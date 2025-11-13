Edit Profile
    బొబ్బర్ల పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు: కండరాల బలం నుంచి గుండె ఆరోగ్యం వరకు

    బొబ్బర్లు (Black-eyed peas) కేవలం రుచికి మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందించే పోషకాహార నిధి అని చెప్పవచ్చు. ఇవి బీన్స్ జాతికి చెందినవి. వీటిని తరచూ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యం వంటి అనేక లాభాలు పొందవచ్చు.

    Published on: Nov 13, 2025 5:07 PM IST
    By HT Telugu Desk
    బొబ్బర్లు అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందించే పోషకాహార నిధి. వీటిని తరచూ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యం వంటి అనేక లాభాలు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా శాఖాహారం తీసుకునే వారికి ఇవి ప్రోటీన్‌కు చౌకైన, అద్భుతమైన వనరు.

    బొబ్బర్ల పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు: కండరాల బలం నుంచి గుండె ఆరోగ్యం వరకు (Sanjay ach at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons)
    బొబ్బర్ల పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు: కండరాల బలం నుంచి గుండె ఆరోగ్యం వరకు (Sanjay ach at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons)

    బొబ్బర్లలోని ముఖ్య పోషకాలు

    బొబ్బర్లలో తక్కువ కొవ్వులు, క్యాలరీలు ఉంటాయి. కానీ శరీరానికి మేలు చేసే కీలక పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి.

    ప్రోటీన్: వృక్ష సంబంధ ప్రోటీన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శక్తికి కీలకం. ఒక కప్పు ఉడికించిన బొబ్బర్లలో సుమారు 13 గ్రాముల ప్రోటీన్ లభిస్తుంది.

    ఫైబర్ (పీచు పదార్థం): కరిగే, కరగని పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఒక కప్పు ఉడికించిన బొబ్బర్లలో దాదాపు 11 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది.

    విటమిన్లు: విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, విటమిన్ B కాంప్లెక్స్ (ముఖ్యంగా ఫోలేట్/విటమిన్ B9) పుష్కలంగా ఉంటాయి.

    ఖనిజాలు: ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కాల్షియం, మాంగనీస్, జింక్ వంటి ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

    యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు: ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి కణాలను రక్షించడానికి సహాయపడతాయి.

    ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

    బొబ్బర్లను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇక్కడ చూడండి.

    బరువు నియంత్రణకు ఉత్తమం:

    బొబ్బర్లలో క్యాలరీలు, కొవ్వులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అధికంగా ఉండే ఫైబర్, ప్రోటీన్ వల్ల ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీనివల్ల అతిగా తినడం తగ్గి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

    గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణ:

    బొబ్బర్లలో ఉండే పీచు పదార్థం రక్తంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వీటిలో ఉన్న పొటాషియం, మెగ్నీషియం మరియు ఫైటోస్టెరాల్స్ రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి.

    మధుమేహం (డయాబెటిస్) నియంత్రణ:

    బొబ్బర్ల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే, వీటిని తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి. ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అదుపులో ఉండేలా చూస్తుంది.

    జీర్ణశక్తి మెరుగుదల:

    బొబ్బర్లలోని ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మలబద్ధకం, అసిడిటీ, అజీర్ణం వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఉండే ప్రీబయోటిక్ ఫైబర్ మంచి పేగు బ్యాక్టీరియా (Good Gut Bacteria) వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.

    రక్తహీనత నివారణ:

    బొబ్బర్లలో ఐరన్, ఫోలేట్ (విటమిన్ B9) అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి, రక్తహీనత (Anemia) రాకుండా నివారించడానికి చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు ఫోలేట్ చాలా ముఖ్యం, ఇది శిశువులలో పుట్టుక లోపాలు రాకుండా కాపాడుతుంది.

    చర్మం, కళ్ల ఆరోగ్యం:

    బొబ్బర్లలోని విటమిన్ A, C, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేస్తాయి. ఇవి చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి రక్షించి, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. విటమిన్ A కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, కార్నియాను రక్షించడానికి సహాయపడుతుంది. బొబ్బర్లను ఉడకబెట్టి తినొచ్చు. సలాడ్‌లలో భాగంగా తినొచ్చు. బీరకాయ బొబ్బర్ల కూర వండుకోవచ్చు. కచ్చ టమాటా, బొబ్బర పప్పు వండితే దాని రుచి అమోఘం. ఇతర కూరల్లోనూ వీటిని వేసుకోవచ్చు. గారెలుగా చేసుకుంటే వాటి రుచే వేరు.

    © 2025 HindustanTimes