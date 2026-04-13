    మిథున రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    మిథున రాశి వారికి ఈ వారం పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది. మాటతీరుతో కార్యాలను సాధిస్తారు. అయితే, ఆర్థిక విషయాల్లోనూ, ఆరోగ్య విషయంలోనూ తొందరపాటు పనికిరాదని ఈ వార ఫలాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

    Published on: Apr 13, 2026 11:12 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    రాశి చక్రంలో అత్యంత వేగంగా స్పందించే మిథున రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం ఎంతో సానుకూలమైన మార్పులతో ప్రారంభం కానుంది. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కసారిగా వేగం పుంజుకుంటాయి. మీరు ఆశించిన సమాధానాలు వేగంగా అందుతాయి. ముఖ్యంగా ఏదైనా ముఖ్యమైన సంభాషణ వల్ల చాలా కాలంగా ఉన్న జాప్యం తొలగిపోతుంది. అయితే, అన్ని అవకాశాలను ఒకేలా చూడకుండా, మీ వృద్ధికి ఏది ముఖ్యమో దానిపైనే దృష్టి పెట్టడం ఈ వారం మీకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    కెరీర్, విద్య

    ఉద్యోగ రీత్యా ఈ వారం మీ మాటతీరు, సమయస్ఫూర్తి మీకు శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తాయి. అధికారిక ప్రక్రియల కంటే సాధారణ సంభాషణల ద్వారానే క్లిష్టమైన పనులు పూర్తవుతాయి. సహోద్యోగులు లేదా క్లయింట్ల నుంచి మీకు తగిన సహకారం అందుతుంది. రైటింగ్, టీచింగ్, సేల్స్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ వారం అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. వారం ద్వితీయార్థంలో పని ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోవాలి. అతిగా వాగ్దానాలు చేయడం వల్ల తర్వాత ఇబ్బందులు రావచ్చు. విద్యార్థులకు ఇది పునశ్చరణ (Revision) చేసుకునేందుకు, చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు అనుకూలమైన సమయం.

    ప్రేమ, బంధాలు

    ప్రేమ విషయానికి వస్తే ఈ వారం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. సంభాషణల ద్వారా బంధాలు బలపడతాయి. మీరు ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే, ఒక చిన్న మెసేజ్ లేదా సాధారణ పరిచయం ప్రేమగా మారే అవకాశం ఉంది. మిమ్మల్ని ఆకట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించే వారి కంటే, మీ ఆలోచనలను అర్థం చేసుకునే వారి పట్ల మీరు ఆకర్షితులవుతారు. వారం మొదటి సగం కొత్త బంధాలకు, పాత పరిచయాలను పునరుద్ధరించుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఇక రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నవారు భాగస్వామితో గడిపేటప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఉండటం ముఖ్యం. బయటి వ్యక్తుల గురించి లేదా అనవసర విషయాల గురించి ఆలోచించి భాగస్వామిని నిర్లక్ష్యం చేయకండి.

    ఆర్థిక స్థితిగతులు

    డబ్బు విషయంలో ఈ వారం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి తప్ప ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. ఆదాయం బాగున్నా, చిన్న చిన్న ఖర్చులు బడ్జెట్‌ను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది. సరదా కోసం చేసే ఖర్చులు, సబ్‌స్క్రిప్షన్లు లేదా ఆన్‌లైన్ షాపింగ్‌పై నియంత్రణ అవసరం. షేర్ మార్కెట్ లేదా ట్రేడింగ్‌లో ఉన్నవారు ఉత్సాహంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, వాస్తవాలను గమనించి అడుగు వేయాలి. పాత బకాయిలు లేదా పెండింగ్ బిల్లులను ఈ వారమే క్లియర్ చేసుకోవడం మంచిది. "ఈ వారం చేసే పొదుపు వచ్చే వారాన్ని సులభతరం చేస్తుంది" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ఆరోగ్యం

    మీ శక్తి సామర్థ్యాలు మీ మానసిక ప్రశాంతతపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మనసు నిరంతరం ఏదో ఒక ఆలోచనతో ఉంటే, శరీరం అలసిపోయినా నిద్ర పట్టకపోవచ్చు. ఇది మీ నరాల వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందుకే ఈ వారం మీరు పనుల మధ్య విరామం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. భోజనం సకాలంలో చేయండి, గ్యాడ్జెట్లకు దూరంగా ఉండండి. సాయంత్రం వేళల్లో చిన్నపాటి నడక లేదా స్వచ్ఛమైన గాలిలో గడపడం వల్ల మీ శక్తి పుంజుకుంటుంది. వేగం కంటే క్రమబద్ధమైన జీవనశైలి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

    ముఖ్య సూచన: ప్రతి అవకాశాన్ని వెంటాడకండి. ఉత్సాహం తగ్గిన తర్వాత కూడా ఏది సరైనది అనిపిస్తుందో అదే మీకు సరైన మార్గం.

    • అదృష్ట సంఖ్య: 5
    • అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం (Sky Blue)
      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

