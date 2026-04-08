శని గోచారం 2027: మేషరాశిలోకి శని.. ఆ రాశుల వారికి ఇక పండగే
2027లో శని దేవుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. దీనివల్ల ఏల్నాటి శని నుంచి విముక్తి పొందే రాశులేవి? కొత్తగా శని ప్రభావం ఎవరిపై ఉండబోతోంది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆయన ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారడానికి దాదాపు రెండున్నర ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే 2027లో శని మేషరాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. శని చేసే ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కష్టాలు తీరి అదృష్టం వరిస్తే.. మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఏల్నాటి శని, అర్థాష్టమ శని ప్రభావాల్లో మార్పులు రానున్నాయి.
క్రమశిక్షణతో ఉండి, కష్టపడి పనిచేసే వారిపై శని దేవుడు ఎప్పుడూ కరుణ చూపిస్తారని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. శని అనుగ్రహం ఉంటే సామాన్యులు కూడా కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
శని-మంగళ కలయిక: ఎవరికి లాభం.. ఎవరికి నష్టం?
జాతక చక్రంలో తొమ్మిది నుంచి పదకొండో స్థానాల మధ్య శని, మంగళ గ్రహాలు కలిసి ఉంటే ఆస్తిపాస్తుల విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. దీనివల్ల కుటుంబంలో కలహాలు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అయితే, పదో ఇంట్లో శనితో పాటు కుజుడు ఉంటే మాత్రం అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. "ఇలాంటి యోగం ఉన్నవారు ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, శాస్త్రవేత్తలుగా స్థిరపడతారు. వీరు సమాజంలో అత్యున్నత పదవులను అధిరోహిస్తారు" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. 11వ స్థానంలో శని ఉండటం శుభప్రదమైనప్పటికీ, 12వ స్థానంలో ఉంటే మాత్రం అనేక ఇబ్బందులు తప్పవు.
ఏల్నాటి శని నుంచి వీరికి విముక్తి
మేషరాశిలోకి శని రాకతో కుంభ రాశి వారికి పెద్ద ఊరట లభిస్తుంది. వీరికున్న కష్టాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వీరు గతంలో ఎదుర్కొన్న సమస్యల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని మెరుగైన వ్యక్తులుగా ఎదుగుతారు. అలాగే సింహ, ధనుస్సు రాశుల వారికి ధైయా (అర్థాష్టమ/అష్టమ శని) ప్రభావం ముగుస్తుంది. దీనివల్ల ఇన్నాళ్లూ పడుతున్న మానసిక ఆందోళనల నుంచి వీరు బయటపడతారు.
అదృష్టం వరించబోయే రాశులు ఇవే..
- మకర రాశి: శని మేషంలోకి మారడం మకర రాశి వారికి శుభ సంకేతం. ఈ రాశికి అధిపతి శని కావడం వల్ల వీరికి కెరీర్, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
- వృశ్చిక రాశి: శని గోచారం వల్ల వీరు మానసికంగా చాలా దృఢంగా తయారవుతారు. ఉద్యోగ రీత్యా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.
- మిథున రాశి: వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. లాభాలు వేగంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభించడంతో పాటు జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది.
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన రాశులు
శని మేషరాశిలోకి ప్రవేశించగానే వృషభం, కన్య, మకర రాశుల వారికి సవాళ్లు మొదలవుతాయి.
- వృషభ రాశి: వీరికి ఏల్నాటి శని మొదటి దశ ప్రారంభమవుతుంది. దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరగడం, అనవసర ఖర్చులు, పనుల్లో జాప్యం వంటివి ఎదురవుతాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఓపికగా ఉండటం అవసరం.
- కన్య రాశి: కన్యా రాశి వారికి శని ధైయా ప్రారంభమవుతుంది. పనిభారం పెరగడం, ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. నిరంతర శ్రమ మాత్రమే వీరిని గట్టెక్కిస్తుంది.
- మకర రాశి: మకర రాశి వారికి కూడా ధైయా ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఒడిదొడుకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ బాధ్యతలు కూడా పెరగవచ్చు. కాబట్టి సంయమనంతో వ్యవహరించడం ఉత్తమం.
శని ప్రభావం అనేది కేవలం భయపెట్టడానికి కాదు, మనల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టడానికేనని గుర్తుంచుకోవాలి. తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లకుండా, నిజాయితీగా ఉండేవారికి శని దేవుడు ఎప్పుడూ మేలే చేస్తారు.
