    Today Horoscope: నేడు వారికి విదేశీ అవకాశాలు, వ్యాపారంలో లాభాలు, ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం!

    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల మారుతున్న కదలికను బట్టి ప్రతి రోజు జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర అంచనాల ప్రకారం, ఈరోజు ప్రజలకు మిశ్రమ రోజు. అయితే, కొంచెం అవగాహనతో విషయాలు మరింత మెరుగ్గా చేయవచ్చు. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు ఎవరికి ఎలా ఉండబోతోందో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 03, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి:

    మేషరాశి వారికి సమయం కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ముందుకు సాగడానికి కొత్త అవకాశాలు ఉండవచ్చు, కానీ మనస్సు కూడా దేని గురించి అయినా కొంచెం కలత చెందవచ్చు. చదువులు లేదా కోర్సులో నిమగ్నమైన వ్యక్తులు కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగానికి పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో కూడా బదిలీ కావచ్చు. ఓపికగా ఉండండి. క్రమేపీ విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వ్యక్తుల ఆత్మవిశ్వాసం కొంచెం తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆఫీసులో పెద్ద కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం మానుకోవాలి. వ్యాపారంలో కూడా కొత్త ఆలోచనను ప్రారంభించడానికి కాస్తంత ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండటం మంచిది. మనస్సు కొంచెం కలత చెందవచ్చు, కానీ మీ మాట్లాడే శైలి బాగుంటుంది, తద్వారా ప్రజలు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు. ఉద్యోగం లేదా బదిలీలో మార్పు వచ్చే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. తొందరపడకుండా ఉండండి మరియు తెలివిగా మీ నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వ్యక్తులు సంతోషంగా ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. మీరు వ్యాపారం చేస్తే, మీరు కొత్త ప్రణాళికతో ముందుకు సాగవచ్చు. సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ మార్పులు లేదా పదోన్నతులకు అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఉదయం సమయం మీకు చాలా మంచిది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవలసి వస్తే జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారి ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండవచ్చు, ఇది మనస్సును సంతోషంగా ఉంచుతుంది. ఈ రోజు సానుకూల మనస్తత్వంతో ముందుకు సాగడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు ఒక క్లయింట్ లేదా క్రొత్త వ్యక్తిని కలవబోతున్నట్లయితే, మీ అభిప్రాయాన్ని సమతుల్యంగా ఉంచండి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. మీ భాగస్వామి నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. స్నేహితుడి సాయంతో, మీరు వ్యాపారానికి సంబంధించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాన్ని కూడా పొందవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు ఈ రోజు ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుడి సలహా తీసుకోవాలి. స్వల్పంగా నిరాశ లేదా అసంతృప్తి ఉండవచ్చు, కానీ విషయాలు త్వరగా మారుతాయి. సహనంగా ఉండండి. తొందరపడవద్దు. క్రమేపీ పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. మీరు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది, కానీ పనిపై పూర్తి దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. హడావిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మీరు వ్యాపారంలో బాగా రాణిస్తారు. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడి సహాయంతో కొత్త అవకాశాలను కనుగొనవచ్చు. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారం రెండింటిలోనూ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలను పొందుతారు.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వ్యక్తులు ఉద్యోగంలో అధికారుల మద్దతును పొందుతారు, దీని వల్ల పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సీనియర్లతో మంచి సంబంధాలను కలిగి ఉంటారు. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటారు. ఆదాయం పెరగవచ్చు, ఇది ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. మీరు కొత్త విషయాలను అధ్యయనం చేయడానికి లేదా నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. సమయం మీకు శుభ సంకేతాన్ని ఇస్తోంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి స్థానికుల మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు మరియు కొన్నిసార్లు ప్రతికూల ఆలోచనలు కూడా రావచ్చు. కానీ మీరు మీ లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆత్మవిశ్వాసం కొంచెం తక్కువగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు ప్రేరేపించుకోండి. మతపరమైన లేదా భక్తి సంగీతం పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది, ఇది మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. మీరు వ్యాపారం కోసం స్నేహితుడితో కలిసి ప్రయాణించాల్సి రావచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారు కొంచెం బిజీగా ఉండవచ్చు. మీ ముఖ్యమైన పనులు మరియు అసైన్‌మెంట్‌లను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు మనస్సును సంతోషపెట్టే కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో కాస్త ఓపిక కలిగి ఉండండి మరియు చిన్న విషయాలను పెద్దదిగా చేయవద్దు. ప్రేమ మరియు అవగాహనతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆహారం సరిగ్గా తీసుకోండి.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వ్యక్తులు వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులలో పని చేసే అవకాశాన్ని పొందుతారు, ఇది మీ ఆదాయాన్ని కూడా పెంచుతుంది. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడి మద్దతుతో పని సులభం అవుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి కావద్దు. మనస్సును సంతోషపెట్టే కొన్ని శుభవార్తలు మీ కోసం వస్తాయని సంకేతాలు ఉన్నాయి. బయట ఆహారం తినవద్దు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభరాశివారు ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అనవసరమైన కోపం, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు మీ బడ్జెట్‌ను బాగా ప్లాన్ చేసుకోండి మరియు అన్ని ఎంపికలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. వ్యాపారంలో ఎదుగుదల మరియు లాభాలకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి ప్రజలు తమ వృత్తి జీవితంలో కొన్ని హెచ్చు తగ్గులను చూడవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న విభేదాలు ఉండవచ్చు, అందువల్ల ప్రశాంతంగా ఉండండి మరియు తెలివిగా మాట్లాడండి. ఆఫీసులో రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. పని క్రమేపీ పూర్తవుతుంది. మీ కోసం కూడా కొంత సమయం కేటాయించండి మరియు మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటే పని కూడా బాగా జరుగుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు వారికి విదేశీ అవకాశాలు, వ్యాపారంలో లాభాలు, ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం!
