Ugadi Rasi Phalalu: పరాభవనామ సంవత్సరంలో పన్నెండు రాశుల ఆదాయం, వ్యయంతో పాటు అదృష్ట సంఖ్యలు, రోజులు వివరాలు!
పరాభవనామ సంవత్సరంలో పన్నెండు రాశుల ఆదాయం, వ్యయం: ఈ సంవత్సరం రాజు గురువు, మంత్రి కుజుడు, సేనాధిపతి ఆర్గాధిపతి, మేఘాధిపతి చంద్రుడు, సస్యాధిపతి, నీరసాధిపతి శుక్రుడు, ధాన్యాధిపతి బుధుడు, రసాధిపతి సూర్యుడు. రాజాది నవనాయకుల్లో ఏడుగురు శుభులు, ఇద్దరు పాపులు. 16 వీసములకు 9 వీసముల పంట చేతికి అందుతుంది. అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ పంచమి నాటికి తొలకరి వర్షాలు కురుస్తాయి. సస్య వృద్ధి, పాడిపంటల సమృద్ధి, ప్రజలకు సుభిక్షం, క్షేమం, ఆరోగ్యాలు కలుగుతాయి. ఇక పరాభవ నామ సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారి ఆదాయం, వ్యయం, రాజపూజ్యం, అవమానం గురించి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 9. ఆదివారం, సోమవారం, గురువారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 4.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 6. బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 5, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 4.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఆదివారం, బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 8, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 7.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 2. సోమవారం, మంగళవారం, గురువారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 2, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 7.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 1. ఆదివారం, సోమవారం, బుధవారం, గురువారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 7.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఆదివారం, బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 8, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 3.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి పరాభవనామ సంవత్సరంలో అదృష్ట సంఖ్య 6. బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం బాగా కలిసి వస్తాయి. వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం వినడం, పఠించడం వలన దోషాలు తొలగిపోతాయి.
ఆదాయం 5, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 3.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 9. సోమవారం, మంగళవారం, గురువారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 11, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 6.
ధనస్సు రాశి:
ధనస్సు రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 3. బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 6.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 8. బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం బాగా కలిసి వస్తాయి.
ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 2.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 8. బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం బాగా కలిసి వస్తాయి. సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన మంచి ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది.
ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 2.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య 7. గురువారం, సోమవారం, మంగళవారం బాగా కలిసి వస్తాయి. ఆంజనేయస్వామిని, దుర్గాదేవిని, శివుడిని పూజించడం వలన మరింత శుభ ఫలితం కలుగుతుంది.