    మేష రాశిలోకి సూర్యుడు.. 6 రాశుల జీవితంలో అద్భుత మార్పులు.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!

    Published on: Apr 01, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఏప్రిల్ 14, 2026 మంగళవారం ఉదయం 11:25 గంటలకి సూర్యుని రాశి మార్పు జరగనుంది. ఈసారి సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు. మేష రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించిన వెంటనే పన్నెండు రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. కొన్ని రాశుల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఉన్నతమైన రాశిలో సూర్యుని సంచారం అన్ని రాశిచక్రాలపై కూడా విస్తృత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకుందాం.

    సూర్య సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    మేష రాశి: ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుండి ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. వ్యక్తిత్వంలో తీవ్రత ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ సంబంధాలలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. తండ్రి సంతోషం పెరుగుతుంది. చదువులో బాగా రాణిస్తారు. కొత్త డిగ్రీకి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పిల్లల వైపు నుంచి శుభవార్త వస్తుంది. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

    వృషభ రాశి: సుదూర ప్రయాణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇల్లు, వాహనాల సంతోషంలో పురోగతి ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్‌లో సంతోషం పెరుగుతుంది. తండ్రి ఆరోగ్యం గురించి సాధారణంగా ఆందోళన పెరుగుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. విలాసాల కోసం ఖర్చు పెరుగుతుంది. వాహనం కోసం ఖర్చు పెరుగుతుంది.

    మిథున రాశి: ఆర్థిక రంగం బలంగా ఉంటుంది. శౌర్యం, కృషి చాలా పెరుగుతుంది. సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. మీరు తోబుట్టువులు మరియు స్నేహితుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు పొందుతారు. పిల్లల వైపు నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు.

    కర్కాటక రాశి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో మంచి పనులు జరుగుతాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు పురోగమిస్తాయి. మీరు మీ తండ్రి మద్దతును పొందుతారు. గుండె లేదా ఛాతి సమస్యలు ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. కుటుంబ పనులు పెరుగుతాయి.

    సింహ రాశి: ఈ రాశి వారి మానసిక బలం, నైతిక స్థైర్యం పెరుగుతుంది. మాట్లాడటం ద్వారా లాభం ఉంటుంది. వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. కష్టపడి పని చేస్తారు. మీరు మీ తండ్రి యొక్క మద్దతును పొందుతారు. మీ పనిలో అదృష్టం మీతోనే ఉంటుంది. పెరుగుదల ఉంటుంది. వివాహంలో ఉద్రిక్తత లేదా ఆటంకాలు ఉంటాయి.

    కన్య రాశి: కంటి సమస్యలు పెరుగుతాయి. మాట్లాడే తీవ్రత పెరుగుతుంది. కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దంతాల సమస్య ఉండవచ్చు. కడుపు, పాదాల సమస్యలు ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. కానీ శత్రువులపై గెలుస్తారు. కోర్టులో విజయం సాధిస్తారు. సంపద పెరుగుతుంది. మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం చాలా అవసరం.

    తులా రాశి: భాగస్వామ్య పనుల ద్వారా మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆదాయం, వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. వ్యక్తిత్వం పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ వ్యవస్థ నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మానసిక తీవ్రత పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితి తలెత్తవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలలో సంఘర్షణ మరియు లాభాలు రెండూ ఉంటాయి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

