ఈరోజు మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఏప్రిల్ 4 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఏప్రిల్ 4 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఏప్రిల్ 4, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈ రోజు పని కాస్తంత నెమ్మదిగా సాగుతుంది. అందువల్ల సహనంగా ఉండండి. తొందరపడవద్దు. ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు బాగా ఆలోచించండి, లేకపోతే తరువాత చింతించాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది, ఇది మీకు కొంచెం తేలికగా అనిపిస్తుంది. మీ ఆహారం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. మీ కోసం సమయం కేటాయించండి.
వృషభ రాశి:
ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. మీరు పని చేయాలని కూడా భావిస్తారు. కార్యాలయం లేదా వ్యాపారంలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయం జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ప్రజల మాటలను హృదయపూర్వకంగా తీసుకోవద్దు. వాస్తవిక ఆలోచనతో మీరు సంతోషంగా ఉంటారు.
మిథున రాశి:
ఈరోజు మీ మానసిక స్థితి బాగుంటుంది. మీరు సానుకూలంగా ఉంటారు. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ముందుకు సాగడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తితో మాట్లాడటం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. మీ ఆహారంలో ప్రోటీన్, ఫైబర్ తీసుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది, దీని వల్ల మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయాన్ని గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్కువ పని ఉంటుంది, అయితే కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. సీనియర్లు మీ పనిని మెచ్చుకోవచ్చు. తగినంత నీరు తీసుకోండి. అతిగా ఆలోచించడం తగ్గించండి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు తొందరపడి ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోకండి. కాస్తంత ఆలోచించండి. మనస్సు కొంచెం కలత చెందవచ్చు, కానీ ఈ సమయం ఎక్కువ కాలం ఉండదు. మీరు ఓపికగా ఉంటే విషయాలు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్లడానికి ప్రణాళిక చేయవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
కన్య రాశి:
ఈ రోజు వ్యాపారంలో కొత్త పనులు చేసే అవకాశాన్ని పొందుతారు, ఇది సంపాదనను పెంచుతుంది. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడి సహాయం ఉపయోగపడుతుంది. శుభవార్త వింటే మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. పుష్కలంగా నీరు త్రాగండి. ఆహారంలో ప్రోటీన్ పరిమాణాన్ని పెంచండి.
తులా రాశి:
ఈ రోజు ఎక్కువ పని ఉండవచ్చు, ఇది కొంత హడావిడిని కలిగిస్తుంది. స్నేహితుడు లేదా సహోద్యోగి సాయంతో పని తేలికగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. అవసరమైతే విశ్రాంతి తీసుకోండి. పని మధ్యలో చిన్న విరామాలు తీసుకోవడం మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు కోపం వద్దు. ప్రశాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. డబ్బుకు సంబంధించి సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ఇంట్లో పెద్దల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వేయించిన ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి. వ్యాయామం ప్రారంభించండి. స్వీయ సంరక్షణ మీకు శాంతిని ఇస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ఉద్యోగంలో ముందుకు సాగడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. సీనియర్ల మద్దతు ఉంటుంది. పని క్రమంగా సులభంగా అనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అతిగా ఆలోచించకండి. మీ తప్పులను అర్థం చేసుకోండి, ఇతరులను నిందించవద్దు.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మనస్సు కొంచెం పైకి క్రిందికి ఉండవచ్చు. కానీ మీపై మీరు నమ్మకం ఉంచండి. ప్రతికూల ఆలోచనలను మానుకోండి. పనిపై దృష్టి పెట్టండి. ప్రయాణం అవసరం కావచ్చు. ఇతరులు మీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడినా పట్టించుకోవద్దు. మీతో సమయం గడపండి.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు చదువులు లేదా కెరీర్కు సంబంధించిన శుభవార్తలు పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో చిన్న విషయాలపై టెన్షన్ పడకుండా ప్రేమతో మాట్లాడండి. సమయాన్ని సక్రమంగా వినియోగిస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఈ రోజు ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేయవద్దు. కుటుంబంతో సమయం గడపండి.
మీన రాశి:
ఈ రోజు పనిలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు. అయితే ఆందోళన చెందవద్దు. ఇంట్లో చిన్న విషయాలపై వాదనలు జరగవచ్చు. కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండండి. మీ కోసం కొంత సమయం కేటాయించండి. ఆహారం, పానీయాల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఎక్కువగా ఆలోచించకండి. త్వరలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More