    ఉదయం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ 7 చూస్తే అన్నీ కలిసి వస్తాయి!

    హిందూమతం, వాస్తు శాస్త్రంలో, ఇంటిని విడిచిపెట్టేటప్పుడు కనిపించే వస్తువులను శకునాలుగా, చెడ్డ శకునాలుగా చూడవచ్చు. ఒకవేళ ఉదయాన్నే కొన్ని జీవులు లేదా గుర్తులు కనిపించినట్లయితే, ఆ రోజు పని సంతోషంగా, విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. ఈరోజు కొన్ని ప్రత్యేక విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 27, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూమతం, వాస్తు శాస్త్రంలో, ఇంటిని విడిచిపెట్టేటప్పుడు కనిపించే వస్తువులను శకునాలుగా, చెడ్డ శకునాలుగా చూడవచ్చు. ఒకవేళ ఉదయాన్నే కొన్ని జీవులు లేదా గుర్తులు కనిపించినట్లయితే, ఆ రోజు పని సంతోషంగా, విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. ఈరోజు కొన్ని ప్రత్యేక విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం, వీటి రూపం రోజును చాలా బాగా గడిపిస్తుంది.

    వాస్తు ప్రకారం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు వీటిని చూస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి
    ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కొంగ చెట్టు కొమ్మపై కూర్చుని ఉంటే, అది చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అది మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపిస్తే, మీ కోరిక త్వరలో నెరవేరబోతోందనడానికి సంకేతం. కొంగ శుభప్రదం, దీర్ఘాయుష్షుకు చిహ్నం. ఆ రోజు పనుల్లో విజయాన్ని మరియు శాంతిని ఇస్తుంది.

    చెట్టుపై ఎడమ వైపు నుండి చిలుక మాట్లాడటం కనిపిస్తే, అది గొప్ప లాభం యొక్క శకునంగా పరిగణించబడుతుంది. చిలుక జ్ఞానం, మాట మరియు సంపదకు చిహ్నం. చిలుక పలుకలు డబ్బు లాభాలు, విజయవంతమైన చర్చలు మరియు ఆ రోజు జరిగే కార్యాల్లో సానుకూల ఫలితాలను సూచిస్తుంది.

    ఇంటి నుండి బయలుదేరేటప్పుడు మీ ముందు గోవు, నెమలి లేదా ముంగిసలు కనిపిస్తే, అది మంచి ఫలితాలను పొందడానికి శకునం. నెమలి లక్ష్మీదేవి వాహనం కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకంగా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. గోవు మరియు ముంగిసలు కూడా అదృష్టం, రక్షణకు చిహ్నాలు. అవి రోజంతా పనుల్లో విజయం మరియు గౌరవాన్ని తెస్తుంది.

    ఇంటిని విడిచిపెట్టేటప్పుడు కుడి వైపున గాడిద మాట్లాడుతున్నట్లు గమనించినట్లయితే, అది ఆశించిన పనిని సాధించడానికి సంకేతం.

    ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు నెమలి మాట్లాడటం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. నెమలి మాటల సంఖ్యను బట్టి ఫలితాలు మారుతాయి:

    ఒకసారి మాట్లాడితే – సాధారణ ప్రయోజనం

    రెండుసార్లు మాట్లాడితే – ఆనందం

    మూడుసార్లు మాట్లాడితే – సంపద లాభం

    నాలుగు సార్లు మాట్లాడితే – మొత్తం లాభం

    ఐదు సార్లు మాట్లాడితే – సంపూర్ణ శ్రేయస్సు మరియు అదృష్టం. నెమలి రూపం, మాట రోజు పనిలో విజయం మరియు ఆనందానికి సంకేతం.

    ప్రయాణించేటప్పుడు లేదా పని కోసం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పక్షుల మంద ఒకే చోట కూర్చుని ఉంటే, అది గొప్ప లాభం, విజయానికి శకునంగా పరిగణించబడుతుంది. పక్షులు సమూహంగా ఉన్నప్పుడు సానుకూల శక్తి, శుభవార్తను సూచిస్తాయి. ఇది రోజంతా పనులు సజావుగా పూర్తి చేయడానికి దోహదపడుతుంది.

    పావురం లేదా గుర్రం యొక్క శుభదృశ్యం కూడా ముఖ్యమైనది. ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎడమ వైపున పావురం కనపడినా లేదా ఇంటి ఎడమ వైపున నీలకంఠ పక్షి కనపడినా, అది పని పూర్తయిన సంకేతం. ముందు నుండి గుర్రం కనిపించడం కూడా చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    ఈ సంకేతాలు అన్నీ కూడా రోజువారీ పనుల్లో విజయం, ఆర్ధిక లాభాలు మరియు సానుకూల ఫలితాలను తెస్తాయి. ఈ శుభ సంకేతాలను చూడటం ద్వారా రోజును సానుకూల గమనికతో ప్రారంభించండి. వాస్తు, శకున శాస్త్రం ప్రకారంగా, ఈ సంకేతాలు ప్రకృతి నుంచి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

