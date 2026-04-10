ఒకే నెలలో రెండు గ్రహణాలు.. తేదీ, సమయం, భారతదేశంపై వాటి ప్రభావం గురించి తెలుసుకోండి!
ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలతో పాటు జ్యోతిష్య నిపుణులు కూడా గ్రహణాలను అత్యంత కీలకమైన సంఘటనలుగా పరిగణిస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో రాబోయే రెండో సూర్య గ్రహణం, చంద్ర గ్రహణం ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి? అవి భారతదేశంలో కనిపిస్తాయా? సూతక కాలం వర్తిస్తుందా? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
2026లో చివరి ఆరు నెలల్లో ఏర్పడే గ్రహణాలు: గ్రహణాలు అనేవి కేవలం ఆకాశంలో జరిగే మార్పులు అనుకుంటే పొరపాటే. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఇవి మానసిక స్థితిపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. అలాగే శక్తి స్థాయిలను కూడా ఎంతో ప్రభావితం చేస్తాయి. గ్రహణ నీడలు భూమిపై పడితే ఈ మార్పులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారుతాయి. ఒక గ్రహణం నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో కనబడినప్పుడు, దాని ప్రభావం సూతక కాలం వర్తిస్తుంది అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
2026లో చివరి ఆరు నెలల్లో ఏర్పడే గ్రహణాలు
2026లో వచ్చే రెండవ సూర్యగ్రహణం:
ఈ ఏడాది రెండవ సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న సంభవించబోతోంది. ఇక ఈ గ్రహణానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కాలవ్యవధి:
గ్రహణ సమయం ఆగస్టు 12 రాత్రి 9:04కి ఈ సూర్యగ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 4:25 గంటలకు ముగుస్తుంది.
భారతదేశంలో ఈ సూర్యగ్రహణం కనపడుతుందా?
ఈ సూర్య గ్రహణం భారతదేశంలో కనపడదు. కాబట్టి సూతక కాలం వర్తించదు. నిత్య పూజలు, శుభకార్యాలు, ఆలయ సందర్శన వంటివి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఎక్కడ ఇది కనపడుతుంది?
ఇది ఆర్కిటిక్, గ్రీన్ల్యాండ్, ఐస్లాండ్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, ఉత్తర స్పెయిన్ ప్రాంతాల్లో కనబడుతుంది. ఫ్రాన్స్, యూకే, ఇటలీ వంటి యూరోపియన్ దేశాల్లో కూడా ఈ సూర్య గ్రహణం కనపడుతుంది.
2026 రెండవ చంద్రగ్రహణం:
ఇది కూడా ఆగస్టులోనే సంభవించనుంది. ఆగస్టు 28న ఈ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది.
2026 రెండవ చంద్ర గ్రహణం సమయం:
ఇది ఆగస్టు 28 ఉదయం సమయంలో ప్రారంభమవుతుంది. సూర్యగ్రహణం లాగే చంద్రగ్రహణం కూడా భారతదేశంలో కనపడదు. కాబట్టి సూతక కాలం పరిగణించబడదు.
ఈ చంద్రగ్రహణం ఎక్కడ కనపడుతుంది?
యూరోప్లో అనేక భాగాల్లో ఇది కనపడుతుంది. పశ్చిమ ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఉత్తర మరియు దక్షిణ అమెరికా ఖండాల్లో ఈ గ్రహణం కనపడుతుంది. పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతాల్లో కూడా ఇది కనిపిస్తుంది.
గ్రహణ సమయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన జ్యోతిష్య అంశాలు:
భారతదేశంలో కనపడకపోయినా, గ్రహణ సమయంలో గ్రహాల గమనం మారడం వలన రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. గ్రహణ సమయంలో ధ్యానం చేయడం, జపాలు చేయడం వంటివి ప్రతికూల శక్తిని తగ్గిస్తాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.