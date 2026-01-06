బ్రాండెడ్ క్లబ్హౌస్లతో మారుతున్న జీవనశైలి: సుమధుర సీఎండీతో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ
భారతీయ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో 'బ్రాండెడ్ క్లబ్హౌస్'లు సరికొత్త విప్లవాన్ని తెస్తున్నాయి. కేవలం విలాసం మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యం, క్రీడలు, సామాజిక అనుబంధాలను కలగలిపి సుమధుర గ్రూప్ అందిస్తున్న ఈ వినూత్న జీవనశైలిపై హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ.
నేటి కాలంలో ఇల్లు అంటే కేవలం నివసించే చోటు మాత్రమే కాదు, అది ఒక సంపూర్ణ అనుభూతి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో గృహ కొనుగోలుదారుల ఆలోచనా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నాయి. కేవలం ఇటుకలు, సిమెంట్ కట్టడాల కంటే, తమ దైనందిన జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసే వసతులకే వారు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, అంతర్జాతీయ స్థాయి 'బ్రాండెడ్ క్లబ్హౌస్'ల ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ సుమధుర గ్రూప్ సీఎండీ జి.మధుసూదన్తో హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం..
ప్రశ్న: ఇటుకలు, సిమెంట్తో కట్టే నిర్మాణాల కంటే, ఈ 'బ్రాండెడ్ క్లబ్హౌస్లు' నేటి గృహ కొనుగోలుదారుల జీవనశైలిని ఎలా మారుస్తున్నాయి?
సుమధుర సీఎండీ: నేటి కాలంలో ఇల్లు అనేది కేవలం తలదాచుకునే చోటు మాత్రమే కాదు, అది మన రోజువారీ జీవన గమనానికి ఊతాన్నిచ్చే వేదిక కావాలని 'సుమధుర' నమ్ముతుంది. బ్రాండెడ్ క్లబ్హౌస్లు ఇంటికి ఒక సహజమైన పొడిగింపులా పనిచేస్తాయి. ఇక్కడ కేవలం వసతులు మాత్రమే ఉండవు, అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన క్రీడా, ఆరోగ్య సంస్థలు నేరుగా సేవలందిస్తాయి. దీనివల్ల నివాసితులకు ఒక ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్ లభిస్తుంది. పిల్లలు క్రమశిక్షణతో కూడిన శిక్షణలో పెరుగుతారు, ఉద్యోగస్తులు ప్రయాణాల శ్రమ లేకుండానే తమ ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టవచ్చు. పెద్దలు కూడా తమకు నచ్చిన ఆరోగ్య కార్యక్రమాల్లో నిరంతరం పాల్గొనవచ్చు. క్లబ్హౌస్ అనేది కేవలం ఒక భవనం కాదు, అది నివాసితుల దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగం.
ప్రశ్న: సాధారణ లగ్జరీ చిహ్నాల కంటే, వెల్నెస్ జోన్లు, సామాజిక ప్రదేశాల వంటి అనుభవపూర్వక వసతులపైనే ప్రజలు ఎందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు?
సుమధుర సీఎండీ: కోవిడ్ తర్వాత ప్రజల ఆలోచనా దృక్పథం పూర్తిగా మారింది. ఒకే చోట పని, ఆరోగ్యం, వినోదం.. ఇలా అన్నీ సాధ్యపడాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు లగ్జరీ అంటే 'చూడటానికి ఎలా ఉంది' అనే దానికంటే 'మన జీవితానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది' అనేదానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. కేవలం ఆడంబరంగా కనిపించే అలంకరణల వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు. నిత్యం వాడుకునేలా, వృత్తిపరమైన నిర్వహణలో ఉన్న వసతులే కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. అందుకే సుమధురలో మేము స్పోర్ట్స్, యోగా, ఫిట్నెస్ వంటి వాటిని నిపుణుల పర్యవేక్షణలో అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లగ్జరీ అంటే సౌలభ్యం, నాణ్యమైన జీవనం మాత్రమే.
ప్రశ్న: అంతర్జాతీయ క్రీడా సంస్థలు, వెల్నెస్ పార్టనర్షిప్లు కమ్యూనిటీలో ఎలాంటి సామాజిక మార్పును తీసుకువస్తాయి?
