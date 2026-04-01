ఈరోజు చంద్ర సంచారంలో మార్పు, 4 రాశులకు ధన లాభం, అదృష్టం!
ఈరోజు చంద్రుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలను తీసుకు రాబోతోంది. చంద్రుడు ఏప్రిల్ ఒకటి అనగా ఈరోజు సాయంత్రం 4:15కి హస్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఇది చంద్రుడి సొంత నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రంలోకి చంద్రుడు అడుగుపెట్టడంతో కొన్ని రాశుల వారికి ప్రయోజనాలు.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. చంద్రుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. చంద్రుడి సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు, అది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. కొన్ని సార్లు సమస్యలు వస్తే, కొన్నిసార్లు లాభాలను పొందవచ్చు.
చంద్ర నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు
ఏప్రిల్ ఒకటి అంటే ఈరోజు చంద్రుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలను తీసుకు రాబోతోంది. చంద్రుడు ఏప్రిల్ ఒకటి అనగా ఈరోజు సాయంత్రం 4:15కి హస్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఇది చంద్రుడి సొంత నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రంలోకి చంద్రుడు అడుగుపెట్టడంతో 24 గంటల పాటు కొన్ని రాశుల వారికి అనేక ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి.
మళ్లీ రేపు సాయంత్రం 5:30కి చంద్రుడు హస్త నుంచి వెళ్లిపోతాడు. అయితే, సొంత నక్షత్రంలోకి చంద్రుడు అడుగుపెట్టడంతో కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని లాభాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? మీరు కూడా అదృష్టవంతులా? చెక్ చేసుకోండి.
హస్త నక్షత్రంలోకి చంద్రుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక లాభాలు
1.కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి రిలేషన్షిప్లో సమస్యలు తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉంటారు. బంధం దృఢంగా మారుతుంది. ఈ రాశి వారికి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ బాగా ఉంటుంది. cకూడా పెరుగుతుంది.
2.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈ చంద్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కెరీర్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను పొందుతారు. మీ పనికి ప్రశంసలను అందుకుంటారు. ఆదాయం సడన్గా పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇదే శుభ సమయం.
3.మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. చంద్రుని సంచారంలో మార్పు రావడంతో ఈ రాశి వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలను అందిస్తుంది. కెరీర్లో మంచి మార్పులు చూస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు సమయం బాగుంటుంది. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సపోర్ట్ ఉంటుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
4.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ సంచారం అద్భుతమైన లాభాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు శుభ ఫలితాలను చూస్తారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ కూడా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికపరంగా లాభాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కానీ జాగ్రత్తగా వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More