    Weekly Numerology: మీ పుట్టిన తేదీని బట్టి ఈ వారం మీకు ఎలా ఉంటుంది? ఏప్రిల్ 12-18 వార ఫలాలు!

    ఏప్రిల్ 12 నుండి 18, 2026 మధ్య కాలం మీ జీవితంలో ఒక కీలక మలుపు కానుంది. ఇన్నాళ్లూ ఉన్న సందిగ్ధత వీడి, ధైర్యంగా అడుగులు వేయడానికి విశ్వం మీకు శక్తిని ఇస్తోంది. మీ 'మూలాంకం' (జన్మ తేదీ మొత్తం) ఆధారంగా ఈ వారం మీకు ఎలా ఉండబోతుందో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. 

    Published on: Apr 13, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఏప్రిల్ మూడవ వారం శక్తుల పరంగా ఒక లోతైన మార్పును మోసుకొస్తోంది. గత కొంతకాలంగా ఉన్న స్తబ్ధతను వీడి, కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. దురదృష్టాన్ని వెనక్కి నెట్టి, ఆత్మవిశ్వాసంతో కొత్త లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేయాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సంఖ్యాశాస్త్రం (Numerology) ప్రకారం మీ పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా ఈ వారం మీ కెరీర్, ఆరోగ్యం, బంధాలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ చూడండి.

    మూలాంకం 1 (1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    ఈ వారం మీ నాయకత్వ పటిమను ప్రదర్శించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, అయితే అతి ఉత్సాహంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కార్యాలయంలో అధికారులతో లేదా పెద్దలతో వాదనలకు దిగకండి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఇతరులకు హామీలు ఇచ్చే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి. పని ఒత్తిడి వల్ల నిద్రకు దూరం కావద్దు. మీ జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు మృదువుగా ఉండటం వల్ల బంధం బలపడుతుంది.

    మూలాంకం 2 (2, 11, 20 లేదా 29వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    ఇన్నాళ్లూ మౌనంగా ఉన్న మీరు, ఇప్పుడు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సిద్ధమవుతారు. ఇతరుల అభిప్రాయాల కంటే మీ మనసు చెప్పిన మాట వినండి. ఆర్థిక విషయాల్లో బడ్జెట్ వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పాత బకాయిలు తీర్చే అవకాశం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం సంగీతం వినడం లేదా ప్రకృతిలో గడపడం వంటివి చేయండి. మనసులో ఏవైనా బాధలు ఉంటే ప్రియమైన వారితో పంచుకోండి, దీని వల్ల అపార్థాలు తొలగుతాయి.

    మూలాంకం 3 (3, 12, 21 లేదా 30వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    ఈ వారం మీకు అత్యంత విజయవంతంగా ఉంటుంది. మీ వాక్చాతుర్యం, వినూత్న ఆలోచనలు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. దీని వల్ల కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం బాగున్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. ఒకేసారి అనేక పనులు చేయాలని ప్రయత్నించి ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేసుకోకండి. సంబంధాల్లో మీ సరదా స్వభావం సంతోషాన్ని నింపుతుంది, కానీ మాట్లాడేటప్పుడు పదాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

    మూలాంకం 4 (4, 13, 22 లేదా 31వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    దీర్ఘకాలంగా ఆగిపోయిన పనులకు ఈ వారం మోక్షం లభిస్తుంది. మీ ప్రణాళికలను ఆచరణలో పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం భవిష్యత్తుకు మేలు చేస్తుంది. కార్యాలయంలో పనిలో నిమగ్నమై ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. యోగా లేదా నడకను అలవాటు చేసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులకు మీ తోడ్పాటు అవసరం, కాబట్టి వారితో సమయం గడపండి. బంధాల్లో పట్టువిడుపులు అవసరం.

    మూలాంకం 5 (5, 14 లేదా 23వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    ఆకస్మిక మార్పులు లేదా ప్రయాణాలు ఈ వారం చోటుచేసుకోవచ్చు. మీ అదృష్టం బాగున్నప్పటికీ, కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాల విషయంలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేయకుండా సంతకాలు పెట్టకండి. ఆర్థికంగా కొన్ని అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు. మానసిక అలజడిని తగ్గించుకోవడానికి ధ్యానం చేయండి. కుటుంబం మీ నుంచి స్థిరత్వాన్ని ఆశిస్తుంది. నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.

    మూలాంకం 6 (6, 15 లేదా 24వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించే వారం ఇది. ముఖ్యంగా విద్య, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి ప్రశంసలు అందుతాయి. ఇంటి అలంకరణ లేదా విలాసాల కోసం ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి మనీ మేనేజ్‌మెంట్ అవసరం. ఇతరులకు సాయం చేసే క్రమంలో మీ వ్యక్తిగత అవసరాలను మర్చిపోకండి. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మధురంగా ఉంటుంది, పాత గొడవలు సర్దుమణిగి ప్రేమ పెరుగుతుంది.

    మూలాంకం 7 (7, 16 లేదా 25వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    కొత్త వ్యూహాలు రచించడానికి ఈ వారం మీకు కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో అతిగా కలవకుండా ఏకాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఆర్థికంగా పాత పెట్టుబడులను సమీక్షించుకోండి, కొత్త వాటికి ఇది సమయం కాదు. అతిగా ఆలోచించడం వల్ల మానసిక అలసట రావచ్చు, కాబట్టి డిజిటల్ డిటాక్స్ అవసరం. బంధాల్లో మీ మౌనం ఇతరులను బాధించవచ్చు, కాబట్టి మీ భావాలను స్పష్టంగా చెప్పండి.

    మూలాంకం 8 (8, 17 లేదా 26వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    కెరీర్ పరంగా ఈ వారం మీరు కొత్త ఎత్తులకు చేరుకుంటారు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అయితే ఇవి భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. అధికారులతో అహంకారానికి వెళ్లకండి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పుతాయి. పని ఒత్తిడి వల్ల నిద్ర, ఆహారం పట్ల అజాగ్రత్త వద్దు. కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడం వల్ల బంధాలు మెరుగుపడతాయి.

    మూలాంకం 9 (9, 18 లేదా 27వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)

    మీ జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. పాత సమస్యలను వదిలేసి కొత్త ఉత్సాహంతో పని ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. మానసిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఏదైనా రాయడం లేదా సంగీతం వినడం చేయండి. గతంలో జరిగిన చేదు జ్ఞాపకాలను మర్చిపోయి ఇతరులను క్షమించడం వల్ల మీరు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