సుమధుర సీఎండీ: అంతర్జాతీయ సంస్థలతో జతకట్టడం వల్ల నివాసితుల మధ్య ఒకే రకమైన జీవన విలువలు పెరుగుతాయి. నివాసితులు రోజూ ఒకే రకమైన శిక్షణ సెషన్లలో పాల్గొనడం వల్ల వారి మధ్య అనుబంధం సహజంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ క్లబ్హౌస్లలో స్విమ్మింగ్, టెన్నిస్, మ్యూజిక్, డ్యాన్స్ వంటి విభిన్న రంగాలు ఉండటం వల్ల కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడు తమకు నచ్చిన పనిని చేస్తూనే, అందరితో కలిసి ఉండవచ్చు. ఇది ఒక సామాజిక ప్రవాహాన్ని సృష్టిస్తుంది. క్లబ్హౌస్ అనేది అప్పుడప్పుడు వెళ్లే చోటులా కాకుండా, ప్రతిరోజూ ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకునే, సంబంధాలను బలపరుచుకునే వేదికగా మారుతుంది.
ప్రశ్న: సుమధుర గ్రూప్ ఏకంగా ఎనిమిది గ్లోబల్ బ్రాండ్లను తీసుకురావడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి?
సుమధుర సీఎండీ: హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో ఉండేవారు అంతర్జాతీయ స్థాయి అనుభూతులను కోరుకుంటారు. చాలా కుటుంబాలు బయట ఇటువంటి శిక్షణ కోసం వెతుకుతుంటాయి. మేము ఆ అనుభవాన్ని నేరుగా వారి ఇంటి ముంగిటకే తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నాం. కేవలం ఒకే చోట కాకుండా, ఒక పద్ధతి ప్రకారం అన్ని నగరాల్లోని మా ప్రాజెక్టుల్లో ఇదే నాణ్యతను అందించడం మా విజన్. దీనివల్ల నివాసితులకు ఎక్కడికి వెళ్లినా ఒకే రకమైన శిక్షణ, నాణ్యత అందుతాయి.
ప్రశ్న: 'పలైస్ రాయల్', 'ఫోలియమ్' ప్రాజెక్టుల్లోని 1.4 లక్షల చదరపు అడుగుల భారీ క్లబ్హౌస్ ఇతర డెవలపర్ల కంటే మిమ్మల్ని ఎలా ప్రత్యేకం చేస్తుంది?
సుమధుర సీఎండీ: హైదరాబాద్లోని పలైస్ రాయల్, బెంగళూరులోని ఫోలియమ్ ప్రాజెక్టుల్లో మేము క్లబ్హౌస్ పరిధిని పూర్తిగా మార్చేశాం. 1.4 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో స్విమ్మింగ్, స్పోర్ట్స్, వెల్నెస్ జోన్లను ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చాం. పలైస్ రాయల్ ఇండోర్ అనుభవాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే, ఫోలియమ్ ఇండోర్, అవుట్డోర్ బ్యాలెన్స్తో ఉంటుంది. నివాసితులు తమ పనిని, వ్యాయామాన్ని, విశ్రాంతిని ఎంతో సులభంగా మార్చుకునేలా ఈ ప్రదేశాలను తీర్చిదిద్దాం. ఇది కేవలం ఒక వసతి కాదు, నిత్యజీవితంలో ఒక భాగం.
ప్రశ్న: భవిష్యత్తులో అంటే రాబోయే 5-10 ఏళ్లలో ఈ బ్రాండెడ్ క్లబ్హౌస్ల పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది?
సుమధుర సీఎండీ: భవిష్యత్తులో ఇల్లు కొనాలనుకునేవారు క్లబ్హౌస్ను ఒక ప్రధాన అంశంగా పరిగణిస్తారు. కేవలం ధర, లొకేషన్ మాత్రమే కాకుండా ఆ ఇల్లు తమ ఆరోగ్యానికి, కుటుంబ అవసరాలకు ఎంతవరకు తోడ్పడుతుందో చూస్తారు. కేవలం క్లబ్హౌస్ ఉండటం ముఖ్యం కాదు, అందులో ఎలాంటి అనుభూతులు ఉన్నాయి, అవి ఎంత నాణ్యంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి అనేదే కీలకం కాబోతోంది. సుమధుర గ్రూప్లో మేము ఇప్పటికే ఆ భవిష్యత్తుకు తగ్గట్లుగా కమ్యూనిటీలను సిద్ధం చేస్తున్నాం.