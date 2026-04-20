    Today Rasi Phalalu: ఈరోజు ఆ రాశులకు ధన లాభం, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి, ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం రెట్టింపు!

    గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా ఏప్రిల్ 20వ తేదీన మీ జాతకం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. సోమవారం పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో, ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎవరికి ధన యోగం ఉందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Apr 20, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నవగ్రహాల సంచారం మన జీవితాలపై నిరంతరం ప్రభావం చూపుతూనే ఉంటుంది. ఈరోజు సోమవారం నాటి గ్రహస్థితులను పరిశీలిస్తే, కొందరికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరి కొందరికి వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. సోమవారం నాడు శివారాధన చేయడం వల్ల జాతకంలోని దోషాలు తొలగి, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. మీ భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆఫీసులో మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలు పైఅధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటాయి. ఇది మీ కెరీర్ గ్రాఫ్‌ను పెంచేందుకు తోడ్పడుతుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు టీమ్ ప్రాజెక్టులలో పని చేసేటప్పుడు తమ అహాన్ని పక్కన పెట్టడం మంచిది. లేదంటే తోటి ఉద్యోగులతో విభేదాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఏవైనా పెండింగ్ సమస్యలు ఉంటే ఈ రోజు పరిష్కరించుకోండి. వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. పెద్దల సమక్షంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ధనలాభం ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన వస్తువుల కొనుగోలుపై నియంత్రణ పాటించడం ఉత్తమం. వృత్తి జీవితంలో మీ ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం మీ కెరీర్‌కు మేలు చేస్తుంది. భాగస్వామితో అనవసర వాదనలకు దిగకుండా ఓపికగా ఉండండి.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు. మీ వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను నైతికతతో నిర్వహిస్తే మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు తమ భాగస్వామిపై వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను రుద్దడం మానుకోవాలి. ఎదుటివారి భావాలను గౌరవించడం వల్ల సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. కెరీర్ పరంగా ఈ రోజు మీకు విజయవంతంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకోండి. సమయానికి భోజనం చేయడం, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రేమ విషయంలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, మీ భాగస్వామి మీ పట్ల ఎంతో ప్రేమను చూపిస్తారు. వృత్తి జీవితంలో మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించండి. రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట పెట్టుబడులు పెట్టకుండా, సురక్షితమైన పథకాలను ఎంచుకోవడం మంచిది. జీవితంలో బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఈ రోజు మీకు చాలా ముఖ్యం.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారు వృత్తిపరంగా కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. వివిధ రంగాల నుంచి మీకు అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా మీరు చేసే సురక్షిత పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ప్రేమ జీవితం ఎంతో రోమాంటిక్‌గా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల ఎటువంటి ఆందోళన అవసరం లేదు, మీరు చాలా శక్తివంతంగా కనిపిస్తారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారు తమ భాగస్వామి అంచనాలను అందుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఇది మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. ఆఫీసులో మీకు అప్పగించే కొత్త పనులను సవాలుగా తీసుకుని పూర్తి చేయండి. అయితే, ఈ రోజు మీకు చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి పైఅధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండి. అయితే, ఆఫీసులో సహోద్యోగులతో ప్రేమ వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది, లేదంటే మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ దెబ్బతినవచ్చు. స్వల్ప అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారు తమ ప్రేమ సంబంధాల్లో ఉన్న చిక్కుముడులను ఈరోజు విప్పుకోగలుగుతారు. ఆఫీసులో మీరు చూపే నిజాయితీ, అంకితభావం మీకు మంచి గుర్తింపును తెచ్చిపెడతాయి. ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. అదృష్టం మీ వైపు ఉండటంతో తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలను మర్చిపోయి, తమ భాగస్వామితో కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం ప్రారంభించండి. సేల్స్, హెల్త్‌కేర్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి క్లయింట్స్ నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారు ఈ రోజు తమ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తిపరంగా మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

