    మీ మెదడుకు ముప్పు తెచ్చే ఈ 3 అలవాట్లపై న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక

    కొన్ని చిన్న చిన్న అలవాట్లు మీ మెదడు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయని ప్రముఖ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ బింగ్ హెచ్చరిస్తున్నారు. పంటి చిగుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం, టాయిలెట్‌లో ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వంటి మూడు సాధారణ పద్ధతులు మీ మెదడుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో ఆయన వివరించారు.

    Published on: Nov 11, 2025 11:24 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మనిషి సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి మెదడు చాలా కీలకం. ఎందుకంటే, కదలికలు, ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు, జ్ఞాపకశక్తితో సహా శరీరంలోని అన్ని కార్యకలాపాలు, మానసిక ప్రక్రియలను మెదడే నియంత్రిస్తుంది. మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆహారం, వ్యాయామం, తగినంత నిద్ర ఎంత ముఖ్యమో, మన జీవనశైలి అలవాట్లు కూడా అంతే ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం చేసే చిన్న చిన్న పనులు ఎలాంటి హాని చేయవని భావిస్తాం. కానీ, వాటి వల్ల మన జ్ఞాపకశక్తి తగ్గి, మెదడు సంబంధిత రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.

    మీ మెదడుకు ముప్పు తెచ్చే ఈ 3 అలవాట్లపై న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక (Freepik)
    మీ మెదడుకు ముప్పు తెచ్చే ఈ 3 అలవాట్లపై న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక (Freepik)

    మెదడుకు హాని కలిగించే ఆ 3 అలవాట్లు ఇవే

    న్యూరాలజిస్ట్, బయోస్టాటిస్టిషియన్ అయిన డాక్టర్ బింగ్ (MD, MPH) నవంబర్ 4న తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో తాను ఒక న్యూరాలజిస్ట్‌గా పూర్తిగా దూరంగా ఉండే, ఇతరులు కూడా తప్పనిసరిగా మానుకోవాల్సిన మూడు అలవాట్లను వివరించారు. అవేంటంటే.. ఎక్కువ సమయం హెడ్‌ఫోన్‌లు ధరించడం లేదా వాటిని పెట్టుకుని నిద్రపోవడం, చిగుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోకపోవడం, టాయిలెట్‌లో ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం. ఇవి మెదడుకు ఎలా నష్టం కలిగిస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    1. పడుకునేటప్పుడు హెడ్‌ఫోన్స్ వాడకం

    పడుకునేటప్పుడు హెడ్‌ఫోన్స్ ధరించడంపై డాక్టర్ బింగ్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. "ఎవరైనా పడుకునేటప్పుడు హెడ్‌ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే, వినే శబ్దాలు తప్పనిసరిగా తక్కువ వాల్యూమ్‌లో ఉండేలా చూసుకోండి. ఎందుకంటే, పెద్ద శబ్దాలు మీ చెవిలో ఉండే సున్నితమైన కేశ కణాలను దెబ్బతీస్తాయి. క్రమంగా, ఇది వినికిడి లోపం, డిమెన్షియా (మతిమరుపు) ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది" అని ఆయన వివరించారు.

    అంతేకాకుండా, ఎక్కువసేపు ఇయర్‌బడ్స్ లేదా హెడ్‌ఫోన్స్‌ను పెట్టుకోవడం వల్ల చెవిలో తేమ, బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయి చెవి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని ఈ న్యూరాలజిస్ట్ నొక్కి చెప్పారు.

    "మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు పెద్ద శబ్దాలు వింటే, మీ గాఢ నిద్రకు ఆటంకం ఏర్పడవచ్చు. దీంతో మెదడులోని విషతుల్యాలను తొలగించే 'లింఫాటిక్ సిస్టమ్' (మెదడు రాత్రిపూట శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ)కు అంతరాయం కలుగుతుంది" అని ఆయన తెలిపారు.

    2. చిగుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని విస్మరించడం

    తరువాత, చిగుళ్ల ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం తగదని డాక్టర్ బింగ్ సలహా ఇచ్చారు. తాను రోజువారీగా పాటించే రొటీన్‌ను పంచుకుంటూ, "నేను ప్రతి రాత్రి ఫ్లాసింగ్ (దారంతో శుభ్రం చేయడం), వాటర్ ఫ్లాసింగ్ చేసి, ఆపై బ్రష్ చేస్తాను. ఎందుకంటే, ఇటీవలి అధ్యయనాలు చిగుళ్ల ఆరోగ్యం ఒక వ్యక్తి మెదడు ఆరోగ్యంతో ముడిపడి ఉందని చూపించాయి" అని వెల్లడించారు.

    డాక్టర్ బింగ్ 2025లో వచ్చిన ఒక అధ్యయనాన్ని ఉదహరించారు.

    "చిగుళ్ల వ్యాధులు, దంత సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నవారికి స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం దాదాపు రెట్టింపు ఉందని ఈ అధ్యయనం కనుగొంది. మరికొన్ని పరిశోధనలు దంతాల ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడానికి, డిమెన్షియా, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణతకు మధ్య సంబంధాన్ని గుర్తించాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    3. టాయిలెట్‌లో 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం

    టాయిలెట్‌లో 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం మంచిది కాదని న్యూరాలజిస్ట్ సలహా ఇచ్చారు. ఈ అలవాటు మెదడుకు ఎలా ప్రమాదకరమో ఆయన విశ్లేషించారు.

    "ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం, మలవిసర్జన కోసం ఒత్తిడి తేవడం వల్ల రక్త సరఫరా కాళ్లలో నిలిచిపోతుంది. దీనివల్ల రక్తపోటు (Blood Pressure) తగ్గుతుంది, ముఖ్యంగా అంతర్లీనంగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ ప్రభావం ఎక్కువ. మెదడుకు తగినంత రక్తం అందకపోతే మూర్ఛపోయే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన వివరించారు.

    దురదృష్టవశాత్తూ, ఈ రకమైన సందర్భాలను తాను దాదాపు ప్రతి వారం చూస్తున్నానని డాక్టర్ బింగ్ వెల్లడించారు. అయితే, దీర్ఘకాలిక ప్రేగు వ్యాధులు (Chronic Bowel Disease) ఉన్నవారికి వేరే అవకాశం లేకపోవచ్చు కాబట్టి వారికి మినహాయింపు ఇచ్చారు. మిగతా వారందరూ టాయిలెట్‌లో సమయాన్ని వృథా చేయవద్దని ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించారు.

    (పాఠకులకు ముఖ్య గమనిక: ఈ వ్యాసం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య గురించి మీకు సందేహాలు ఉంటే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం. ఈ నివేదిక సోషల్ మీడియా నుండి తీసుకున్న సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలను మేము స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)

