేయడం, హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడం వలన అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందడానికి వీలవుతుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తే కూడా మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.
తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి స్నానం చేసి, ఆ తర్వాత ధ్యానం ప్రారంభించాలి.
సుందరకాండ
పూజ గదిలో హనుమంతుడి ఫోటోను లేదా విగ్రహాన్ని ఆరాధించి, ఆ తర్వాత సుందరకాండ పఠించాలి. హనుమంతుడు ముందు సీతారాముల ఫోటో లేదా విగ్రహాన్ని పెట్టేటట్టు చూసుకోండి. సింధూరంతో హనుమంతుడిని ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. సుందరకాండ పారాయణానికి ముందే వినాయకుడిని పూజించి, ఆ తర్వాత సుందరకాండ పారాయణం చేయండి.
హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం
హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తే కూడా మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. మంగళవారం నాడు సమీపంలో ఉన్న హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్లి రామ నామాన్ని జపిస్తే కూడా మంచి ఫలితాలను చూడొచ్చు. సంక్షోభాలన్నీ తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. మంగళవారం నాడు ఉపవాసం ఉండి పేదవారికి అన్నదానం చేస్తే హనుమంతుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
ఉద్యోగం కోసం చాలా కాలంగా శ్రమిస్తున్న వారు హనుమాన్ పాదాల దగ్గర తమలపాకులను సమర్పిస్తే విజయాలను అందుకోవచ్చు. ఆదాయం పొందడానికి హనుమంతుడికి గులాబీ పూలను సమర్పించండి. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న హనుమాన్ శ్లోకాలను కూడా మంగళవారం నాడు చదువుకుని హనుమాన్ అనుగ్రహాన్ని పొందండి.
హనుమాన్ అనుగ్రహం పొందడానికి చదువుకోవాల్సిన శ్లోకాలు
1.మనోజవం మారుతతుల్య వేగం
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం
వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యమ్
శ్రీరామ దూతం శరణం ప్రపద్యే
2. యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం..
3. అంజనానందనం వీరం జానకీ శోక నాశనం
కపీశమక్ష హంతారం వందే లంకాభయంకరం
4. బుద్ధిర్ బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వమరోగతా
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్
5. ఉల్లంఘ్య సింధో సలిలం సలీలం
యః శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః
ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం
నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయం
6. అతులిత బలధామం స్వర్ణశైలాభ దేహం దనుజవనకృశానుం జ్ఞానినామగ్రగణ్యం
సకలగుణ నిధానం వానరాణామధీశం రఘుపతిప్రియ భక్తం వాతజాతం నమామి..
7. గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసం
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజం..
8. ఆంజనేయమతిపాటలాననం
కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహం
పారిజాత తరుమూల వాసినం
భావయామి పవమాన నందనం
9. ఆముషీకృత మార్తాండం గోష్పదీకృత సాగరం
తృణీకృత దశగ్రీవం ఆంజనేయం నమామ్యహం
10. శ్రీ హనుమతే నమః
సంకటమోచనాయ నమః
రామదూతాయ నమః
అంజనేయాయ నమో నమః
11.అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కింవద
రామదూత కృపాసింధో మత్కార్యం సాధయ ప్రభో
12 ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమాన్ ప్రచోదయాత్
13. శ్రీరామ దూతం శిరసా నమామి వాయుపుత్రం మహాబలమ్
సీతాశోక వినాశాయం లంకాదహన తత్పరం..
14. హనుమంతం మహావీరం రామభక్తం దయానిధిం
వాయుపుత్రం నమామ్యహం సర్వశత్రు వినాశనం
15. మంగళం ఆంజనేయాయ మంగళం వాయుపుత్రాయ
మంగళం రామదూతాయ మంగళం భక్తవత్సల