    Vastu Tips : ఇంట్లో ఈ 4 చోట్ల అద్దం ఉంచితే చాలు.. ఇక సంపదకు కొదవ ఉండదు.. అదృష్టాన్ని పెంచే వాస్తు చిట్కాలు!

    Vastu Tips : ఇంట్లోని ఈ 4 ప్రదేశాలలో అద్దాలను ఉంచితే మీ సంపద రెట్టింపు అవుతుంది. మీకు అనేక రకాలుగా కలిసి వస్తుంది.

    Published on: Apr 09, 2026 5:13 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    మనం నివసించే ఇల్లు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉండాలి. సానుకూల శక్తితో నిండిన ఇళ్లలో సంపద పెరుగుతుంది. ఆ ఇంట్లోని వారు తమ వృత్తిలో మంచి అభివృద్ధిని సాధించి, సుసంపన్నమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువు ఆ ఇంటిపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ వస్తువులను సరైన దిశలో, సరైన ప్రదేశంలో ఉంచినప్పుడు మాత్రమే అవి సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.

    అద్దం వాస్తు చిట్కాలు
    వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో ఉండే అద్దం ఎక్కడ ఉండాలి. దానిని సరైన స్థలంలో ఉంచితే, అది ఇంటికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో 4 ప్రదేశాలలో అద్దాలు ఉంచినప్పుడు అది ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది. ఆ ఇంటికి డబ్బును ఆకర్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

    ఉత్తర దిశలో

    వాస్తు ప్రకారం ఉత్తర దిక్కు కుబేరుడు నివసించే దిశగా పరిగణిస్తారు. ఈ ఉత్తర దిక్కులో అద్దం పెట్టడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఈ దిశలో అద్దం పెట్టడం వల్ల ఇంట్లో కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారవేత్తలు, తమ వ్యాపారంలో వృద్ధిని కోరుకునే వారు.. ఈ ఉత్తర దిక్కులో అద్దం పెడితే వారికి పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం

    ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద అద్దం పెట్టడం మంచిదిగా చెబుతారు. అది ఇంటికి వచ్చే వారందరికీ కనిపించాలి. కానీ అది తలుపునకు ఎదురుగా ఉండకూడదు. అద్దాన్ని తలుపు దగ్గర, అదీ ఇంటికి ఉత్తరం లేదా తూర్పు దిశలో ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో ఉంచినప్పుడు, అది ఇంట్లోకి వచ్చే సానుకూల శక్తిని ఆకర్షించి.. దానిని సమానంగా పంచుతుందని నమ్మకం. ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ఈ విధంగా సమతుల్యం అయితే, ఇంట్లోకి ధన ప్రవాహం పెరుగుతుందని చెబుతారు.

    అల్మారాకు ఎదురుగా

    వాస్తు నియమాల ప్రకారం, డబ్బు, నగలు మొదలైనవి ఉంచే అల్మరాను ఎదురుగా పెట్టడం చాలా శుభప్రదం. ఈ విధంగా డబ్బు అల్మరాను ఎదురుగా పెట్టినప్పుడు, అందులోని డబ్బు అద్దంలో ప్రతిబింబించి, మీ సంపద రెట్టింపు అవుతుందని నమ్ముతారు. మీ ఇంట్లో అల్మరాను ఎదురుగా ఇంకా అద్దం లేకపోతే, వెంటనే ఒక అద్దాన్ని తగిలించండి.

    డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరలో

    ఇంట్లో అందరూ కలిసి భోజనం చేసే గదిలో అద్దం పెట్టుకోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని అంటారు. అదేంటంటే, డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఆహారం సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు, అక్కడ అద్దంలో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడల్లా, మీ ఇంట్లో ఆహారమే కాకుండా సంపద కూడా వర్ధిల్లుతుందని సూచిస్తుందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతారు.

    గమనిక: పైన అందించిన సమాచారం అంచనాలు, నిపుణులు చెప్పిన, ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సమాచారాన్ని అందించడం మా ఉద్దేశం. ఏదైనా పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

