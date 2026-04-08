    సూర్య సంచారం తర్వాత ఈ రాశుల జీవితంలో పెద్ద మార్పు.. ఈ 3 రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం!

    ఏప్రిల్ 14 నుండి సూర్య, శుక్రుల సంయోగం: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలుగా పరిగణించే సూర్యుడు, శుక్రుడు మేష రాశిలో కలవబోతున్నారు. దీని వల్ల ఏర్పడే 'శుక్రాదిత్య రాజయోగం' ఏయే రాశుల జాతకాలను మలుపు తిప్పబోతోందో తెలుసుకోండి. 

    Published on: Apr 08, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    సూర్యుడిని గ్రహాలకు రాజుగా భావిస్తారు. సూర్యుడు ప్రతీ నెలా కూడా తన రాశిని మారుస్తాడు. అదే సమయంలో, శుక్రుడు ప్రేమ, అందం, విలాసాలు, వైభవానికి కారకంగా పరిగణించబడతాడు. సూర్యుడిని తండ్రి, ఆత్మ, శక్తి, విశ్వాసం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కారకాలుగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం సూర్యుడు మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. త్వరలో సూర్యుని సంచారం మేష రాశిలో ఉంటుంది. ఈ సమయంలో శుక్రుడు, కుజ గ్రహం మేష రాశిలో సంయోగం చెందుతారు.

    ఏప్రిల్ 14 నుండి సూర్య, శుక్రుల సంయోగం.. ఈ రాశులకు లాభాలు
    ఏప్రిల్ 14 నుండి సూర్య, శుక్రుల సంయోగం.. ఈ రాశులకు లాభాలు

    హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, సూర్యుడు ఏప్రిల్ 14న మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు మేష రాశిలో ప్రయాణించిన వెంటనే సూర్యుడు, శుక్రుల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. గ్రహాల రాజులు అయిన సూర్యుడుతో శుక్రుడు కలయిక సుక్రాదిత్య రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. సూర్యుడు, శుక్రుడి కలయిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కానీ ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు ఉంటాయి. మేష రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు సంయోగం ఏ రాశికి ప్రయోజనం కలిగిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    ఏప్రిల్ 14 నుండి సూర్య, శుక్రుల సంయోగం.. ఈ రాశులకు లాభాలు

    1.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి ప్రజలకు మేష రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుల కలయిక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాజయోగం సింహ రాశికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్‌లో మీరు ఎంతో అదృష్టాన్ని పొందుతారు. సంపద పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కూడా కొత్త ఒప్పందాన్ని పొందవచ్చు. మీ ప్రేమ జీవితం మరియు ఆర్థిక జీవితంలో మీరు అనేక మార్పులను చూస్తారు.

    2.మేష రాశి:

    మేష రాశి వ్యక్తులకు సూర్య, శుక్రుల సంచారం ద్వారా ఏర్పడిన రాజయోగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు నూతన పెట్టుబడిదారులను పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. సంపద పెరుగుతుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో శృంగారం కూడా పెరుగుతుంది.

    3.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి ప్రజలకు, మేష రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడి కలయిక శుభప్రదమైనది. కుజ గ్రహం యొక్క మేష రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడి సంచారం ద్వారా ఏర్పడే ఈ రాజయోగం మిథున రాశికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి జీవితంలో ప్రవేశం ఉండవచ్చు. మీ కెరీర్‌లో మీ నైపుణ్యాలను చూపించడానికి మీకు అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులు కూడా కొత్త డీల్‌ను పొందవచ్చు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం, ఖచ్చితమైనదని చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు, మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/సూర్య సంచారం తర్వాత ఈ రాశుల జీవితంలో పెద్ద మార్పు.. ఈ 3 రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం!
