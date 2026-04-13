వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అంతర్గత శక్తిని కూడగట్టుకోవడానికి, పనికిరాని విషయాలను వదిలించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంది. కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థికాంశాల్లో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఈ వార ఫలాల్లో చూడండి.
రాశి చక్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన రాశిగా పరిగణించే వృశ్చిక రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం మీ శక్తిని హరిస్తున్న అంశాలను గుర్తించడంతో ప్రారంభం కానుంది. అది అస్తవ్యస్తమైన దినచర్య కావచ్చు, మీ ఏకాగ్రతను దెబ్బతీసే పని విధానం కావచ్చు లేదా మనశ్శాంతిని పాడుచేసే కుటుంబ సమస్య కావచ్చు. ఈ వారం మీరు సమస్యల గురించి చర్చించడం కంటే, వాటిని పరిష్కరించడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మీలోని ఈ మార్పు వారంతం నాటికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.
వృత్తి, కెరీర్
వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీకు అత్యంత బలంగా ఉంది. అయితే, మీరు పూర్తి ఏకాగ్రతతో పని చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో లేదా బాధ్యతలను మోయడంలో ఇతరులు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు. ఒత్తిడిలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేసే మీ సామర్థ్యం మీకు గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది. "ఆడంబరాల కంటే పనిలో నాణ్యత చూపించాల్సిన సమయం ఇది" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. మీరు వ్యాపారస్తులైతే, విస్తరణ కంటే ఉన్న వ్యవస్థను క్రమబద్ధీకరించడంపై దృష్టి పెట్టండి. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదివితే ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు.
ప్రేమ, బంధాలు
ప్రేమ విషయంలో ఈ వారం ఎంతో స్థిరత్వం అవసరం. మీ వ్యక్తిగత ఒత్తిడిని భాగస్వామిపై చూపించకుండా జాగ్రత్త పడండి. మీరు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లయితే, అనుమానాలు లేదా పరీక్షలకు తావు ఇవ్వకుండా నమ్మకంతో మెలగండి. సాదాసీదా సంభాషణలు, నిజాయితీతో కూడిన పలకరింపులు బంధాన్ని బలపరుస్తాయి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి, ఆర్భాటాలు చేసే వారి కంటే ప్రశాంతంగా, గంభీరంగా ఉంటూ భావోద్వేగాలను గౌరవించే వ్యక్తుల పట్ల ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. ప్రేమలో నియంత్రణ కంటే నమ్మకమే ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోండి.
ఆర్థిక పరిస్థితి
డబ్బు విషయంలో ఈ వారం రిస్క్ తీసుకోవద్దు. మీ ఆర్థిక స్థితిని దెబ్బతీసే చిన్న చిన్న అలవాట్లను సరిదిద్దుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. పెండింగ్ బిల్లులు లేదా ఇంటి అవసరాల కోసం ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. షేర్ మార్కెట్ లేదా పెట్టుబడుల విషయంలో భావోద్వేగాలకు లోనుకావద్దు. తగినంత పరిశోధన చేసిన తర్వాతే నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఉమ్మడి ఆస్తులు లేదా భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లెక్కలు పక్కాగా ఉంచుకోండి. అనవసర ఖర్చులను కత్తిరించడం ద్వారా మీ ఆర్థిక భద్రతను కాపాడుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యం
మీ ఆరోగ్యం మీరు ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొంటారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. శక్తి బలంగా ఉన్నప్పటికీ, మానసిక ఆందోళన వల్ల అది శారీరక అలసటగా లేదా నిద్రలేమిగా మారవచ్చు. కండరాల నొప్పులు లేదా జీర్ణక్రియ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. క్రమబద్ధమైన ఆహారం, సరైన సమయంలో నిద్ర ఈ వారం మీకు చాలా అవసరం. పాత ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను మళ్ళీ ప్రారంభించండి. మీ దినచర్య ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉంటే, మీ శరీరం ఎంతో ఉత్సాహంగా సహకరిస్తుంది.
ముఖ్య సూచన: మీ శక్తిని హరించే విషయాలకు స్వస్తి పలకండి. మీకు మద్దతు ఇవ్వని అంశాలను వదిలించుకోవడమే ఈ వారం మీరు సాధించే అసలైన విజయం.
- అదృష్ట సంఖ్య: 8
- అదృష్ట రంగు: మెరూన్ (Maroon)
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More