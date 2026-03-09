Edit Profile
    రోజూ 45 నిమిషాల నడక.. 45 రోజుల్లోనే అద్భుత మార్పు, ఆ మహిళ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే

    రోజూ 45 నిమిషాల పాటు నడవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ ఒక ఫిట్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతకు ఈ చిన్న అలవాటు ఎలా దోహదపడిందో ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Mar 09, 2026 7:29 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సాధారణంగా ఫిట్‌నెస్ అనగానే మనకు జిమ్‌లు, భారీ వర్కవుట్లు గుర్తొస్తాయి. కానీ, మన కళ్లముందే ఉండే 'నడక' అనే అత్యంత సులభమైన వ్యాయామాన్ని చాలామంది తక్కువ అంచనా వేస్తారు. సమయం దొరకక ఇబ్బంది పడేవారికి, జిమ్‌కు వెళ్లలేని వారికి నడక అనేది ఒక అద్భుతమైన వరం. కేవలం శారీరక ఆరోగ్యమే కాదు, మానసిక ప్రశాంతతను కూడా ఇది అందిస్తుంది.

    రోజూ 45 నిమిషాల నడక.. 45 రోజుల్లోనే అద్భుత మార్పు, ఆ మహిళ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే (Unsplash)
    దీనికి నిదర్శనమే ఫిట్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ కోర్ట్నీ అనుభవం. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 'కోర్ట్నీస్ హెల్త్ కార్నర్' నిర్వహించే ఆమె.. వరుసగా 45 రోజుల పాటు, రోజూ 45 నిమిషాల చొప్పున ట్రెడ్‌మిల్‌పై నడిచారు. ఈ చిన్న మార్పు తన జీవితంలో ఎలాంటి విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిందో ఆమె వివరించారు.

    క్రమశిక్షణతో కూడిన కొత్త ఉత్సాహం

    ఏదైనా పనిని అలవాటుగా మార్చుకోవడం వల్ల శారీరక శక్తితో పాటు మానసిక స్థిరత్వం కూడా పెరుగుతుందని కోర్ట్నీ చెబుతున్నారు. "వరుసగా 45 రోజుల పాటు నడకను కొనసాగించడం వల్ల నాలో క్రమశిక్షణ పెరిగింది. ఏదైనా సాధించగలను అనే నమ్మకం కలిగింది. ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే, ఆ తర్వాత తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా సానుకూలంగానే ఉంటాయి. ఇది కేవలం ఒక ఉత్సాహం మాత్రమే కాదు, నా జీవితంలో ఒక లయ (Rhythm)గా మారిపోయింది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    ఒత్తిడిని చిత్తు చేస్తూ..

    నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనకంటూ కొంత సమయం దొరకడం కష్టమైపోతోంది. కానీ, కోర్ట్నీకి ఆ 45 నిమిషాల నడక ఒక మెడిటేషన్‌లా పనిచేసింది. "ఆ సమయంలో నా బాధ్యతలు, ఇతరుల అవసరాలు ఏవీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టవు. అది పూర్తిగా నా సమయం. వర్కవుట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు ఎంతో ఒత్తిడితో, గజిబిజిగా ఉండే నా మనసు.. నడక ముగిసేసరికి చాలా ప్రశాంతంగా, నిలకడగా మారుతోంది" అని ఆమె వెల్లడించారు. తన భర్త నుంచి లభించిన సహకారం వల్ల ఈ సమయాన్ని కేటాయించుకోవడం సాధ్యమైందని ఆమె కృతజ్ఞతగా చెప్పారు.

    పెరిగిన సత్తువ

    ప్రతిరోజూ నడవడం వల్ల శారీరక దృఢత్వం గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. "మొదట్లో నేను ట్రెడ్‌మిల్‌పై ఇన్‌క్లైన్ (వాలు) పెట్టి నడవలేకపోయేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు 5 నుండి 10 శాతం ఇన్‌క్లైన్‌తో కూడా సునాయాసంగా నడవగలుగుతున్నాను. ఇది కేవలం నిరంతర ప్రాక్టీస్ వల్లే సాధ్యమైంది" అని ఆమె తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.

    కొత్త ఆలోచనలకు వేదిక

    కోర్ట్నీ వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయురాలు. నడక సమయంలో ఆమె మెదడుకు కావాల్సిన విశ్రాంతి దొరకడంతో కొత్త ఆలోచనలు పుట్టుకొచ్చేవి. "టీచర్‌గా నాకు క్లాస్ రూమ్ ప్రణాళికలు, కొత్త ఐడియాలు కావాలి. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ వైపు చూస్తూ ఆలోచించినప్పుడు రాని ఎన్నో మంచి ఐడియాలు నడుస్తున్నప్పుడు తట్టేవి. నా మెదడుకు ఇది ఒక చిన్న విరామం (Recess) లాంటిది" అని ఆమె వివరించారు.

    చిన్న అలవాటే.. పెద్ద ఫలితం

    జీవితంలో ఒక్కసారిగా పెద్ద మార్పులు చేసేయాలని తాపత్రయపడటం కంటే, చిన్న చిన్న అలవాట్లను క్రమశిక్షణతో పాటించడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని కోర్ట్నీ నిరూపించారు. ఏదో ఒక రోజు మొదలుపెట్టడం కాదు, ఈరోజే మొదలుపెట్టి స్థిరంగా కొనసాగించడమే అసలైన విజయమని ఆమె సందేశం ఇస్తున్నారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తి పంచుకున్న అనుభవాల ఆధారంగా ఈ సమాచారాన్ని అందించాం. ఏదైనా కొత్త ఫిట్‌నెస్ ప్లాన్ మొదలుపెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    News/Lifestyle/రోజూ 45 నిమిషాల నడక.. 45 రోజుల్లోనే అద్భుత మార్పు, ఆ మహిళ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే
