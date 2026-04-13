Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కన్య రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    కన్య రాశి వారికి ఈ వారం వేగం మరియు జాగ్రత్తల మధ్య సమతుల్యత అవసరం. భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు పనికిరాదని, నిశిత పరిశీలనతోనే విజయం లభిస్తుందని ఈ వార ఫలాలు సూచిస్తున్నాయి.

    Published on: Apr 13, 2026 11:24 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి చక్రంలో అత్యంత క్రమశిక్షణ గల కన్య రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం వేగానికి, జాగ్రత్తకు మధ్య ఒక రకమైన సంఘర్షణతో ప్రారంభం కానుంది. ఒకవైపు పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలనే తపన, మరోవైపు ప్రతిదీ సరిచూసుకోవాలనే మీ సహజ స్వభావం మధ్య ఈ పోరాటం ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తే ఈ గందరగోళం త్వరగానే తొలగిపోతుంది. మీ ఇంట్లోని పిల్లలు, విద్యార్థులు లేదా వృత్తిలో మీకు జూనియర్లుగా ఉన్న వారి నుంచి వినిపించే శుభవార్త మీ ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.

    కన్య రాశి వార ఫలాలు
    కన్య రాశి వార ఫలాలు

    వృత్తి, కెరీర్

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం కన్యా రాశి వారికి ఎంతో బలంగా ఉంది. గడువులోగా పనులు పూర్తి చేయడంలో, బాధ్యతలను నిర్వహించడంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వారం మధ్యలో మీరు చేసే ప్రణాళికలు, ఖచ్చితత్వంతో కూడిన పనులు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. విద్యార్థులకు ఇది ఎంతో ఉత్పాదక కాలం; ఓపికతో చదివే సబ్జెక్టుల్లో మీరు రాణిస్తారు. వారం ద్వితీయార్థంలో కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా వ్యాపార ప్రతిపాదనలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. ఒప్పంద పత్రాలను క్షుణ్ణంగా చదివిన తర్వాతే అడుగు వేయండి. ఆడంబరాల కంటే వాస్తవాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    కన్యా రాశి జాతకుల ప్రేమ, బంధాలు

    ప్రేమ విషయానికి వస్తే వారం ఆరంభం ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది. మీరు రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నట్లయితే, ఆడంబరమైన బహుమతుల కంటే ఒకరికొకరు ఇచ్చే చిన్నపాటి సాయం, పలకరింపు బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి, తమకు తెలిసిన మిత్రుల సర్కిల్‌లో లేదా బంధువుల ద్వారా ఒక ఆసక్తికరమైన పరిచయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. వారం ద్వితీయార్థంలో భావోద్వేగాలు కొంత తీవ్రంగా ఉండవచ్చు. చిన్నపాటి అపార్థాలను పెద్దవి చేయకండి. మీ వ్యక్తిగత ఒత్తిడిని భాగస్వామిపై చూపకుండా, ప్రశాంతంగా మాట్లాడటం వల్ల బంధం నిలబడుతుంది.

    ఆర్థిక స్థితిగతులు

    ఆర్థికంగా ఈ వారం మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సరైన సమయంలో మీరు తీసుకునే తెలివైన నిర్ణయాల వల్ల లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి ఆస్తులు, అప్పులు లేదా పెట్టుబడులకు సంబంధించిన విషయాలపై దృష్టి పెట్టండి. అయితే, ఏ ఆఫర్ అయినా చూడగానే ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తే వెంటనే నమ్మవద్దు. షేర్ మార్కెట్ లేదా రిస్క్‌తో కూడిన పెట్టుబడులకు ఈ వారం దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఏదైనా పెద్ద ఖర్చు చేసేటప్పుడు లేదా పరికరాలు కొనేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. తొందరపాటుతో చేసే ఖర్చుల వల్ల తర్వాత ఇబ్బందులు రావచ్చు.

    ఆరోగ్యం

    క్రమబద్ధమైన దినచర్యను పాటిస్తేనే కన్య రాశి జాతకుల ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన అలవాట్లు మీ శరీరాన్ని, మనస్సును ఉత్సాహంగా ఉంచుతాయి. అయితే, వారం మధ్యలో పెరిగే పని ఒత్తిడి మీ జీర్ణక్రియ లేదా నిద్రపై ప్రభావం చూపవచ్చు. అతిగా ఆలోచించడం వల్ల మానసిక అలసట కలుగుతుంది. అన్నింటినీ ఒక్కసారే సరిదిద్దాలని చూడకుండా, చిన్న చిన్న ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను మళ్ళీ ప్రారంభించండి. రాత్రిపూట ప్రశాంతమైన నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    ముఖ్య సూచన: ఏదైనా విషయం వినగానే వెంటనే ఒప్పుకోవద్దు. ఈ వారం మీ నిశిత పరిశీలనే మిమ్మల్ని పెద్ద నష్టాల నుంచి కాపాడుతుంది.

    • అదృష్ట సంఖ్య: 7
    • అదృష్ట రంగు: సేజ్ గ్రీన్ (Sage Green)
    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/కన్య రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    Home/Rasi Phalalu/కన్య రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes