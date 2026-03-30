    ఏప్రిల్ 22 నుంచి శని ఉదయంతో ఈ రాశుల జీవితం ప్రకాశిస్తుంది.. డబ్బు, ఆస్తి లాభాలు, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో ఊహించని లాభాలు

    Published on: Mar 30, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శని దేవుడిని న్యాయ దేవుడు అని కూడా పిలుస్తారు. శని కొంతకాలంగా అస్తమయంలో ఉన్నాడు. శని అస్తమ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. ఒక గ్రహం అస్తమించినప్పుడు, ఆ సమయంలో చాలా మంది వ్యక్తుల పని సకాలంలో పూర్తి కాదు. ఎక్కడో ఒక చోట పని ఆలస్యం అవుతుంది, ఎక్కడో పని మధ్యలో నిలిచిపోతుంది. ఇది చెడ్డ సమయం అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు.

    ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 22 నుంచి శని మళ్లీ ఉదయించనున్నాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, శని యొక్క ప్రభావం క్రమేపీ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి పెద్ద మార్పు ఉండదు. కానీ నిలిచిపోయిన వారి పని ప్రారంభించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఉపశమనం కూడా అందించవచ్చు. శని ఉదయంతో కొన్ని రాశిచక్రాల అదృష్టం పెరగడానికి దారి తీస్తుంది. మరి ఇక శని ఉదయంతో ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకుందాం.

    శని ఉదయంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం కొంచెం ఎక్కువ నిర్వహించదగినదిగా పరిగణించబడుతుంది. డబ్బుపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆదాయం పెరిగే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులను కూడా నియంత్రించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పని ఇప్పుడు ముందుకు సాగవచ్చు. కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది, ఇది పరిస్థితిని నిర్వహించగలదు.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వ్యక్తుల పనితీరులో మెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కష్టపడి పని చేసే వారు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. పెట్టుబడికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు ఉపయోగపడతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన ఏదైనా సమస్యను కూడా పరిష్కరించవచ్చు.

    3.కన్య రాశి:

    ఈ సమయం కన్య రాశి వ్యక్తులకు మంచిది. మీరు పనిలో కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల కలిగే ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఆదాయం పెరిగే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంతకు ముందు చేసిన పెట్టుబడులు లాభాలను ఇస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. మీరు కుటుంబం యొక్క మద్దతును పొందుతారు, ఇది నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సులభం చేస్తుంది.

    4.మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఈ సమయం కొంచెం మంచిది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. పని వద్ద గుర్తింపు పెరుగుతుంది. ప్రజలు విశ్వసించవచ్చు. మీరు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనడానికి కూడా ప్రణాళిక ఉండవచ్చు. కుటుంబం మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది మనస్సును దృఢంగా ఉంచుతుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

