మేష రాశిలోకి సూర్యుడు.. 6 రాశుల జీవితంలో అద్భుత మార్పులు.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!
ఏప్రిల్ 14, 2026 మంగళవారం ఉదయం 11:25 గంటలకి సూర్యుని రాశి మార్పు జరగనుంది. ఈసారి సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు. మేష రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించిన వెంటనే పన్నెండు రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. కొన్ని రాశుల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఉన్నతమైన రాశిలో సూర్యుని సంచారం అన్ని రాశిచక్రాలపై కూడా విస్తృత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకుందాం.
సూర్య సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
మేష రాశి: ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుండి ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. వ్యక్తిత్వంలో తీవ్రత ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ సంబంధాలలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. తండ్రి సంతోషం పెరుగుతుంది. చదువులో బాగా రాణిస్తారు. కొత్త డిగ్రీకి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పిల్లల వైపు నుంచి శుభవార్త వస్తుంది. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి: సుదూర ప్రయాణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇల్లు, వాహనాల సంతోషంలో పురోగతి ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్లో సంతోషం పెరుగుతుంది. తండ్రి ఆరోగ్యం గురించి సాధారణంగా ఆందోళన పెరుగుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. విలాసాల కోసం ఖర్చు పెరుగుతుంది. వాహనం కోసం ఖర్చు పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి: ఆర్థిక రంగం బలంగా ఉంటుంది. శౌర్యం, కృషి చాలా పెరుగుతుంది. సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. మీరు తోబుట్టువులు మరియు స్నేహితుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు పొందుతారు. పిల్లల వైపు నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో మంచి పనులు జరుగుతాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు పురోగమిస్తాయి. మీరు మీ తండ్రి మద్దతును పొందుతారు. గుండె లేదా ఛాతి సమస్యలు ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. కుటుంబ పనులు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి: ఈ రాశి వారి మానసిక బలం, నైతిక స్థైర్యం పెరుగుతుంది. మాట్లాడటం ద్వారా లాభం ఉంటుంది. వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. కష్టపడి పని చేస్తారు. మీరు మీ తండ్రి యొక్క మద్దతును పొందుతారు. మీ పనిలో అదృష్టం మీతోనే ఉంటుంది. పెరుగుదల ఉంటుంది. వివాహంలో ఉద్రిక్తత లేదా ఆటంకాలు ఉంటాయి.
కన్య రాశి: కంటి సమస్యలు పెరుగుతాయి. మాట్లాడే తీవ్రత పెరుగుతుంది. కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దంతాల సమస్య ఉండవచ్చు. కడుపు, పాదాల సమస్యలు ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. కానీ శత్రువులపై గెలుస్తారు. కోర్టులో విజయం సాధిస్తారు. సంపద పెరుగుతుంది. మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం చాలా అవసరం.
తులా రాశి: భాగస్వామ్య పనుల ద్వారా మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆదాయం, వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. వ్యక్తిత్వం పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ వ్యవస్థ నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మానసిక తీవ్రత పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితి తలెత్తవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలలో సంఘర్షణ మరియు లాభాలు రెండూ ఉంటాయి.
