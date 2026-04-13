Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కుంభ రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    కుంభ రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య కాలం ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా కీలక మార్పులను సూచిస్తోంది. ఈ వారం మీ జాతకంలో గ్రహాల సంచారం మీకు ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుందో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 13, 2026 8:02 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి చక్రంలో 11వ రాశి అయిన కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఒక సరికొత్త మార్పును తీసుకురానుంది. సాధారణంగా ఇతరుల విషయాల్లో లేదా అనవసర అంశాల్లో తలదూర్చే అలవాటు ఉన్నవారు కూడా, ఈ ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 మధ్య కాలంలో తమ జీవితానికి ఏది స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుందనే అంశంపై ఎక్కువ అవగాహన పెంచుకుంటారు. ఈ మార్పు మీకు భవిష్యత్తులో ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    కుంభ రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    కుంభ రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    జీవితంలో స్థిరత్వం వైపు అడుగులు

    వారం ప్రారంభంలో మీ దృష్టి కేవలం ముఖ్యమైన విషయాల పైనే ఉంటుంది. డబ్బు, మీ వ్యక్తిగత విలువ, రోజువారీ పనులు లేదా మీ శక్తిని ఎక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నారనే ప్రాథమిక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుక్కుంటారు. పైపైన కనిపించే ఆకర్షణలకు ఈ వారం మీరు పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు. వారం గడిచే కొద్దీ మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో మరింత పరిపక్వత కనిపిస్తుంది. మీ సమయం ఎక్కడ వృధా అవుతోంది, దానికి ప్రతిఫలం ఏ స్థాయిలో అందుతోంది అనే విషయాలను బేరీజు వేసుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. వారం చివరి నాటికి ఒక స్పష్టమైన మార్పుతో కొత్త ఆరంభానికి పునాది పడుతుంది.

    ప్రేమ, బంధాలు: నిజాయితీ ముఖ్యం

    ప్రేమ విషయానికి వస్తే, ఆడంబరాలు లేదా పెద్ద పెద్ద బహుమతుల కంటే మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడమే ఈ వారం ఎంతో కీలకం. మీరు రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నట్లయితే, మీ భాగస్వామితో సమయం గడపడం, మీ ప్రాధాన్యతలను చర్చించడం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది. అతిగా సీరియస్ అవ్వాల్సిన పనిలేదు కానీ, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి (Singles), క్షణికావేశంతో ఊగిపోయే వ్యక్తుల కంటే స్థిరమైన మనస్తత్వం, స్పష్టమైన లక్ష్యాలు ఉన్న వ్యక్తులపై ఆసక్తి కలుగుతుంది. వారం ద్వితీయార్థంలో మీ మనసులో ఉన్న భావాలను నిజాయితీగా పంచుకోండి. మీరు నిజంగా ఏం కోరుకుంటున్నారో దానిపైనే దృష్టి పెట్టండి.

    కెరీర్, విద్య: ప్రాధాన్యతలే కీలకం

    వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి సాధించాలంటే ఈ వారం మీరు మీ ప్రాధాన్యతలను (Priorities) సరిగ్గా నిర్ణయించుకోవాలి. ఒకేసారి అనేక బాధ్యతలు మీపై ఉండవచ్చు, కానీ వాటన్నింటిపై ఒకే స్థాయిలో దృష్టి పెట్టడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి, స్థిరమైన వృద్ధికి తోడ్పడే నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీరు వ్యాపారస్తులైతే, కంటికి కనిపించే ప్రతి అవకాశానికి 'అవును' అని చెప్పే కంటే, దీర్ఘకాలంలో లాభాలను ఇచ్చే పనులనే ఎంచుకోండి. విద్యార్థులు ఈ సమయంలో ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించగలరు.

    ఆర్థిక స్థితిగతులు: పొదుపు మంత్రం

    ఈ వారం మీ జాతకంలో ఆర్థిక అంశాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. మీ సంపాదన మరియు ఖర్చుల మధ్య ఎక్కడ సమతుల్యత దెబ్బతింటుందో మీరు గుర్తించగలుగుతారు. బడ్జెట్ వేసుకోవడానికి, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన వారం. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. కేవలం చూడటానికి లాభదాయకంగా కనిపిస్తోందని డబ్బు పెట్టకుండా, లోతుగా విశ్లేషించి అడుగు వేయండి. జాగ్రత్తగా తీసుకునే నిర్ణయమే మిమ్మల్ని ఆర్థిక నష్టాల నుంచి కాపాడుతుంది.

    ఆరోగ్యం: క్రమశిక్షణ అవసరం

    మీ శక్తిని సరైన దిశలో వాడకపోతే శరీరానికి త్వరగా అలసట వస్తుంది. అనవసర ఆందోళనల వల్ల నిద్రలేమి, అజీర్ణం లేదా ఒక రకమైన ఆశాంతి కలిగే అవకాశం ఉంది. ఇది శారీరక బలహీనత కాదు, కేవలం మీ శక్తిని సరిగ్గా నిర్వహించుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే సమస్య మాత్రమే. క్రమబద్ధమైన ఆహారం, సరైన వ్యాయామం అలవాటు చేసుకోండి. రోజూ కొంత సమయాన్ని ప్రశాంతంగా గడపడానికి కేటాయించండి. మీ జీవనశైలిలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం త్వరగా కుదుటపడుతుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/కుంభ రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    Home/Rasi Phalalu/కుంభ రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes